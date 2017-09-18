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Погибшего командира «агрессоров» ВВС США просили не повторять фигуры асов ВКС России (ВИДЕО)

04:30. 18 сентября 2017 Просмотров - 18 Один комментарий Опубликовал:
Погибшего командира «агрессоров» ВВС США просили не повторять фигуры асов ВКС России (ВИДЕО) | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», в США разбился российско – «антироссийский» истребитель Су-27 из эскадрильи «Агрессор», который использовался американскими пилотами для отработки воздушных боёв с самолётами вероятного противника.

Легендарный российский лётчик-испытатель Магомед Толбоев, почётный президент международного авиационно-космического салона «МАКС», рассказал, что в ходе разговора с погибшим на днях в Неваде полковником ВВС США Эриком Шульцем предупреждал его об опасности повторения фигур высшего пилотажа, которые выполняют асы ВКС РФ.

Генерал-майор Толбоев сообщил, что он разговаривал с Шульцем около тридцати дней назад и просил его «не делать то, что мы делаем». Лётчик-испытатель уточнил, что американский полковник Шульц «летал хорошо» и был опытным пилотом, но ему не следовало пытаться делать некоторые сложные фигуры.

«Я просто предупреждал их: „Нельзя этого делать”. Разница — 1 градус, ровно 1 градус. Надо отдать должное: американские летчики и английские — великолепные пилоты, мы их ценим и никогда плохо не говорим как о профессионалах. Но есть некоторые тонкости очень глубокие, только мы, летчики-испытатели, их знаем. Я ему говорил: „Погибнешь, нельзя делать то, что я делаю”. Это грань», — поведал Магомед Толбоев во время эфира на радиостанции «Говорит Москва».

По данным популярного авиационного портала Aviation Week, полковник Эрик Шульц (по другим данным подполковник, – прим. РВ) командовал той самой скандально известной эскадрильей «Агрессор», летавшей на советско-российских истребителях Су-27 и МиГ-29, которые используются американскими военными лётчиками для отработки боёв с вероятным противником.

Истребитель Су-27, пилотируемый Шульцем, разбился неподалёку от авиабазы ВВС США «Неллис» в штате Невада, американское командование засекретило обстоятельства авиакатастрофы.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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