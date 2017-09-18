Как фрики, подонки и придурки получают известность, востребованность, рейтинги и гонорары…

Не пиарьте Герострата!

В советские времена бытовала шутка: «Что общего у мухи с любой известной личностью? Ответ: обеих можно прихлопнуть одной газетой». Артист, художник, музыкант, …директор завода, партийный деятель, на которого ополчалась общественность, переставал существовать для социума. Он становился persona non grata. Его игнорировали и — отовсюду выгоняли. После разгромной статьи всегда следовало понижение в статусе, а иной раз — исключение из рядов КПСС или ВЛКСМ. (Я не беру сталинские времена, когда и расстрелять могли. В гуманно-вегетарианскую Оттепель и воспоследовавшую за ней эру стабильности всё-таки не уничтожали физически). Понятия «чёрный пиар» не существовало, да и не могло существовать. Если тебя ругают в газете — хоть в местном «листке» – всё, ты никто и ничто. Ни за чем. Скандальная популярность — оксюморон. Только — добрая слава.

В кинофильме «Разные судьбы» (1956) именитый мэтр-композитор получает удар судьбы — его очередное творение ругают в прессе. Жизнь – кончена. Его дама — юная да хищная — тут же смекает: надо валить. Ибо — грядущее пасмурно. Только мадемуазель Шапокляк могла спеть: «Хорошими делами прославиться нельзя». Потому что она была гадкой тёткой. Точнее — заблудшей. Более того — ещё в 1950-1970-х годах и на Западе существовало незыблемое правило: политик или голливудская звезда обязаны следовать идеальному образу.

Всё поменялось в информационную эпоху, когда именно информация сделалась товаром. «Имидж — ничто, жажда — всё», – как говорилось в рекламе шипучего напитка. Всё равно — что, лишь бы говорили о тебе. Не говорят, не обсуждают, не клянут — о, ты лузер и тебя как бы нет. Вот они и будоражат публику – разводятся, женятся по новой, устраивают coming-out-ы, дерутся, выражаются, …дамы – надевают красные микро-юбочки в 60 лет, выставляют свои подтухшие телеса и своих детей, рождённых от суррогатной свиноматки.

Подобное поведение «звёзд» и всевозможных селебрити автоматически считывается, как желательное и — нормальное. Чем ты хуже и гаже — тем ты известнее. Хорошими делами? Прославиться нельзя! СМИ в первую очередь кричат о скандальном происшествии, а вот свершения-достижения (которых много даже сейчас!) как-то не спешат вываливать на первые страницы. Потому как не зажигает и не колбасит. Писать о том, что российские школьники опять (опять, понимаете?!) заняли первое место в международной олимпиаде про программированию или физике — неинтересно, тогда как заметка про то, как «стилист такой-то сменил пол» или «художник N рисует расчленёнку, и патриотические активисты подожгли часть его работ, а часть — окропили мочой» – вот это новости. Хреновости. Поэтому-то мы и в курсе, кто такой Павленский и что сбацали Pussy Riot, но понятия не имеем (en masse), что у нас есть прекрасные современные мастера, ибо о них, как говаривал Миша Бальзаминов: «…газеты как-то глухо пишут».

Жажда — всё! Жажда популярности. А что есть популярность? Тебя приглашают на ток-шоу, ты — в обойме, ты — в дамках. Это — деньги. Которые не пахнут. Сегодня обсудили и — осудили твою эскападу; назавтра ты — герой дня и стрижёшь купоны. А народ — бесится и подливает свежего маслица в огонь. Своими криками, энергией, натянутыми нервами — поддаёт жару. Носит кирпичики — строит пьедестал. А со стороны-то кажется: поливают грязью. Им ваша грязь — что божия роса. Точнее — златые россыпи.

Их теперь не газетой убьёшь — только молчанием. Игнорированием.

Вот некая светская гиена Б. – ни дня без строчки. Иной раз — попадает в цель. Тема: как я вас всех ненавижу, особенно детей. Можно погуще: «Русские — плохие! Просто ужас!» или что-нибудь в том же роде. Как надо себя вести при столкновении с такой поганью, которая жаждет мощного протуберанца ваших эмоций? Правильно — плюнуть и пройти мимо. Всем. Но нет — вы тут же кидаетесь её комментировать и создавать «перепосты» – её тухлый «выброс» переносится на вашу страничку в соцсетях. А там — как снежный ком. Вы реагируете на раздражители, как гидра. Помните, в учебнике биологии? Ага.

Другая гиена (не менее светская) вообще сделала себе громкое имя на… ненависти окружающих. Она даже подшучивает, что ей нормально, когда пишут: «Лошадиная морда!». Ибо если бы не морда и не лошадиная, то могли бы и подзабыть «королеву питерского гламура». А так — на слуху.

Эти люди способны даже на политический протест — лишь бы физиономию засветить. А вы их посильно пиарите своими воплями. «Эээээ! Читали, что она сказала? Слышали? Она — такая-растакая, сволочь и похабень!» И — трое суток стоит вой в Интернетах. Вой — стоит. А она — стоит. Всё дороже и дороже стоит. Вы ей помогли и ещё много раз поможете. Она вас палочкой с остреньким концом — как ту гидру. Нынче много персонажей, кои на слуху и при этом — ненавистны. И будь они любимы, …они бы так сладко не жрали. Даже любимцам нужны скандальчики нынче. Это в советские времена певец, в раздражении ударивший журналиста, переставал мелькать на Центральном Телевидении.Сейчас возможен сговор журналиста и певуна: ты мне в рыльце, я тебе — резонанс. Бабло — пополам. Главное, чтобы плебс — орал, а соцсети — полыхали.

Таким образом, фрики, подонки и придурки получают большую порцию вкусного пиара, а вместе с ним — известность, востребованность, рейтинги и гонорары.

Когда вы устремляетесь в бой «супротив гнусной падали», вы перечисляете ей дополнительную копеечку.

Всем этим гиенам-львицам и певичкам хуже не станет. Они, как восседали в элитных апартаментах, так и будут восседать. Пока — на пике славы. Вами данной. Помню громкую и надрывную кампанию — народ на Фейсбуке порешил создать петицию о лишении гламур-гиены Б. российского гражданства. Социум аж затрясся от воодушевления. Люди работу побросали, сон прервали, кушать расхотели. И что? Вы-то нервы себе попортили, а она — всё в том же шоколаде, да и подписчиков её блога стало намного больше. А вы кидайтесь с вилами на монитор — авось полегчает. Вы можете законно возразить: «Как это — молчать? Как это — мимо? Она же нас оскорбляет!» И — ну стучаться лысиной о клавиатуру. А она вам — кто? Жена? Соседка по коммунальной квартире? Подруга любимого сына, с которой вам надо как-то уживаться? Вы же сами констатировали: она – стрёмное ничтожество. И? Вас так волнует мнение пустоты о русском народе? Или по какому-нибудь иному вопросу? Если их вопли-сопли подпадают под действие законодательства — пусть их судят за слова и прочие «танцы». Вы же создаёте им ауру мучеников и борцов с мракобесием.

Помните, как вы (мы все дружно!) старались, работая над образом девок из Pussy Riot? Да-да. Мы все кричали что-то про «кощунствия». Хором. Уважаемые люди — как светского, так и духовного звания — по много часов дискутировали на радио и ТВ, в прессе и блогах, дома и на работе. Результат: мыотрекламировали хулиганок на весь мир. Их имена узнала Хиллари Клинтон. Их бренд писала …у себя на спине Мадонна. За девиц впрягались и вписывались знаменитые поп- и рок-музыканты. Там, на Диком Западе, где вообще не особо интересуются чем-то, происходящим за пределами USA. Помню англоязычный текст, где говорилось, что Надя Толоконникова стала таким же символом России, как Дягилев и Гагарин. Неплохо, да? Обидно? Честно? Молодцы. А всего-то и надо было — тихо дать срок за хулиганство и не создавать «звёзд» из… не весьма звёздной субстанции. И так во всём — активно критикуя что-то, вы дарите ненавистному объекту свою энергию. Вы кидаете ему кусок за куском, а потом негодуете, что «оно» делается всё круче. И вот уже на обложке евойная харя.

Знаковые блогеры Живого Журнала годами (!) тычут своих читателей остро отточенной палочкой — ушлые знают, как вас можно вывести из себя. Чтобы вы понесли по всему Интернетуклич-вопль о том, что М. или Л. опоганили-обидели-опорочили. Ооооооо! Вы же потом изумляетесь — почему они так востребованы и на рекламе себе капиталец сколотили? А сами — бегали писать им комментарии? То-то же.

Пиар нынче всё, что не является некрологом. Ваша злоба активно питает их-ненавидимых. Ваше равнодушие – минус рубль. Минус тысяча рублей. Минус карьера. Время от времени какой-нибудь артист или общественный деятель устраивает …нечто. Его имя тут же взлетает в топы новостей. Не потому что СМИ захватили рептилоиды с «Планом Даллеса» в портфельчике, а потому что вы сами принимаетесь дудеть в дуду и топотать на все лады. Бесплатные и ревностные пиар-агенты! Вы тратите себя на едкие комментарии, пафосные демотиваторы и даже — на ответы в стихах. Что остаётся предмету вашего гнева? Иронически лыбиться и получать дивиденды.

Прошли те времена, когда газета «убивала» карьеру. Чёрный пиар действует сильнее и глубже.Всем тут же интересно — что же там такое? А ну-ка схожу посмотреть, раз они так проклинают. А может не надо? Отвернись и делай своё дело. Не пиарьте Герострата!

Галина Иванкина