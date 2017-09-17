В России нет хороших новостей? А это тогда что? (Время-вперёд! #259)
Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/_TZhCmM2ZIg
На обложке Анастасия Баранник (КМС по парашютному спорту, Мисс Студенчество России, Мисс Поволжье), самолёт L39 “Альбатрос” пилотажная группа “Русь” аэропорт Центральный Саратов. Фотограф: Вадим Федотов
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Источник: www.youtube.com