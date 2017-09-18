Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 сентября 2017

Соединенные штаты намереваются укрепить взаимодействие с Вооруженными силами России в Сирии, сообщило влиятельное американское издание The Washington Post.

Как сообщала «Русская Весна», возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция в субботу обвинила ВКС РФ в бомбардировке курдо-арабской коалиции «Сирийские демократические силы» (SDF). В пресс-релизе Пентагона сообщалось, что 6 ополченцев SDF были ранены при авиаударе Воздушно-космических сил России.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что русские знали, что на месте удара ВКС были не только SDF, но и силы Коалиции США.

В Министерстве обороны России ответили на американские обвинения, заявив, что военные США знали о границах операции Сирийской армии и Вооруженных сил РФ.

«Пентагон предпринимает дополнительные шаги для обеспечения прямого общения командования США и России на местах, после того как удару подверглись американские союзники США в районе Дейр эз-Зора», — пишет The Washington Post со ссылкой на главу комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда.

В статье уточняется, что генерал Данфорд рассказал избранным журналистам, что «канал по устранению конфликтных ситуаций (между американскими и российскими военными) „не сработал”, когда самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии атаковали проамериканскую оппозицию восточнее реки Евфрат».

Данфорд уточнил, что во время телефонных переговоров с главой Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым в субботу он предложил, чтобы командующие использовали этот канал связи «для выявления того, что враг свободно перемещается в районе реки Евфрат». Генерал также сообщил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон обсудил ситуацию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, The Washington Post пишет, что военные Соединенных Штатов и Российской Федерации традиционно используют реку Евфрат в качестве разграничительной линии. По информации издания, «российские, а также сирийские правительственные войска атакуют ИГИЛ* на западе, а поддерживаемые американцами группировки — на востоке».

«Но в последние недели многочисленные наступательные операции со стороны как сил США, так и российских (и сирийских) военных практически пересекаются друг с другом», — говорится в статье.

«Устранение конфликтов в этом районе значительно усложнилось, чем несколько месяцев назад. Мы не решили все вопросы», — признал глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

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*Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.