Роспотребнадзор: Число абсолютно здоровых детей в РФ не превышает 12%

Концептуал СМИ Более половины школьников имеют хронические болезни

В Роспотребнадзоре рассказали о том, что число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%, более половины школьников имеют хронические болезни.

“Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза; хронических болезней – в 2 раза. Более половины школьников 7-9 лет и 60 % старшеклассников имеют хронические болезни”, – заявили в ведомстве.

Там также отметили, что прививки от гриппа сделали уже более 8,2 миллиона человек, в том числе 1,6 миллиона детей.

Государством закуплено около 58,5 миллиона доз вакцин против гриппа, 17,8 миллиона доз рассчитаны для иммунизации детей.

===============================================================================

Рекомендуем:

Школа Базарного

Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей ребёнка с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович

Нам нужна иная школа, Внутренний Предиктор СССР

Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века

Нам нужна иная школа

Прорыв в системе образования. Школа Базарного. Апгрейд человека

Врачи не нашли здоровых школьников среди старшеклассников

Здоровое Образование – Здоровая Нация

Школа Базарного: никакого сидения за партами!

Спасение детей. Метод Базарного

Они учились за Родину





===============================================================================