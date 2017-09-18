Роспотребнадзор: Число абсолютно здоровых детей в РФ не превышает 12%
Более половины школьников имеют хронические болезни
В Роспотребнадзоре рассказали о том, что число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%, более половины школьников имеют хронические болезни.
“Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза; хронических болезней – в 2 раза. Более половины школьников 7-9 лет и 60 % старшеклассников имеют хронические болезни”, – заявили в ведомстве.
Там также отметили, что прививки от гриппа сделали уже более 8,2 миллиона человек, в том числе 1,6 миллиона детей.
Государством закуплено около 58,5 миллиона доз вакцин против гриппа, 17,8 миллиона доз рассчитаны для иммунизации детей.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai