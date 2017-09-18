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Доктор Владимир Купеев – Медицина прошлого, настоящего и будущего

12:19. 18 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J-Q1AlYP6Sk

Владимир Георгиевич Купеев — Главный врач Клиники Купеева 

  • Доктор медицинских наук;
  • Действительный член Российской академии естествознания;
  • Действительный член Международной академии фундаментальных наук;
  • Член европейской лазерной ассоциации;
  • Участник международных и российских конгрессов в области медицины;
  • Автор более 100 печатных статей, 9 монографий и 1 патента;
  • Врач с 30–летним стажем;

В послужном списке Владимира Георгиевича большое количество клиник, больниц и научных центров, где доктор применял и развивал свои инновационные подходы к излечению сложных и хронических заболеваний. В их числе медицинские центры МЧС, МВД, НИИ ВНЦ РАН и многие другие.

В 2000 г. В.Г. Купеев защитил кандидатскую диссертацию по теме «Фитолазерофорез в лечении заболеваний внутренних органов», а в 2003 г. — и докторскую диссертацию .

Результаты сделанных разработок представлены на 25 выставках, в том числе — на 6 международных (Мальта, Германия, Индия, Аргентина).

На международных конференциях и конгрессах в Испании, Италии, на Кипре и в Израиле выступления Купеева В.Г. относительно метода ФИТОЛАЗЕРОФОРЕЗ и его результатов, вызвали большой интерес и поддержку мировой медицинской аудитории.

Профессором Купеевым изданы уникальные книги о здоровье человека:

На сегодняшний день Владимир Георгиевич Купеев — основатель, вдохновитель и главный врач «Клиники Купеева», в основе деятельности которой — методика ФИТОЛАЗЕРОФОРЕЗ, разработанная в соавторстве с профессором Хадарцевым Александром Агубечировичем.

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