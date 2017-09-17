Ракетный человек

США, спустя некоторое время после очередного северо-корейского запуска, наконец разродились ответными комментариями на тему поведения Ким Чен Ына, который продолжает подчеркнуто неуважать гегемона.1. Трамп в Твиттере обозвал Ким Чен Ына "ракетным человеком" (или "человеком-ракетой") и позлорадствовал, что санкции вызовут в КНДР очереди за бензином.2. В СБ ООН представитель Госдепа заявила, что дипломатические методы в рамках ООН уже практически исчерпаны и вопрос может быть передан "для решения" главе Пентагона генералу Мэтису.3. Был высказан очередной ряд угроз (которые КНДР подчеркнуто игнорирует с начала года), что если она вновь испытает ядерное оружие, то тогда США за себя не ручаются и тогда "Северная Корея будет уничтожена".4. Ну и еще посла КНДР выгнали из Кувейта в рамках выполнения американских санкций.В целом, США продолжают придерживаться старой тактики оскорблений и угроз, симметричных тому, что мы регулярно слышим из Пхеньяна, и в плане алармистской риторики стороны стоят друг друга, поэтому не случайно в западной прессе Трампа постоянно критикуют за то, что он ничем не лучше Ким Чен Ына в своем поведении. Уже по несколько раз они пригрозили уничтожить друг друга, но пока все это остается на уровне риторики, за которой пока не прослеживаются контуры деэскалации, что и обуславливает продолжающуюся войну нервов, несмотря на увещевания из Пекина и Москвы.Ким Чен Ыну будет предельно трудно на фоне новых оскорблений и угроз отказать себе в удовольствии запустить еще одну ракету в Тихий Океан и вновь пригрозить сделать что-нибудь эдакое с "американскими имериалистическими собаками".

Источник: colonelcassad.livejournal.com