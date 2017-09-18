Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 сентября 2017
- 05:42 Атака и последствия.
- 05:30 Акербатский котёл: ВКС РФ и танковая армада САА зачищают от ИГИЛ Центральную Сирию, взят важный н.п. Суха (ВИДЕО).
- 02:36 Награда достойным людям.
- 01:16 После удара ВКС по силам Коалиции США хотят укрепить взаимодействие с Россией в Сирии.
- Вчера 22:49 Кадыров выложил видео с бывшим боевиком ИГИЛ (ВИДЕО).
- Вчера 21:49 Турция перемещает к сирийской границе 80 единиц бронетехники.
- Вчера 21:06 Огненный ад: ВКС России уничтожили «флот» ИГИЛ на реке Евфрат в Дейр эз-Зоре (ВИДЕО).
Атака и последствия
Супер-атмосферное Live-Видео снятое в боевых порядках наступающего отряда Халифата от первого лица.
На видео демонстрируется атаки тачанок с боевиками на позиции сирийской армии.
Концовка просто шикарная. Истерично оравший все видео персонаж как знал, чем все закончится.
https://muraselon.com/en/2017/09/video-c
Напомнило позапрошлогоднее видео из Ирака, когда оператора снимавшего атаку моторизованной пехоты "черных" также вальнули в конце.
PS. Заглавная картинка просто для иллюстрации – там сборная солянка набитой техники Халифата за август-сентябрь.
Плюс до кучи. ВКС РФ гасит лодки Халифата на Евфрате.
Это достаточно предусмотрительная мера, так как боевики уже использовали в ходе войны лодки со смертниками, так что в случае наведения понтонного моста, лучше заранее зачистить район.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Акербатский котёл: ВКС РФ и танковая армада САА зачищают от ИГИЛ Центральную Сирию, взят важный н.п. Суха (ВИДЕО)
Сирийская арабская армия продолжает уничтожение террористов ИГИЛ в «акербатском котле» на стыке провинций Хама и Хомс.
Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с этого участка фронта.
«Сводный отряд 4 танковой дивизии САА при поддержке российской военной авиации после ожесточенных боев освободили важный населенный объект в центральной Сирии — Суха. Кроме того, войска на востоке провинции Хама получили новое пополнение из танковых подразделений, которые прибыли с юга страны и сразу же вступили в бой», — рассказал офицер.
«Стоит отметить, что сирийское командование, получив большой опыт в боевых действиях с террористами в последнее время стало намного грамотнее планировать операции как в пустынной местности, так и в городских условиях. Большой опыт накопили и младшие командиры, подразделения которых стали гораздо успешнее действовать непосредственно на поле боя», — добавил собеседник «Русской Весны».
«Нельзя не отметить, что важные победы правительственных войск в центре страны и под Дейр-эз-Зором очень сильно повлияли на боевой дух сирийских военнослужащих и мирных жителей. Близость полной победы над ИГИЛ* в Сирии придает солдатам и офицерам новые силы для уничтожения террористов на своей земле», — подытожил военный.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Награда достойным людям
Награждение сирийских военных российскими грамотами и медалями.
В числе награжденных, руководитель разведки сирийских ВВС генерал-майор Джамиль Хассан.
Жалко медали не показали, но возможно это традиционная "Боевое содружество".
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После удара ВКС по силам Коалиции США хотят укрепить взаимодействие с Россией в Сирии
Соединенные штаты намереваются укрепить взаимодействие с Вооруженными силами России в Сирии, сообщило влиятельное американское издание The Washington Post.
Как сообщала «Русская Весна», возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция в субботу обвинила ВКС РФ в бомбардировке курдо-арабской коалиции «Сирийские демократические силы» (SDF). В пресс-релизе Пентагона сообщалось, что 6 ополченцев SDF были ранены при авиаударе Воздушно-космических сил России.
При этом в Пентагоне подчеркнули, что русские знали, что на месте удара ВКС были не только SDF, но и силы Коалиции США.
В Министерстве обороны России ответили на американские обвинения, заявив, что военные США знали о границах операции Сирийской армии и Вооруженных сил РФ.
«Пентагон предпринимает дополнительные шаги для обеспечения прямого общения командования США и России на местах, после того как удару подверглись американские союзники США в районе Дейр эз-Зора», — пишет The Washington Post со ссылкой на главу комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда.
В статье уточняется, что генерал Данфорд рассказал избранным журналистам, что «канал по устранению конфликтных ситуаций (между американскими и российскими военными) „не сработал”, когда самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии атаковали проамериканскую оппозицию восточнее реки Евфрат».
Данфорд уточнил, что во время телефонных переговоров с главой Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым в субботу он предложил, чтобы командующие использовали этот канал связи «для выявления того, что враг свободно перемещается в районе реки Евфрат». Генерал также сообщил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон обсудил ситуацию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Кроме того, The Washington Post пишет, что военные Соединенных Штатов и Российской Федерации традиционно используют реку Евфрат в качестве разграничительной линии. По информации издания, «российские, а также сирийские правительственные войска атакуют ИГИЛ* на западе, а поддерживаемые американцами группировки — на востоке».
«Но в последние недели многочисленные наступательные операции со стороны как сил США, так и российских (и сирийских) военных практически пересекаются друг с другом», — говорится в статье.
«Устранение конфликтов в этом районе значительно усложнилось, чем несколько месяцев назад. Мы не решили все вопросы», — признал глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США.
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*Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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Кадыров выложил видео с бывшим боевиком ИГИЛ (ВИДЕО)
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своем канале в Telegram видео уроженца Чечни Хасана Тагирова, попавшего в иракскую тюрьму после присоединения к ИГИЛ, в обращении мужчина призывает не присоединяться к этой террористической организации.
Как пишет Кадыров, Тагиров осужден по статье «участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». В феврале 2014 года он выехал Сирию вместе с годовалым сыном.
В феврале 2016 года Тагиров был объявлен в международный розыск.
В августе 2017 года Хасан Тагиров, будучи тяжело раненным, обнаружен среди развалин города Мосул. С ним находился и сын Билал.
Отмечается, что сын осужденного возвращён в Россию. Хасан в настоящее время находится в иракской тюрьме.
«Я нахожусь в Ираке. Если кто-то хочет пополнить ряды ИГИЛ*, ему лучше оставить эту идею. Это игра, это „ловзар” („игра” на чеченском языке — ред.), это не халифат, не исламское государство. Эта организация создана, чтобы собрать наиболее активную часть мусульман в одном месте и уничтожить», — сказал Тагиров.
Также он утверждает, что командование военных сил США ведет в Ираке двойную игру. Также он призывает чеченскую молодёжь «не поддаваться открытому обману», отмечается на канале Кадырова.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Турция перемещает к сирийской границе 80 единиц бронетехники
Турция продолжает перемещать военную технику на границу с Сирией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.
В провинцию Хатай по железной дороге доставлено около 80 бронированных военно-транспортных средств. Отмечается, что бронетехника стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели на северо-западе страны.
В июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона, который находится под контролем сил самообороны сирийских курдов. Турция считает сирийские курдские формирования связанными с запрещенной в стране террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Турция не допустит создания на севере Сирии курдского государства.
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Огненный ад: ВКС России уничтожили «флот» ИГИЛ на реке Евфрат в Дейр эз-Зоре (ВИДЕО)
Российская авиация оказывает поддержу сражающимся с террористами в Дейр эз-Зоре силам Сирийской Армии.
В распоряжении «Русской Весны» оказались уникальные кадры операции ВКС России по уничтожению банд и техники ИГИЛ на реке Евфрат.
Напомним, что для развития успеха в Дейр эз-Зоре Вооруженным силам САР жизненно необходимо в ближайшее время переправиться на левый берег Ефрата.
С воздуха армейцев прикрывает авиация ВКС РФ, которая наносит массированные удары по берегам Евфрата, где расположены позиции и техника боевиков.
На видео ниже целью российских самолетов стал «флот» ИГИЛ — катера и другой речной транспорт, используемый для десантных операций террористов.
Военный источник сообщил «РВ», что авиаудары наносятся бомбами ФАБ-250.
Как ранее сообщалось, для обеспечения форсирования реки Евфрат отряды Tiger Force были усилены тяжелой техникой. К Северу от Дейр эз-Зора в районе Айяш размещены РСЗО «Град», большое количество артиллерии и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк».
Подробнее в материале: Обогнать США: Под прикрытием «Солнцепёков» и ВКС РФ «Тигры» готовят переправу через Евфрат — репортаж РВ (ФОТО)
В настоящее время реку форсировали небольшие силы САА — штурмовые отряды, которые имеют цель удержать плацдарм для подготовки высадки основных сил. Рядом с городом оборудована вертолётная площадка, где ждут команды на взлёт военно-транспортные Ми-8.
Подробнее в эксклюзивном видеоролике «Русской Весны» с места событий.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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