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Скоро наступит день осеннего равноденствия!

11:23. 18 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Казалось бы, совсем недавно мы отмечали с вами великий солнечный праздник — день летнего Солнцестояния 21 июня. И вот уже совсем скоро наступит следующий, не менее значимый солнечный праздник, день осеннего равноденствия. Солнечные праздники — это особые точки движения нашей планеты вокруг Солнца, обозначающие смену жизненного цикла всего живого на ней.

Итак, в этом 2017 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 20:02 по всемирному времени. В Москве это будет 23:02, а в более восточных городах России — это уже ночь следующего 23-го сентября. Дата осеннего равноденствия, каждый год разная, может быть как 22, так и 23 сентября. Астрономический год длиннее календарного примерно на 6 часов. Поэтому смещение происходит каждый год, и если бы не дополнительный день в високосный год, который выравнивает ситуацию, то смещение уходило бы дальше по календарю бесконечно.

Равноденствие — это особое время, когда день и ночь равны. Когда меняется не только природа, но и человеческое мировоззрение. Все пропитано небывалой энергетикой, особый период, когда светлое и темное время суток длятся одинаковое количество времени – по 12 часов. Зная точно, какого числа день осеннего равноденствия в 2017 году, нужно остановить ежедневную суету, привести мысли в порядок. Осеннее равноденствие, как и любой солнечный праздник, идеальное время для положительных изменений в жизни.

По астрологическому календарю это время, когда на северное полушарие приходит осень, а на южное – весна. Восход солнца происходит точно на востоке, а закат — на западе. Хотя из-за преломления солнечных лучей, светлое время длится немного дольше. Но после 22 сентября, день стремительно уменьшается, уступая место ночи. Осенью равноденствие наступит, когда небесное светило пересечет экватор и переместится в южное полушарие. Именно в этот момент происходит огромный выброс космической энергии — благоприятный период для новых начинаний.

С наступлением осеннего равноденствия, Солнце радует нас последними теплыми лучами, начинается второе бабье лето. В народе эту пору именуют «золотая осень» и длится она вплоть до 14 октября. В это время начинается осенний листопад, а перелетные птицы улетают на юг.

С астрологической точки зрения, период осеннего равноденствия обозначается знаком Весов. Солнце входит в этот знак ровно в момент равноденствия. Астрологи считают это самым плодотворным периодом для проведения переговоров и примирения с близкими людьми, ведь Весы — это лучший дипломат гороскопа! Главное – открытость во всем, в общении и помыслах. Нужно выразить слова благодарности, за все доброе, что есть в жизни, и попросить у Солнца о том, что на данный момент наиболее важно. В этот период наиболее вероятен положительный исход во всех начинаниях.

Источник: www.kramola.info

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