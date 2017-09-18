Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 сентября 2017

08:39. 18 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Атака и последствия



Супер-атмосферное Live-Видео снятое в боевых порядках наступающего отряда Халифата от первого лица.
На видео демонстрируется атаки тачанок с боевиками на позиции сирийской армии.
Концовка просто шикарная.  Истерично оравший все видео персонаж как знал, чем все закончится.


https://muraselon.com/en/2017/09/video-close-call-gopro-captures-moment-isis-jihadists-come-fire/ – пишут, что атака была в Восточном Хомсе.

Напомнило позапрошлогоднее видео из Ирака, когда оператора снимавшего атаку моторизованной пехоты "черных" также вальнули в конце.
PS. Заглавная картинка просто для иллюстрации – там сборная солянка набитой техники Халифата за август-сентябрь.

Плюс до кучи. ВКС РФ гасит лодки Халифата на Евфрате.



Это достаточно предусмотрительная мера, так как боевики уже использовали в ходе войны лодки со смертниками, так что в случае наведения понтонного моста, лучше заранее зачистить район.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Акербатский котёл: ВКС РФ и танковая армада САА зачищают от ИГИЛ Центральную Сирию, взят важный н.п. Суха (ВИДЕО)

Акербатский котёл: ВКС РФ и танковая армада САА зачищают от ИГИЛ Центральную Сирию, взят важный н.п. Суха (ВИДЕО) | Русская весна

Сирийская арабская армия продолжает уничтожение террористов ИГИЛ в «акербатском котле» на стыке провинций Хама и Хомс.

Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с этого участка фронта.

«Сводный отряд 4 танковой дивизии САА при поддержке российской военной авиации после ожесточенных боев освободили важный населенный объект в центральной Сирии — Суха. Кроме того, войска на востоке провинции Хама получили новое пополнение из танковых подразделений, которые прибыли с юга страны и сразу же вступили в бой», — рассказал офицер.

«Стоит отметить, что сирийское командование, получив большой опыт в боевых действиях с террористами в последнее время стало намного грамотнее планировать операции как в пустынной местности, так и в городских условиях. Большой опыт накопили и младшие командиры, подразделения которых стали гораздо успешнее действовать непосредственно на поле боя», — добавил собеседник «Русской Весны».

«Нельзя не отметить, что важные победы правительственных войск в центре страны и под Дейр-эз-Зором очень сильно повлияли на боевой дух сирийских военнослужащих и мирных жителей. Близость полной победы над ИГИЛ* в Сирии придает солдатам и офицерам новые силы для уничтожения террористов на своей земле», — подытожил военный.

Читайте также: Они знали о границах: В Минобороны ответили на заявление Пентагона об ударе ВКС РФ по силам коалиции США

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Награда достойным людям



Награждение сирийских военных российскими грамотами и медалями.


В числе награжденных, руководитель разведки сирийских ВВС генерал-майор Джамиль Хассан.





Жалко медали не показали, но возможно это традиционная "Боевое содружество".

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

После удара ВКС по силам Коалиции США хотят укрепить взаимодействие с Россией в Сирии

После удара ВКС по силам Коалиции США хотят укрепить взаимодействие с Россией в Сирии | Русская весна

Соединенные штаты намереваются укрепить взаимодействие с Вооруженными силами России в Сирии, сообщило влиятельное американское издание The Washington Post.

Как сообщала «Русская Весна», возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция в субботу обвинила ВКС РФ в бомбардировке курдо-арабской коалиции «Сирийские демократические силы» (SDF). В пресс-релизе Пентагона сообщалось, что 6 ополченцев SDF были ранены при авиаударе Воздушно-космических сил России.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что русские знали, что на месте удара ВКС были не только SDF, но и силы Коалиции США.

В Министерстве обороны России ответили на американские обвинения, заявив, что военные США знали о границах операции Сирийской армии и Вооруженных сил РФ.

«Пентагон предпринимает дополнительные шаги для обеспечения прямого общения командования США и России на местах, после того как удару подверглись американские союзники США в районе Дейр эз-Зора», — пишет The Washington Post со ссылкой на главу комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда. 

В статье уточняется, что генерал Данфорд рассказал избранным журналистам, что «канал по устранению конфликтных ситуаций (между американскими и российскими военными) „не сработал”, когда самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии атаковали проамериканскую оппозицию восточнее реки Евфрат».

Данфорд уточнил, что во время телефонных переговоров с главой Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым в субботу он предложил, чтобы командующие использовали этот канал связи «для выявления того, что враг свободно перемещается в районе реки Евфрат». Генерал также сообщил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон обсудил ситуацию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, The Washington Post пишет, что военные Соединенных Штатов и Российской Федерации традиционно используют реку Евфрат в качестве разграничительной линии. По информации издания, «российские, а также сирийские правительственные войска атакуют ИГИЛ* на западе, а поддерживаемые американцами группировки — на востоке».

«Но в последние недели многочисленные наступательные операции со стороны как сил США, так и российских (и сирийских) военных практически пересекаются друг с другом», — говорится в статье.

«Устранение конфликтов в этом районе значительно усложнилось, чем несколько месяцев назад. Мы не решили все вопросы», — признал глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Читайте также: Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО)

*Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кадыров выложил видео с бывшим боевиком ИГИЛ (ВИДЕО)

Кадыров выложил видео с бывшим боевиком ИГИЛ (ВИДЕО) | Русская весна

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своем канале в Telegram видео уроженца Чечни Хасана Тагирова, попавшего в иракскую тюрьму после присоединения к ИГИЛ, в обращении мужчина призывает не присоединяться к этой террористической организации.

Как пишет Кадыров, Тагиров осужден по статье «участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». В феврале 2014 года он выехал Сирию вместе с годовалым сыном.

В феврале 2016 года Тагиров был объявлен в международный розыск. 

В августе 2017 года Хасан Тагиров, будучи тяжело раненным, обнаружен среди развалин города Мосул. С ним находился и сын Билал.

Отмечается, что сын осужденного возвращён в Россию. Хасан в настоящее время находится в иракской тюрьме.

«Я нахожусь в Ираке. Если кто-то хочет пополнить ряды ИГИЛ*, ему лучше оставить эту идею. Это игра, это „ловзар” („игра” на чеченском языке — ред.), это не халифат, не исламское государство. Эта организация создана, чтобы собрать наиболее активную часть мусульман в одном месте и уничтожить», — сказал Тагиров.

Также он утверждает, что командование военных сил США ведет в Ираке двойную игру. Также он призывает чеченскую молодёжь «не поддаваться открытому обману», отмечается на канале Кадырова.

Читайте также: Огненный ад: ВКС России уничтожили «флот» ИГИЛ на реке Евфрат в Дейр эз-Зоре (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Турция перемещает к сирийской границе 80 единиц бронетехники

Турция перемещает к сирийской границе 80 единиц бронетехники | Русская весна

Турция продолжает перемещать военную технику на границу с Сирией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.
 
В провинцию Хатай по железной дороге доставлено около 80 бронированных военно-транспортных средств. Отмечается, что бронетехника стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели на северо-западе страны. 

В июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона, который находится под контролем сил самообороны сирийских курдов. Турция считает сирийские курдские формирования связанными с запрещенной в стране террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Турция не допустит создания на севере Сирии курдского государства.

Читайте также: Трамп нанес по Клинтон «потрясающий удар» (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Огненный ад: ВКС России уничтожили «флот» ИГИЛ на реке Евфрат в Дейр эз-Зоре (ВИДЕО)

Огненный ад: ВКС России уничтожили «флот» ИГИЛ на реке Евфрат в Дейр эз-Зоре (ВИДЕО) | Русская весна

Российская авиация оказывает поддержу сражающимся с террористами в Дейр эз-Зоре силам Сирийской Армии.

В распоряжении «Русской Весны» оказались уникальные кадры операции ВКС России по уничтожению банд и техники ИГИЛ на реке Евфрат.

Напомним, что для развития успеха в Дейр эз-Зоре Вооруженным силам САР жизненно необходимо в ближайшее время переправиться на левый берег Ефрата.

С воздуха армейцев прикрывает авиация ВКС РФ, которая наносит массированные удары по берегам Евфрата, где расположены позиции и техника боевиков.

На видео ниже целью российских самолетов стал «флот» ИГИЛ — катера и другой речной транспорт, используемый для десантных операций террористов.

Военный источник сообщил «РВ», что авиаудары наносятся бомбами ФАБ-250.

Как ранее сообщалось, для обеспечения форсирования реки Евфрат отряды Tiger Force были усилены тяжелой техникой. К Северу от Дейр эз-Зора в районе Айяш размещены РСЗО «Град», большое количество артиллерии и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк».

Подробнее в материале: Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО)

В настоящее время реку форсировали небольшие силы САА — штурмовые отряды, которые имеют цель удержать плацдарм для подготовки высадки основных сил. Рядом с городом оборудована вертолётная площадка, где ждут команды на взлёт военно-транспортные Ми-8.

Подробнее в эксклюзивном видеоролике «Русской Весны» с места событий.

Читайте также: Они знали о границах: В Минобороны ответили на заявление Пентагона об ударе ВКС РФ по силам коалиции США

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
...президенту Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Матвиенко. Ранее, 14 марта, ...ударов по позициям ИГ 30 сентября по просьбе президента Сирии Башара Асада. ...Благодаря этим решениям, включая Вашу последнюю договоренность с Президентом Обамой, сегодня...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 сентября 2016
...договоренности по Сирии. 11:45 Новости Сирии: установлен контроль... после терактов 11 сентября были созданы соответствующие...Скорее — о подражателях ИГ, недовольных американскими действиями ... любые попытки представить последние налеты как непреднамеренные ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2016
... операцию против бандформирований в Сирии с 30 сентября 2015 года, действуя по... операцию против бандформирований в Сирии с 30 сентября 2015 года, действуя по... более 160 боевиков ИГИЛ Новость обновляется Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 декабря 2015
... Уничтожение «суицид-мобиля» ИГИЛ. 14:31 Новости Сирии: армейцы отбили у террористов...авиагруппы в Сирии с 30 сентября (ВИДЕО). Вчера 22:09 Сирия: последняя война ...Американские автодилеры поставляют ИГИЛ подержанные пикапы. Новости мира: ВВС Сирии за неделю ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 января 2016
... | Источник: news-front.info Новости мира: террористы ИГИЛ атаковали крупнейший нефтяной порт... и Сирией за последние несколько десятилетий отличается враждебностью. Асад осудил совершенный 11 сентября...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
...livejournal.com Новости мира: Франция начала наносить авиаудары по ИГИЛ с ...в Сирии значительно ослабили потенциал террористической группировки ИГ. “Мы наблюдали за последний год...2983841.html - Мгновения войны в Сирии. Сентябрь 2016 К оглавлению | Источник: ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>