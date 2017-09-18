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ОТ ИМЕНИ КРЫМЧАН

02:00. 18 сентября 2017 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

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Хрущев отдал нас Украине
Без нашей воли, просто так.
В Союзе были мы едины,
Но он исчез – настал бардак.
 
Перекосило мир от смуты,
Взращенной в киевских умах:
Толпа нацистов майданутых
Плодила в людях только страх.
 
Они нисколько не скрывали,
Что нас намерены казнить
За то, что мы не разделяли
Их прогестаповскую прыть.
 
В УПА-ОУНовском угаре
Они стреляли, били, жгли
И не боялись Божьей кары –
Ни эшафота, ни петли.
 
Они настолько озверели,
Что не жалели и детей,
Невинно спавших в колыбели,
Их убивая, как мышей.
 
Мы видим, видим, на Донбассе,
Как, над гуманностью глумясь,
Из пушек бьёт по школам в классы,
Смеясь, бандеровская мразь.
 
И нас ждала бы эта участь,
Но обошли мы рока падь,
Продемонстрировав живучесть
И спев свободе исполать.
 
Жрецы насилия спесиво
На нас глядели, свысока,
Но подоспела мать-Россия
И пригрозила им слегка.
 
И мы на родину вернулись
И сохранили свой язык,
И ходим гордо, не сутулясь,
И верим в русский материк.
 
И в наших душах нет тревоги,
Мы спим спокойно по ночам,
Враги не топчут нам пороги,
И в храмах нет преград свечам.
 
Мы православны и смиренны,
Но если сунется «укроп»,
Получит тут же непременно
Удар летальный прямо в лоб.
 
Пусть Запад мечет диатрибы,
Нас никогда не сокрушить.
Святая Русь, тебе спасибо
За наше счастье мирно жить!
 
Благодарим за данность права
Не избегать твоей стези.
Одна лишь просьба, от расправы
Всю Новороссию спаси!
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БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, крым
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