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Сегодня — 160 лет со дня рождения «отца космонавтики» Циолковского

19:00. 17 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Сегодня — 160 лет со дня рождения «отца космонавтики» Циолковского | Русская весна

Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения Константина Циолковского — пионера теоретической космонавтики, философа и пропагандиста идей освоения космического пространства.

К. Циолковский заложил основы теории ракет и жидкостных ракетных двигателей, обосновал возможность использования ракет для выхода в космос (а также рассчитал необходимую для этого скорость и количество топлива).

Ещё в начале XX века он пишет о строительстве обитаемых орбитальных станций и целых космических поселений, которые будут существовать за счёт энергии солнца. Циолковский пришёл к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» — прототипов многоступенчатых ракет.

Его смелые идеи вдохновляли молодых конструкторов С. Королёва, В. Глушко и М. Тихонравова.

«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство». (К. Циолковский. Письмо Б.  Воробьёву, 1911 г.)

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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