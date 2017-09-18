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Китайская гора несёт яйца

18:02. 18 сентября 2017 Просмотров - 222 Один комментарий Опубликовал:
Китай – страна с богатой культурой и тысячелетними традициями, в которой много загадок. В этот раз в центре внимания СМИ оказалась маленькая юго-восточная деревня Гулу в провинции Гуйчжоу. Там есть утёс, несущий «яйца» – большие круглые камни диаметром от 30 до 60 см и весом до 660 фунтов (почти 300 кг).
 
 

Образования тёмно-голубого цвета, по форме похожие на яйца динозавров, сначала «проступают» на её поверхности, а затем, созревая в течение 30 лет, отделяются от основной породы и падают вниз.

«Плодородная» площадка невелика по размерам – всего 20 метров в длину и 6 в высоту. Жители местной деревни считают, что камни приносят удачу, а в молодых семьях способствуют зачатию мальчиков, поэтому уцелевших образований лишь 70 – остальные народ растащил как талисманы. В каждой из более сотни деревенских семей хранится такое каменное яйцо.
 


Учёные пока ещё не дали внятного научного объяснения этому феномену. Одна из гипотез предполагает, что часть утёса, образовавшегося в кембрийский период (примерно 500 млн. лет назад), состоит из не очень прочных пород, которые, разрушаясь, выталкивают на поверхность каменные шары.

По словам Ванг Шангуана, сотрудника бюро геологии и разведки полезных ископаемых, когда-то в этой местности было море, которое со временем пересохло, в результате чего дно оказалось на поверхности. На одной из таких гор постепенно обветшал и начал осыпаться аргиллит – твёрдая глинистая порода – и более плотные яйцеобразные вкрапления, надёжно зафиксированные на многие тысячелетия, начали из него выпадать.
 


Из чего же состоят сами «яйца»? Профессор Института геологии и геофизики Китайской АН Сюй Рунхуа считает, что это двуокись кремния. Также учёный рассказал, что подобные явления раньше наблюдались на севере и северо-западе страны, в Бэйдайхэ и Синьцзяне.

Как заявил директор туристического агентства Янг Шенгъя, вскоре начнёт «плодоносить» другая гора, расположенная по соседству.
 


Возможно, китайские утёсы помогут разгадать тайну каменных шаров острова Чампа, тропических лесов Коста-Рики, серебряных рудников Мексики, плато Мангышлака, Новой Зеландии, Румынии, Египта и многих других мест нашей планеты.

Очевидно, все они когда-то были рождены в морской воде и, приняв вид кристаллической структуры, улеглись в мягких отложениях из остатков раковин морских животных. Поднявшись из глубин на поверхность, морское дно подверглось эксофолизации – эрозии в виде выветривания, обнажив шаровые конкреции, мечтательно названные «мячами, в которые играли боги».
 


Кстати, многие учёные склонны считать, что у каждого каменного «яйца» есть органическое ядро – остатки растений, раковины, зубы и кости рыб. Самые большие камни могут весить 15-16 тонн, но есть и поистине исполинские шары. Один из них выкатился при взрыве каменоломни в Германии в 1969 году. Его диаметр был пять метров, а вес – более ста тонн.
 

Елена Муравьёва 

Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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