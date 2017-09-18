Недобросовестная реклама от Минздрава: «пугай и прививай»

Медицинские услуги проще впаривать запуганному населению, чем Минздрав и занимается:

http://classic.newsru.com/russia/17sep2017/minzdrav.html Минздрав хочет ограничить выплаты родителям, которые не прививают детей. О рассмотрении такой возможности рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Кроме того, ведомство разрабатывает меры по борьбе с медицинской дезинформацией – например, ВИЧ-диссидентами, отвергающими существование вируса иммунодефицита. О повышении здоровья нации Скворцова рассказала в интервью программе “Итоги недели” на НТВ. Говоря о родителях-отказниках, не делающих детям прививки, Скворцова указала, что возможности Минздрава по воздействию на них ограничены. “Но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным”, – цитирует ТАСС. Как именно будет пересматриваться эта статься социальных выплат, Скворцова не разъяснила. Есть у Минздрава и другие идеи повышению качества жизни населения. “Мы разрабатываем законопроект, который бы не позволял распространять информацию, которая искажает реальное отношение к лечению, к профилактике заболеваний, к ВИЧ конкретно”, – указала министр. При этом Скворцова объявила, что Россия занимает лидирующие позиции по технологиям разработки новых вакцин, в том числе самых передовых – векторных вакцин. “Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия”, – утверждает она. В нынешнем году Минздрав планирует привлечь к вакцинации от гриппа порядка 60% российских детей, заявила Скворцова. “В прошлом году мы привили где-то 55% детей, 15 млн доз вакцин. В этом году будет более 17 млн”, – указала она. Министр подчеркнула, что у вакцин от гриппа нет побочных действий, а привитые люди защищены от сложных и смертельных случаев.

Итак. Порассуждав про ВИЧ диссидентов и прививки от опасных инфекционных болезней, которые необходимо сделать детям в возрасте до 3-х лет, все свелось к действительно интересующей Минздрав теме — вакцинации населения от гриппа за счет бюджета.

Вот еще одна публикация на тему прививок, где Скворцова рассуждает про важность вакцинации детей, упоминая вспышки кори, дающей тяжелые осложнения, а потом идет сюжет на правах рекламы, о том, что Роспотребнадзор планирует привить от гриппа половину жителей Москвы. https://news.mail.ru/politics/31033279/?frommail=1

Поставив себе цель — увеличить прошлогодний результатпо прививанию от гриппа детей с прошлогодних 55 % до 60%. То есть, вместо 15 млн. доз вакцины от гриппа, закупили (за счет бюджета, разумеется), 17 млн. доз.

Если Москва приобрела вакцины по 162 рубля за одну дозу, то цена в регионах была в среднем 200-300 рублей за дозу.

Угадал ли при этом Минздрав и ВОЗ со штаммами гриппа, которые будут распространяться в 2017 году? Год на год не приходится.

https://life.ru/t/здоровье/900031/tsieny_na_vaktsiny_ot_ghrippa_v_rieghionakh_razlichaiutsia_v_dva_raza В России началась массовая вакцинация от гриппа. Лайф изучил цены на вакцины на портале госзакупок. Оказалось, что одна доза обходится разным регионам в разные суммы. Например, департамент по конкурентной политике Москвы приобрёл 500 тысяч доз за 81 млн рублей. То есть одна доза обошлась в 162 рубля. Примерно по этой же цене вакцины закупил департамент государственного заказа Ярославской области — 9090 доз на общую сумму в 1,5 млн (165 рублей за дозу). Консультативно-диагностическая поликлиника № 1 Приморского района Санкт-Петербурга закупила вакцины уже по 213 рублей (204 штуки за 43,6 тысяч рублей). Ещё дороже вакцины обошлись Краевому клиническому центру специализированных видов медицинской помощи Владивостока, который за 500 вакцин заплатил 175,5 тысячи рублей (по 351 рублю за дозу). В основном вакцины закупаются по 200—300 рублей за штуку. — Цена зависит от того, сколько поставщиков пришло в регион, насколько большой спрос,кто именно делает закупку, — пояснила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По её словам, поставщики могут договориться между собой и назначить похожую цену. Тогда выбора у учреждения не остаётся — “бери почём продают”. И, конечно, влияет объём закупки — при больших объёмах легче сделать цену ниже. Многие тендеры не содержат указаний, вакцину с какими именно штаммами нужно поставить. “Вакцина гриппозная инактивированная, субъединичная, без консервантов, не содержащая формальдегид”, — с такой формулировкой закупку делает московский департамент конкурентной политики. В других тендерах есть уточнения: должны содержаться штаммы AH1N1 (свиной грипп), АH3N2, B. Вакцина с такими штаммами, как уточняется в документации некоторых тендеров, рекомендована Всемирной организацией здравоохранения и Роспотребнадзором на эпидсезон 2016—2017 годов. Как говорила 3 сентября главный санитарный врач России Анна Попова, вакцина именно с такими штаммами будет применяться в этом сезоне. Каждый год специалисты, в том числе в ВОЗ, просчитывают, какие вирусы придут в определённый регион. Поэтому вакцины каждый сезон с разными штаммами. По словам Поповой, “из трёх штаммов, которые были заложены в вакцину прошлого года, изменились два”. При этом 7 сентября Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности заражения птичьим гриппом — АH7N9. Сейчас этот вирус распространяется в Китае. — За период с 12 августа по 2 сентября гонконгский центр по охране здоровья сообщил о 5 новых случаях заражения людей вирусом гриппа А(H7N9), — оповестила пресс-служба ведомства. — Согласно данным центра, число случаев заражения людей вирусом гриппа А(H7N9) в мире составляет 798. Роспотребнадзор, как сообщалось, “рекомендует при нахождении в Китайской Народной Республике воздержаться от посещения рынков живой птицы, а также мест содержания домашней или дикой птицы (зоопарки, подворья и т.д.)”. Не всегда эксперты ВОЗ точно просчитывают, какие штаммы гриппа будут наиболее активны. Как отмечала глава Минздрава Вероника Скворцова, в начале 2015 года повышенная смертность населения была связана с эпидемией гриппа. — Такая ситуация была не только в России, но и в 14 странах Европы, — говорила министр. — По этому поводу собиралась специальная комиссия ВОЗ, она выпустила очень подробные отчёты на эту тему. Был сделан вывод о том, что при подготовке вакцины не была учтена мутация (дрейф) наиболее значимого штамма, который у нас в стране был одним из доминирующих, — H3N2. Из-за этого вакцина была не так действенна, как могла бы быть.

Эффективность прививок от гриппа весьма сомнительная, особенно, если со штаммом не угадали. Вот и было принято решение население пугать, как следует, пригрозив неоплатой больничных родителям по уходу за ребенком, в случае если детям не были сделаны прививки.

Какие именно прививки Минздрав планирует сделать обязательными — умалчивается.

Но прививка от гриппа является добровольной и никогда раньше, даже во времена СССР, не входила в календарь обязательных прививок, не знаю, существует ли этот календарь до сих пор.

Или Веронику Скворцову волнует не реализация населению уже закупленных 17 млн. доз вакцин от гриппа, и она ждет в ближайшее время эпидемию, например, оспы, или другого смертельного заболевания? Неплохо бы проинформировать население.