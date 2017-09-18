Тяжкий крест россиян: экономика страны растет, доходы населения — падают

Кто позолотит ручку россиянам

Российская экономическая статистика полна парадоксов: ВВП страны растет (на 1,5% по итогам первого полугодия, на 2,5% — по итогам II квартала), а реальные доходы населения продолжают падать (на 1,4% за первые 6 месяцев 2017-го). Тощие кошельки россиян, перегруженность кредитами и низкий уровень жизни — темы поистине неисчерпаемые в российских реалиях. Однако в последнее время здесь стал очень заметен контраст между мнениями власти и наблюдателей «с земли». Людей снова заверяют, что совсем скоро жить станет лучше, дешевле и проще. Так ли это?

Во всем виновата статистика?

На днях министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин объявил, что продолжающееся падение реальных доходов россиян связано с сокращением доли теневого сектора экономики в стране. Других негативных факторов глава Минтруда не озвучил. Министр вообще оптимист по должности, поэтому его позитивный настрой вполне объясним. Топилин считает, что «перемещения» в секторе предпринимательства и его вероятный выход «на свет», под пристальное внимание налоговых и иных органов, добавит энтузиазма бизнесменам в выплатах заработных плат и бонусов. Ранее его коллега по правительству Максим Орешкин из Минэкономразвития (МЭР) говорил о том, что вся проблема с показателями реальных доходов населения заключается в статистике. Именно методика расчета, по его мнению, и виновата в низких доходах населения.

Все это, конечно, «белый шум» и разговоры ни о чем. Данные Росстата, пусть и подконтрольного теперь МЭР, показывают, что реальные располагаемые доходы населения в России за первое полугодие 2017 года сократились на 1,4% в годовом сопоставлении. Рост зарплат за тот же период составил 3%, а сама экономическая система прибавила 1,5%. Поскольку это единственные открытые официальные цифры, то будем опираться на них. Уточним, что под термином реальных располагаемых доходов обычно понимаются денежные поступления, которые остаются у человека после вычета обязательных платежей, плюс они скорректированы на уровень инфляции.

Впрочем, с инфляцией, или, выражаясь языком статистиков, с индексом потребительских цен, в России в этом году все обстоит более чем благополучно. В августе, например, этот показатель и вовсе снизился на 0,5% в зону дефляции, поэтому цифра падения реальных доходов без этой поправки была бы еще неприятнее. В зимней сводке Аналитического центра при Правительстве РФ говорилось, что снижение инфляции не оказывает особенного влияния на показатель дохода россиян, потому что номинальные доходы растут слишком медленно. Говоря проще, динамика пересмотра заработных плат существенно отстает от трат среднестатистического россиянина на повседневную жизнь, налоги, кредиты.

Долговая кабала

Кстати о кредитах. По расчетам Объединенного кредитного бюро, номинальный уровень кредитной нагрузки на россиянина составляет 32%. Это значит, что примерно такую долю своего ежемесячного дохода среднестатистический россиянин отдает в счет погашения собственного банковского долга. Приемлемым в банковской сфере считается уровень в 30–50% от ежемесячного дохода. В процентах это немного, но фактически это около 12,5 тыс. руб.

Долговая нагрузка — это одна из причин снижения реальных доходов населения. За вычетом платы по кредитам, счетов ЖКХ, расходов на продукты питания на руках у среднего жителя нашей страны остается не более 10% от ежемесячного дохода. Россия в целом — это не Москва с ее высокими зарплатами и соответствующим образом жизни. Россия получает в среднем 39 355 рублей в месяц (данные июля), но фактически это значит, что в регионах хорошая зарплата составляет 23–27 тыс. рублей. Можно даже не углубляться в расчеты — и так понятно, что дополнительным доходам неоткуда взяться.

Те же наблюдения Росстата показывают, что примерно половина населения нашей страны зарабатывает в месяц 25 тыс. рублей и в принципе умеет жить на эти деньги. Вопрос только — как. Объем потребительского кредитования с начала года и по текущий момент вырос на 38% — цифра огромная сама по себе. Это примерно 1 трлн рублей новых кредитов и займов. Розничные продажи на таком фоне расширились на 0,8%. Так как уровня своих доходов не хватает, россияне все больше увязают в кредитах и задолженностях. Получается, что для того, чтобы поддерживать более-менее приличный уровень жизни, гражданин России залезает в банковскую кабалу. Улучшение ли это благосостояния россиян? Нет. Суммарный размер долгов потребителей перед банками, кстати, к началу осени составляет не менее 12 трлн рублей.

Разговоры о значительном теневом секторе в российской экономике тоже возникли не на пустом месте. Чтобы сохранить штат сотрудников и возможность оплаты их труда, многие из компаний в разгар кризиса 2013–2014 года предложили людям зарплату «в конверте». Это избавило бизнес от избыточной финансовой нагрузки по социальным направлениям, сохранило рабочие места, но перевело их в «тень». Там они и остаются до сих пор, потому что российскому бизнесу даже с восстановлением экономики проще жить не стало. Росстат изловчился подсчитать, что в первом квартале 2017 года, например, в «тени» было занято 13,4 млн россиян. О методиках такого расчета остается только догадываться. Та же служба госстатистики говорит, что из всего объема занятого населения страны в «тени» трудятся 17% женщин и 20% мужчин. Реальная цифра, понятное дело, значительно выше.

Условия для роста

Где искать решение проблемы бедного россиянина с точки зрения денежных поступлений? Для того чтобы доходы населения начали подниматься, нужен рост заработной платы. На уровне правительства общего мнения на этот счет нет. Не так давно Банк России говорил о том, что из-за несбалансированности рынка труда и нехватки кадров в отдельных областях занятости может сложиться избыточный рост заработных плат относительно производительности труда на этих рабочих местах. Говоря проще, из-за нехватки квалифицированных сотрудников в сфере здравоохранения, образования и науки имеющиеся кадры ценятся руководством и мотивируются к работе соответствующим финансовым механизмом. Что за проблему здесь увидел ЦБ, непонятно: так было всегда, и никто не указывал на влияние подобной тенденции (общемировой, кстати) на решение об индексации зарплат в целом.

Итак, для увеличения доходов надо, чтобы зарплаты в стране росли более-менее равномерно. Достаточно будет темпа роста на 10–12% ежегодно, чтобы через три-пять лет ситуация выровнялась. Такого темпа пересмотра заработной платы, к слову, россияне не видели давным-давно. Кроме того, желательно, чтобы экономика тоже бодро прибавляла в весе. Для примера подойдет динамика 2000-х годов. К текущей реальности это сложно применить, но нам же нужен ориентир. ВВП должен прибавлять 2,5–3% в год, причем устойчивыми темпами и надолго. Однако в условиях переменчивых цен на энергоносители подобного сложно ожидать.

К слову, среднегодовая цена на нефть Urals ожидается около $49 за баррель в этом году. Глава МЭР Максим Орешкин считает, что для бюджета этого будет достаточно, и вместе с подъемом ВВП страна заживет счастливо, а главное — безбедно. Но на вопрос, получится ли так на самом деле, ответ вряд ли будет положительным. Тот же МЭР считает, что по итогам нынешнего года доходы россиян вырастут на 1,2% — это совсем свежий прогноз, который смотрится как минимум странно на фоне негативных данных Росстата, подконтрольного, повторимся, ему же. Выходит, подобным прогнозам надо верить далеко не всегда.

Власть продолжает наращивать налоговое давление на бизнес, а если предприниматель не может поднять голову, перегруженный всевозможными сборами и пошлинами, зарплату своим наемным работникам поднимать он не станет тем более. Любая налоговая индексация негативно сказывается на реальных доходах населения.

Итак, рост зарплат, сдержанное налоговое бремя, относительно стабильная цена на нефть и, как логичное завершение этого списка, политика стимулирования экономического роста — вот те условия, которые смогут поддержать доходы населения. Проблема в том, что почти каждый из этих параметров сложно поддается корректировке.

Впереди у России — интересное время: весенние выборы, всевозможные политические кампании, обещания и гарантии. Социальная политика вполне может быть использована в политических целях. Например, можно повторить опыт января 2017 года и единоразово выплатить пенсионерам некоторые денежные суммы. Это временно улучшит облик власти и поднимет показатель доходов населения, как уже случалось. Локально цифры улучшатся, политические события состоятся, а потом жизнь вернется в прежнее русло. В ближайшие три-пять лет существенного улучшения показателя реальных доходов россиян ждать не имеет смысла: все более-менее работающие в этом отношении механизмы требуют гораздо большего времени.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Игорь НИКОЛАЕВ, директор Института стратегического анализа ФБК, доктор экономических наук:

— Экономический рост в стране может фиксироваться, но проблема в том, что субъекты экономики не слишком уверены в том, что этот рост — всерьез и надолго. Даже власти, рапортуя о том, что экономика вовсю поднимается, придерживают индексацию зарплат бюджетникам, социальных выплат и пособий. А индексацию пенсий они обещают только в меру роста цен, что означает замораживание реальных пенсий. Работающим же пенсионерам вообще не индексируют пенсии.

Таким образом, нынешняя ситуация — рост ВВП без роста доходов людей — является еще и следствием того, какой именно экономический рост мы имеем. Рост этот — непродолжительный, неуверенный и имеющий все шансы на то, чтобы в обозримом будущем быть прерванным ввиду нового снижения цен на нефть, усиления санкций, резкого обесценения рубля по причине бегства спекулянтов с российского валютного рынка, отсутствия реальных реформ в экономике.

Алена АФАНАСЬЕВА, старший аналитик ГК Forex Club:

— Причины продолжительного падения доходов населения кроются в низком уровне индексации заработной платы, резком скачке цен на товары и услуги за предыдущие два года, а также растущей скрытой безработице. В результате воздействия всех трех факторов население начало проедать свои сбережения, а затем постепенно уходить в долги. На текущий момент большая часть россиян не имеет «подушки безопасности» на черный день. Более того, по данным Банка России, просроченная задолженность превысила 880 млрд рублей — за год она выросла на 2,7%. Это только лишний раз подтверждает, что ситуация продолжает усугубляться. Выход видится один: сведение к нулю эффекта от трех негативных факторов. Во-первых, необходима индексация заработной платы. Во-вторых, стимулирование экономики, которое должно привести к росту рабочих мест. А в-третьих, дальнейшая борьба с инфляцией.

Наталья АКИНДИНОВА, директор Центра развития Высшей школы экономики:

— Наблюдаемый сейчас в отечественной экономике процесс никак нельзя назвать устойчивым экономическим ростом. Его очень трудно объективно анализировать — во-первых, из-за недавнего перехода Росстата на новый классификатор, а во-вторых, из-за разнонаправленного характера экономического процесса. С одной стороны, наблюдается достаточно живая динамика в промышленных секторах, и в то же время непромышленные виды деятельности, особенно платные услуги, практически все показывают «минус». То есть экономика продолжает колебаться, и далеко не все отрасли в ней растут. В таких условиях устойчивых оснований для роста доходов населения пока не сформировалось.