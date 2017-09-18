УМИРАЮЩИЕ ЭКОНОМИКА И НАРОД УКРАИНЫ. ХЕРСОНЩИНА. ЧАСТЬ I.

Кризис и геноцид – тщательно планируемые вещи

Рекомендую прочитать каждому украинцу, и прошу максимально распространить эту информацию по социальным сетям.

В июле-августе этого года мною уже обнародовались результаты изучения материалов «О социально-экономическом положении Херсонской области за январь-май 2017 г.», подготовленные Главным управлением статистики в Херсонской области Главной службы статистики Украины. Напоминаю, сама информация закрыта для общего доступа и обозрения, что подтверждает политику двойного «дна» и двойных стандартов власти Украины и ее чиновников. Конечно же, статистика на Украине следует сразу за ложью и наглой ложью и целиком безнаказанно для всех, кто причастен к появлению на свет ее «данных». Вот если бы в Уголовном кодексе Украины была уголовная ответственность за клевету, как это было на протяжении длительного периода расцвета и могущества УССР, тогда результаты деятельности всех отраслей хозяйства и страны в целом выглядели бы вовсе по-иному.

А в тех случаях, когда ложь может быстро и легко обнаружить себя, органы статистики просто закрывают информацию от общества, оставляя людей в дураках, а мафию в покое. Очень ярко это видно на показателях, вернее их отсутствии. Так, при освещении показателей динамики промышленного производства по основным видам деятельности, данные о производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов просто засекречиваются и не показываются с припиской, что «… данные не обнародуются с целью обеспечения требований Закона Украины «О государственной статистике» в отношении конфиденциальности статистической информации». А конфиденциальность эта обеспечивается всего-навсего лишь по прихоти клиента, согласно статьи 1 упомянутого выше Закона: Статья 1. «Определение терминов»

Конфиденциальная информация — статистическая информация, относится к информации с ограниченным доступом и находится во владении, пользовании или распоряжении отдельного респондента и распространяется исключительно с его согласия в соответствии с согласованными с ним условиями.

При этом другой Закон Украины «Об информации», в статье 21 «Информация с ограниченным доступом» определяет, что:

4. К информации с ограниченным доступом не могут быть отнесены следующие сведения:

3) о состоянии здоровья населения, его жизненном уровне, включая питание, одежду, жилье, медицинское обслуживание и социальное обеспечение, а также о социально-демографических показателях, состояние правопорядка, образования и культуры населения.

Вот так прихоть одного дельца, с позволения другого дельца-диктатора, намного сильнее и выше безопасности всего общества, всего народа! Вот вам и «демократия» по-украински, в интерпретации хунты диктатора Порошенко.

Во-первых, если эти данные раскрыть, то они сразу раскроют ложь по многим другим показателям. Во-вторых, фармация на Украине – это невиданно сказочные объемы продукции и препаратов, укрытые от налогообложения. Доходы этой отрасли соседствуют с такими криминальными сферами, как наркобизнес, торговля оружием и людьми (проституция, работорговля, когда разного рода агенства набирают рабочих, отправляют их на заработки, а им там платят копейки или задерживают заниженную оплату на долгое время (до нескольких месяцев и года). Вот и не удивительно, что большие деньги любят тишину, которая называется «конфиденциальность». А то, что это наиболее социальная из всех сфер экономики, власть закрывает глаза, оставляя открытыми свои карманы для мзды от мафии. После «революции» гидности коррупция на Украине умножилась в разы, что видно на каждом шагу. И Порошенко гордо возглавляет высокопоставленную колонну самых титулованных коррупционеров Украины. И на это спокойно смотрят США и страны ЕС-НАТО. Ведь, как часто они любят повторять с гордостью, хоть Петя и сукин сын, но это их сукин сын !

Итак, продолжаем изучать доклад Главного управления статистики в Херсонской области «О социально-экономическом положении Херсонской области за январь-июнь 2017 года», попавший ко мне оперативным путем от истинных патриотов Отчизны.

Продолжает шокировать отсутствие в докладе любого упоминания слова «пенсия». Ни динамики, ни количественных или хотя бы дутопроцентных показателей о данных, касающихся жизни четверти населения страны (10-12 млн. человек), — ничего НЕТ! Как будто и нет этих чудом выживающих пенсионеров, которые в зоне умеренного климата, где восемь месяцев в году холод, обеспечены хуже, чем жители Африки, не знающие зимы и даже осени.

Это означает, что власть демонстрирует идеологию «западного мира» в применении к Украине, что как бы уже и не существует такой огромной социальной группы, как пенсионеры. Власть их обрекла на нищету и вымирание. А это преступление против человечности и человечества. Это настоящий геноцид ! А Украина сравнима с огромным, гибридным, избирательно действующим концлагерем ! Это характеристика того, какая власть на Украине, и что следует от нее ждать. Ничего хорошего!

Классическая статистика, к которой привыкло большинство, особенно старшего населения Украины, воспринимается в стандартах, очень доступно показанных в широко известном фильме «Служебный роман». Основное действие происходит в Главке, ведающим статистикой, которая фиксировала показатели во всех отраслях в физических параметрах: в людях, штуках, километрах, тоннах, кубах, литрах, метрах и т. д. И сравнивать один период с другим очень легко, когда есть именно такая статистика. Но на Украине все приводится в процентах, абсолютно ничего не значащих без физических параметров и материальных показателей, которые можно было бы сопоставить с любой датой любой эпохи, то ли царского периода, то ли советской власти. Так что период правления управленцев-илюминатов Украины – абсолютно скрытный и лживый по сравнению с двумя предыдущими веками истории народа, живущего на территории нынешней Украины.

Демографическая ситуация на Херсонщине, как и Украине в целом, продолжает шокировать своей могильной сыростью. Численность населения области на 1 июня 2017 г. составила 1051,5 тыс. человек. В течение января-мая 2017 г. численность населения уменьшилась на 4111 человек.

Уменьшение численности населения области произошло за счет естественного сокращения на 3226 человек, миграционного — на 885 человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 55 родившихся.

Уровень рождаемости в январе-мае 2017 г. по сравнению с январем-маем 2016 г. снизился с 9,9 до 9,0 младенцев на 1000 населения.

По сравнению с соответствующим периодом 2016 г. уровень смертности в январе-мае 2017 г. не изменился и составил 16,4 умерших на 1000 населения. Основными причинами смерти в январе-мае 2017г. были болезни системы кровообращения, что составило 63,4% от общего количества умерших. Но чтобы было понятнее, привожу данные о распределении умерших по основным причинам смерти:

Всего умерших: 7149

— в том числе от новообразований (рака) 872

— болезней системы кровообращения 4529

— внешних причин смерти 414

— болезней органов пищеварения 280

— болезней органов дыхания 116

Количество зарегистрированных безработных в области, где уничтожены почти все предприятия и заводы, отсутствует производство, на конец июня 2017 г. составило 7,1 тыс. человек, из них 52,7% составляли женщины, молодежь в возрасте до 35 лет — 32,7%. А тех, кто не зарегистрирован, но без работы, и сам как-то выживает – в десятки раз больше ! При этом общая сумма задолженности по выплате заработной платы на 1 июня 2017 г. даже на мизерно малое количество работающих составила 11,2 млн. грн, что на 16,7%, или на 1,6 млн. грн. больше, чем на начало 2017 г. То есть, даже те, кто утроился на работу, не обрели покой и уверенность в завтрашнем дне. Они влачат полурабское существование, когда отдают свой труд, а вознаграждение за него нищенское и с задержкой, а иногда и вообще не выплачивают. Правительство, «гарант Конституции» Порошенко, государственные администрации в регионах, прокуратура и полиция стоят в стороне от этого, даже не считая это преступлением, расценивая, как «риски рынка» и «текущие проблемы бизнеса».

По сравнению с январем-маем 2016 г., в области экспорт уменьшился на 0,8%, импорт — на 10,4%.

В мае 2017 г. субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали почти 10,3% домохозяйств области, что на 8,9 п.п. меньше, чем в мае прошлого года.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в мае 2017 г. составил 343,7 грн, что на 39,2 грн. меньше, чем в мае прошлого года. И вообще, намечается постепенное сворачивание политики широкой поддержки нищего населения под тем предлогом, что денег в казне, т. е. бюджете не хватает катастрофически. Верховная Рада вынуждена вскоре рассматривать вопрос о внесении изменений в Закон О госбюджете на 2017 г., выискивая новые источники для покрытия затрат по выплате субсидий.

В январе-мае 2017 г. населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 829,1 млн.грн, что составило 91,6% начисленных за этот период сумм (в январе-мае 2016г. — 138,9%).

На конец мая 2017 г. задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 181,6 млн.грн; по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий — 54,7 млн.грн; за газоснабжение — 113,6 млн.грн; за централизованное водоснабжение и водоотвод — 32,3 млн.грн; за вывоз бытовых отходов — 2,4 млн.грн.

Кроме того, в мае 2017 г. населением оплачено за электроэнергию 123,1 млн.грн. Задолженность по оплате электроэнергии на конец мая составила 161,4 млн.грн. Эти цифры ярко свидетельствуют, что люди способны платить меньше, чем им начисляют. А размер тарифа за электроэнергию несправедливо увеличен в десятки раз больше, чем затраты по производству той же электроэнергии. Энергохозяйство, включая энергоблоки атомных, гидро- и тепловых электростанций, коммуникации и проводное хозяйство — созданы еще в бытность Украинской ССР. Затраты на их содержание минимальные. А вот передача энергохозяйств в виде облэнерго в руки олигархов, подняли у них аппетит и создали возможность для явно спекулятивного и постоянного повышения цен коррумпированным правительством и президентом, исправно получающими откаты от собственников облэенерго. Практически шкуру дерут с нищего населения. В СМИ и Интернете полно информации о том, от кого и как Вальцман-Порошенко ежемесячно получает от 10-15 млн. ам. долларов от собственников облэнерго, что составляет половину от ежемесячных платежей всего населения Украины. Ведь сладкой жизни от тортиков, пирожных и конфет ему мало.

В мае 2017 г. имели долг за 3 месяца и больше: за централизованное отопление и горячее водоснабжение — 38% владельцев лицевых счетов, содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 19,3%, централизованное водоснабжение и водоотвод — 13,3%, вывоз бытовых отходов — 12 5%. Сама статистика подает сигнал бабуинам от власти, что народ уже уперся в дно нищеты и дальше выполнять сценарии и рекомендации МВФ, в обмен на разбираемые Петиной шайкой по карманам кредиты, — уже нельзя !

Народный депутат Украины V-го и VI-го созывов