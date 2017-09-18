Сводки от ополчения Новороссии 18 сентября 2017

Несколько недель назад тайными тропами с территории Украины — из Новой Каховки (Херсонская область) — в Донецк перешли два партизана-ватника: Филипп Нехаев (ему 31 год) и Анастасия Рева (ей 18 лет).

Ребята состоят в гражданском браке. Их история интересна в том плане, что она наглядно демонстрирует, какого рода сопротивление существует в Новороссии, а также как и какими методами с ним борется украинская машина подавления инакомыслия.

Когда я говорю о Филиппе и Насте как о партизанах, то совсем не имею в виду, что они создали какую-то военно-террористическую группу, которая отправляет под откос поезда с укропами, мочит из-за угла «правосеков»* и прочих крымскотатарских аскеров. Нет.

Филипп и Настя были абсолютно мирные люди, которые сопротивлялись киевской хунте абсолютно мирными, ненасильственными методами с помощью социальных сетей и граффити на стенах.

Итак, история Филиппа и Насти, которая в итоге и привела их в Донецк, такова.

В 2016 году они создали в соцсети «ВКонтакте» группу «Народное сопротивление/Новая Каховка/Каховка». На нее было подписано около 40 человек. Группа до сих пор активна, правда, уже находится под контролем СБУ.

Настя была ее администратором, а Филипп, днем — компьютерный мастер, а ночью — грузчик в магазине, писал для нее ватнические посты.

Новая Каховка, в большинстве своем ватнический город, с удовольствием читала колонки Филиппа, где он рассказывал правду о войне в Донбассе и реальном положении дел в украинской экономике.

Помимо активности в социальной сети, ребята ночью писали баллончиками на стенах домов Новой Каховки призывы к горожанам к сопротивлению киевской хунте. Успели оставить более 30 надписей.

Все неприятности у молодых людей начались в мае 2017 года после того, как Настя опубликовала в группе репост карты Украины, где вся Новороссия была закрашена в цвета российского флага. Надпись на карте гласила «Хватит кормить Бандеру и Киев — Юг и Восток присоединяйтесь к России».

Не нужно говорить, что СБУ посчитала все эти художества проявлением самого махрового сепаратизма.

— Утром 22 мая 2017 года мне позвонили из магазина, где я работал грузчиком, и попросили прийти на 8 часов утра помочь, — вспоминает обстоятельства своего задержания Филипп. — После того, как я вышел из квартиры, то заметил за собой слежку — по пятам за мной шли каких-то два человека.

Я дошел до угла новокаховского торгового центра «Оскар», там мои преследователи меня скрутили, завели за угол, положили на землю и, угрожая пистолетом, недвусмысленно пояснили, что они от меня хотят:

«Мы сейчас все вместе идем к тебе домой. Если ты нам не откроешь сам двери, то мы тебя просто пристрелим. Понял?» Мне ничего не оставалось делать, как согласиться.

Надев на Филиппа наручники, сбушники (преследователи были, как нетрудно догадаться, именно из СБУ) повели его к нему домой. По дороге рядом с ними остановилась машина, из которой вышел человек, представившийся майором юстиции Андреем Владимировичем Субтельным. Он занимал должность начальника второго отдела СБУ Херсонской области.

— Он мне сказал: «Если хотите остаться живым, делайте всё то, что вам сказали».

Когда мы подошли к квартире, я постучал. Настя открыла. Она была не одна. У нее была подруга с ребенком. Слава Богу, подругу отпустили.

Нас же с Настей развели по разным комнатам, стали допрашивать. Вопросы из серии: кто ведет группу? Кто у вас сепаратист? Кто вообще состоит в группе? И так далее.

Так как Настя на тот момент была еще несовершеннолетней, СБУ вызвала органы опеки. Кстати, от жены потребовали признаться, что репост в нашей группе о присоединении к России Юго-Востока сделала именно она.

После обыска (у нас изъяли компьютер, планшет, телефоны, флешки и еще кое-какие предметы — баллончик с краской), промурыжив нас часа четыре, мы поехали сначала в новокаховское отделение СБУ, где меня, опять приставив пистолет к виску, заставили позвонить нашему товарищу Евгению Ковру, которого также подозревали в сепаратизме, и прийти на встречу. Под давлением я позвонил. В итоге Евгения тоже задержали. После этого нас втроем повезли уже в Херсонское управление СБУ.

По дороге произошла полукомичная история: машина СБУ сломалась на полпути, и сепаратистам — Филиппу и Евгению — пришлось ее толкать. И все эти безобразия с неисправной техникой происходят в стране, у которой самая сильная армия в Европе.

Через какое-то время приехала вторая сбушная машина и взяла сломавшуюся на прицеп. Доехали.

В итоге, Евгения отпустили, предупредив, что если он еще раз попадется на том, что активно постит в социальных сетях разные пророссийкие вещи, то его посадят.

Филиппу сообщили, что его подозревают в преступлениях по статьям 109, 110 и 111 — сепаратизм и государственная измена (до 15 лет). Отобрали украинский паспорт.

«Во время допросов у меня спрашивали о моих родителях: где они сейчас находятся. Я ответил, что в Москве и что больше ничего о них не знаю», — рассказывает Филипп.

Тут надо пояснить, что отчимом парня является майор спецназа Александр Кривец (о нем писал два года назад «ПолитНавигатор»), который в свое время прошел многие горячие точки, где был задействован Советский Союз. В 2014 году он принимал самое активное участие в Русской весне в Одессе. Был членом Одесской дружины. Не погиб 2 мая только потому, что уехал на праздники домой, в Новую Каховку.

После того, как Кривцом заинтересовалась СБУ, ему пришлось срочно покинуть Херсонскую область и пешком уйти в Крым. Оттуда он летом 2014 году уехал воевать в Донбасс. Воевал в отряде знаменитого Бабая. После контузии он возвратился в Крым.

К тому времени в нему приехала жена — Елена Нехаева, мать Филиппа, против которой также возбудили уголовное дело за сепаратизм, и несовершеннолетняя дочь — Лидия Кривец (она известна в YouTube своим роликом на песню о Севастополе). Александр Кривец сейчас является членом Союза добровольцев Донбасса.

А вот жене Филиппа — Анастасии Реве — в отличие от мужа повезло меньше: ее судили по сепаратистской 110-й статье. Она получила год условно.

— Пока все эти следствия и суды продолжались, за мной следили какие-то личности, мне постоянно угрожали — мол, до суда не доживешь. Я очень сильно боялся за себя и за Настю. В общем, позвонил родителям в Москву, сказал, что уезжаю.

Немного поскитавшись по Юго-Востоку, с помощью связей Александра Кривца Филипп и Настя контрабандными тропами перешли границу ДНР.

Сейчас они живут в Донецке у одного из ополченцев. Денег и работы у них нет. Причем, у Филиппа нет даже украинских документов. Им в Донецке взялись помогать несколько известных в городе людей.

Первым был Павел Губарев и его соратники: депутат Народного совета ДНР от «Свободного Донбасса» Алла Бархатнова (она способствует ребятам в получении паспортов ДНР и комнаты в общежитии) и министр связи Виктор Яценко (Филипп ходил к нему на прием; министр обещал его устроить на работу по компьютерной части).

Вызвалась помочь и Анастасия Михайловская, телеведущая на одном из московских каналов.

Ныне она заведует распределением гуманитарной помощи жителям ДНР от фонда писателя Захара Прилепина. Госпожа Михайловская пообещала купить ребятам продуктов, а Насте — лекарства, так как у последней очень серьезные проблемы со здоровьем.

Обещал помочь с продуктами питания и мэр Горловки Иван Приходько.

Дончанин Юрий Сукачев, бывший бизнесмен, в понедельник ведет Настю к врачу-эндокринологу, где ей поставят диагноз, после чего Анастасия Михайловская и купит ей лекарства. В общем, Донецк не остался равнодушным к новым переселенцам-ватникам из Украины.

Теперь о планах ребят. Если Филипп хочет идти работать, то Настя — учиться на компьютерного дизайнера.

У нее есть мечта закончить профильный ВУЗ или колледж в Донецке. Правда, она не знает, куда ей поступать.

Обязуюсь информировать читателей о том, как дальше будет складываться судьба Филиппа и Насти в Донбассе.

Читайте также: Идет подготовка к большой войне — председатель Военного комитета НАТО

Александр Чаленко

«ПолитНавигатор»

* запрещенная в РФ экстремистская организация.