«КОРБАНИЗАЦИЯ». Зелло-конференция. 11.09.2017 Жертвоприношение есть культура, чуждая славянам.

Всем здравия и добра!

В рамках общей темы «КОРБАНИЗАЦИЯ» я представлю короткий доклад на тему « Жертвоприношение есть культура, чуждая славянам»

Тот процесс, который олигархи запустили и оплатили на Украине, мудрецы Торы называют словом "корбанизация" (от ивр. ‏ קָרְבָּן ‏ , корбан " ритуальное жертвоприношение "). Правда , провести границу между жертвоприношением и убийством не всегда представляется возможн ым в силу узконациональной традиции иудеев приносить людей в жертву методом их убийства. Вот, сегодня день 11-го сентября, который в иудейском и христианском календаре обозначен как праздник усекновения главы святого Иоанна Предтечи – иудея по вере. Его еще знают как Иоанн Креститель, и как двоюродного брата Иисуса Христа по линии родной сестры его матери Марии. Именно в день 11-го сентября около двух тысяч лет тому назад Саломея - дочь правителя Иудеи царя Ирода, ублажив своего отца понравившегося ему танцем, по наущению своей матери Иродиады, попросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. Ирод приказал обезглавить Иоанна Предтечу и принести его голову на блюде. Именно в этот день с двумя единицами много фактов и событий в истории человечества связано с активными действиями иудеев, которые программировали сакральные и многожертвенные события. Чего только стоит день 11-го сентября 2001 года, когда были уничтожены со множеством людей две башни небоскребов в Нью-Йорке под названием Близнецы.

Именно люди этой культуры и религии правят сегодня Украиной, а их иудохристианство является официальной идеологией и целевой функцией (концепцией) управления государством.

Сразу следует отметить, что культуре и традициям коренного населения территории, на которой функционирует страна Украина, чуждо и отвратно приносить в жертву все живое, что дышит. Летописи и предания жизни предков русов, русичей и других этносов славянской культуры, донесли до нас традицию приносить ТРЕБЫ БОГАМ, которые выглядели в виде легко забродившего молока, злаков и других растений, а также продуктов, изготовленных из них.

Из источника нашей истории в виде дощечек «Велесовой книги» мы узнаем, что греки и хозары на протяжении тысячи лет посягали на земли славян, чтобы насадить здесь свою религию, традиции и порядки. И в этом они получали постоянный отпор наших предков. Удалось им это лишь через своего агента князя Владимира в конце 10-го века, личность которого сравнима по своей характеристике с личностями Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.. Но и после насильственной христианизации русичей и массового этническо-религиозного геноцида славян-родноверов, почти до 19-го века на территории Российской империи сильны были традиции и культура многобожия в едином Роде-Всебоге, общинный уклад жизни и экономики жизни славян. Равенство и духовность, моральные ценности преданности Роду, Народу и Родине были определяющими в векторе цели всего развития славян на территории 1/6 земной суши.

Но вернемся опять к современности и тем западным «ценностям», которые составляют содержание целевой функции (концепции) управления и идеологии стран, претендующих быть и далее законодателями моды в установлении НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА – это Великобритания, США, Франция, Германия, Канада, Австралия, Израиль.

Иудейский бог Яхве, он же Иегова, он же Саваоф, стал и христианским богом, так как его сын-иудей возглавил само движение христиан. Но не нужно забывать, что увидев полную готовность убить родное чадо, отведя руку Авраама от жертвенного убийства своего сына, сам Иегова-Яхве-Саваоф отдал на убийство своего сына Иисуса, что по логике и меркам культуры славянских народов есть аморально и недопустимо.

Вот тут мы подошли к концептуальному неприятию двух культур: культуры иудеев , которые, имея культ повсеместного и постоянного убийства людей, закабаления народов через процентное рабство ростовщичеством, вознамерились править всем миром и сегодня правят Украиной, а также культуры потомков славянских народов , в крови и сознании которых присутствует неприятие насилия и убийства. Иудеи создали и всегда поддерживают рабство и рабовладельцев над рабами. Народы славян и их исторические союзники и соседи могут развиваться лишь в коллективизме, общности интересов и собственности. Иудейская культура – это основа паразитарного существования, деградация, упадок, постоянная борьба за властвование богатых с бедными и сильных со слабыми. Культура славян – это радость труда и созидания более совершенного мира, в котором больше справедливости и достатка, уважения и взаимоподдержки.

Давайте прочитаем слова из идеологических источников Концепции Запада. В новозаветном послании апостола Павла, глава 6: стихи 5-8, написано:

«Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что, каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». Тот же идеолог христианства Павел в главе 13, стихе 1 пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от бога».

Так что всякие перевороты, революции и другие способы обретения иудеями власти, не суть важно, главное для них создать власть или попасть в нее, чтобы самим этим присутствием в ней освятиться и получить право стричь и резать овец управляемых ими стад.

Вопрос. А у хорошего человека могут быть рабы? ??? Я думаю что НЕТ! А вот по иудо-христианской Библии у бога есть рабы! Так может это и не Бог, а Сатана!!! Ответ в вас самих....., а вы все ищете где то, в ком-то. Покопайте в себе и вспомните, что есть Совесть, Честь, Разум, Отечество..........и тогда не будет у вас вопросов. Вы станете ясно знающим, ясно видящим и ясно слышащим. И не нужно будет вам копаться в чужеродных книжках, словах и людях.

Кстати, в Ветхом Завете Библии и в той же Торе слово «СОВЕСТЬ» напрочь отсутствует, его там нет. А в Новом завете оно встречается лишь 28 раз. Почему так и зачем? Да все очень просто. Ведь СОВЕСТЬ – это то чем человек внутренне руководствуется, что его ведет по жизни, оберегая от злого и стимулируя к доброму, справедливому и совершенному. А раз в источниках иудейской, христианской идеологии нет потребности наделять людей совестью, то, значит, они должны, как послушные бараны, подчиняться чужой воле, безо всяких раздумий и сомнений тупо следовать во всем, всегда и везде тому, что ожидают от них и требуют пастухи-управители.

Задача элит славянских обществ - вернуть на своей исконной территории концептуальную власть и идеологию времен летоисчисления в диапазоне дохристианского периода. Это принципиально важно, т.к. именно с началом христианского периода вообще начинается фиксированная летописная история Руси, что свидетельствует о заинтересованности библейских концептуалов фиксировать и сохранять лишь эту часть славянской цивилизации. Все, что было до этого ими напрочь отвергается и не признается. А это уже во вред нам - потомкам своих славных предков.

Наш вектор цели – это обеспечение справедливости и исключение конфликтности в человечестве, техносфере и биосфере.

На сегодня мы наблюдаем своеобразие исторического момента, который состоит в том, что явной широкомасштабной борьбы между сторонниками двух концепций на территории Украины пока не наблюдается. Скорее мы все видим внутривидовую борьбу внутри одной прозападной команды, как бы между крысами, брошенными в металлическую бочку, результатом которой должно стать появление единственно выжившего крысиного короля. Методом исключения уже можно установить, что действующий президент Украины никак не имеет перспективы им оказаться. Основанием этому служат высказывания людей, имеющих высокий статус в иерархии корпуса подвижников западного курса, а потому и пользующихся поддержкой этого самого Запада в силу их этнического происхождения и культуры. Так, 13 августа 2017 г. в 22:32 в рамках своей программы Владимир Соловьев буквально высказался: «Из П.Порошенко еврей, как кое из чего пуля». Мишико Саакашвили, после силового преодоления препятствий не допустить его на Украину со стороны властей Украины на польско-украинской границе 10-го сентября 2017 г. вообще назвал президента Украины П.Порошенко барыгой.

О чем говорят эти факты? А о том, что власть на Украине крайне ослабела, вступив в очередной период внутренней конфронтации и борьбы за то, кто в недалеком будущем будет управлять Украиной и ее ресурсами, проще говоря, грабить.

Очередное расслоение иудейской власти Украины показывает, что против Петра Порошенко объединяются такие фигуры, как Ю.Тимошенко, Валентин Наливайченко, М.Саакашвили, Игорь Коломойский, Арсен Аваков. Да, да, министр внутренних дел также закусил удела и не пожелал исполнить директиву президента о недопущении на территорию Украины М.Саакашвили, которому иудейский коган пожаловал гражданство, а затем его же и лишил. Если так складываются обстоятельства, то плохи дела сладкого короля, который в числе немногих на Украине преуспел в своих делах, умножая бизнес и капиталы.

Наступили необратимые последствия, когда уже сложилась антипрезидентская группировка, цель которой – отстранение от власти П.Порошенко и взятие управления в свои руки. Не зря Ю.Тимошенко летала в США для консультаций с новой командой Дональда Трампа, и не случайно в швейцарском ресторанчике на днях ужинали И.Коломойский и М.Саакашвили.

На данном историческом этапе деградации Украины личность Ю.Тимошенко больше устроила бы и РФ, власти которой пока закрыли уголовное дело против Ю.Тимошенко за ее финансовые подвиги, когда она кинула Министерство обороны России на многие миллионы долларов, совершив махинации по контракту на поставки природного газа. Но как дело закрыли, так его можно и возобновить, выставив требование выдачи преступницу через Интерпол. И Юлия Владимировна — это не может забыть, и не может этого не опасаться.

В концептуальном плане иудейская команда законодательной и исполнительной власти Украины все делает по классике науки управления по лекалам Запада. Именно на 1-ом мировоззренческом, 2-ом хронологическом, 3-ем идеологическом и 6-ом силовом уровнях обобщенных средств управления правители Украины максимально ускоренно и широкомасштабно разделяют население Украины от такого же по природе и культуре населения России. Но делая свою грязную работу бездумно формально иудейская рать правителей Украины не учитывает одного существенного фактора. Поставив цель максимально быстро взрастить антироссийские настроения в украинском обществе, власть не учитывает того, что у большей части населения, представляющего значительную часть старшей возрастной группы, проявляются не столько пророссийские, сколько ПРОСОВЕТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ. Это когда на Украине Россию и ее народ жители Украины воспринимают не как чужое и враждебное, а как ЧАСТЬ ОДНОГО СОВЕТСКОГО ЦЕЛОГО.

Быстро преодолеть это никому на Украине не удастся. А, значит, именно этот фактор еще долгое время будет влиять на ход развития событий между Украиной и Россией, которые есть суть одно историческое и культурное целое, не говоря уже о формально существующем Советском Союзе, из которого ни Россия, ни Украина не выходили.

В конце, традиционно не лишним будет напомнить о целевой функции концепции управления, которую видим мы здесь на Украине: Это управление властью представителями коренного населения и других нацменьшинств Украины. Далее. Запрещение кем-либо взимания процентов за пользование финансовыми ресурсами под угрозой привлечения к уголовной ответственности, как за тяжкое преступление. Очень важна скорейшая замена частной собственности на личную, основа которой – ТРУД. И, конечно же, допущение ко власти лишь имеющих человечный тип строя психики. Лишь реализация этих мероприятий в наиболее скором времени позволит освободить коренное население Украины из западни мирового еврейства и его тлетворной библейской идеологии.

Заслуженный юрист Украины,

кандидат юридических наук

Сергей Кириченко