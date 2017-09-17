Пулковский меридиан – судьбоносная полоса планеты.

Практически ни одна армия, пересекшая эту черту, не оставалась за ней надолго. Каждое столетие территории вблизи Меридиана Великой Пирамиды становились местами жестоких битв и споров: римские завоевания, крестовые походы, вторжение армии Наполеона, Первая и Вторая мировые войны. Но, что удивительно, ни одна армия, пересекшая Меридиан, не оставалась за ним надолго. Войска либо терпели поражение, либо просто возвращалась на свою территорию.







Примеров множество. Взять хотя бы Россию. С запада на восток:

1240 год – шведы разбиты Александром Невским;

1612 год – поляков одолели Минин и Пожарский;

1709 год – победа Петра I в Полтавской битве;

1812 год – поражение Наполеона;

Первая мировая война – вторглись германцы, но ушли обратно;

1918 год – отступает претендовавшая на российские территории Антанта;

1944 год – советские войска выбивают со своей земли гитлеровцев.

Но и походы с востока на запад большего результата не дали: будь то неудачные попытки захвата западных земель Иваном Грозным, или перешедшая через Альпы в 1799 году армия Суворова, или добравшиеся до Парижа войска Александра I, или поднявшие над Рейхстагом красное знамя советские солдаты – все, так или иначе, вернулись обратно в Россию. Исключения, пожалуй, составляют лишь те завоеватели, которым удавалось завладеть пересекаемыми Меридианом землями (Александр Македонский, римляне, монголо-татары, турки, английские колонизаторы и так далее). Кстати, походы в противоположные от этой таинственной черты стороны, наоборот, часто венчались успехом. Европейцы покорили Америку, а русские – Сибирь, Дальний Восток, Аляску.

Представьте себе, всего лишь на минутку, северный полюс в районе горы Кайлас. Вы скажете у автора буйное воображение, не спешите с выводами, пойдём дальше…

Для наглядности я возьму глобус и переверну его на 90 градусов. Гора Кайлас окажется в районе нынешнего северного полюса, рассмотрим картинку.

Санкт-Петербург в аккурат попадает на широту античных городов Греции, пирамид Египта и Черногории, подводных городов Йонагуни и Нан Мадола.

"Великий янтарный путь" и "путь из варяг в греки" тютель в тютель укладывается в эту широту, которая так-же пересекает Индонезию (затерянный континент Му) со своими тысячелетними храмами и памятниками. Мегалиты Карелии тоже ровненько лежат на этой линии, даже всем известная золотоносная Колыма и та облюбовала эти широты. Сфинкс Гизы на этой широте вполне может омываться обильными дождями или оказаться под водой, да и сама Сахара становится не такой знойной и безлюдной.

Гренландия, оказавшись на экваторе, открывает потерянную Гиперборею, сползает ледяная шапка с Антарктиды, сместившийся полюс оказывается в Тихом океане на острове Пасхи (если Кайлас – крыша мира, то о. Пасхи – пуп земли).

Вы скажете вымысел? Возможно, не мне с Вами спорить, но… Как же много этих самых НО насобиралось за последние годы. К примеру, откуда взялись вот эти книги?

Первое издание книги, 1768 год.

Крестьяне села Безродное отбиваются от крокодилов, напавших на скот.

Иллюстрация из книги 1768 года.







Карта Птолемея

Карта Птолемея считается самой древней из дошедших до нас. На ней нанесена координатная сетка, очень похожая на современную.И самое главное - широта пирамид вместе с экватором выделена у Птолемея жирной красной линией, к чему бы это?

Может античность Питера не такая и дутая, а наличие всадника на Буцефале, не выбивается из системы, а наоборот органично в неё вписывается?

Никоим образом не страдает древняя система пирамид, она наоборот становится на своё место: если от главной пирамиды Тибета - горы Кайлас провести ось на противоположную сторону земного шара, то эта ось укажет точно на... остров Пасхи с его загадочными каменными истуканами.

Если же соединить меридианом пирамидальную гору Кайлас с египетскими пирамидами, то продолжение этой линии выводит опять-таки на остров Пасхи, а расстояние от Кайласа до египетских пирамид составляет ровно одну четверть меридиональной линии Кайлас - о. Пасхи. Расстояния от тибетских пирамид до египетских и от острова Пасхи до мексиканских пирамид – одинаковы. При таком раскладе со дна выныривает пирамида Бермудского треугольника.

На южной широте оказываются чилийский Мачу-Пикчу, крепость Ингапирка в Эквадоре, загадочная Долина Cтатуй в Колумбии.

Возможно всё вымысел? Но чем дальше я иду, тем больше понимаю, что всё возможно...

Ещё парочка ссылок, стоит посмотреть.

Вот ещё одна статья, подтверждающая теорию плотной заселённости 60° северной широты и 30° восточной долготы: КОД ПЕТРА ВЕЛИКОГО.

Непреодолимая черта

В подтверждение темы предлагаю посмотреть фильм.



Возможно наша история намного короче или длиннее той которую нам пытаются внушить. Во все времена, и во всех царствах существовали так называемые "хранители истории". Это не те "хранители", которые должны были её сохранять, это люди, которые охраняли ту самую "правду матушку" от населения. Хранить или сохранить значит ещё и спрятать. Если вы не верите ни единому слову, расслабьтесь... Смотрим сюда, внимательно... ...ещё что нибудь помните? тогда так... ...человек произошел от обезьяны, НЛО-выдумка, Бога нет, контроля над вами нет. Честь, совесть, достоинство - пустые слова, вами никто не управляет, вы чувствуете себя хорошо. Чего расселись? Идите добывайте свою пищу, хорошо будете работать, подкинем привилегии.

Ещё одна информация к размышлению, для тех, кто дальше картинок не пойдёт, я думаю открывать не стоит... хотя...

Возрождение - информация к размышлению.





Подделка исторических документов Ссылка на рассказ: "История межгалактической аферы". Ещё одна информация к размышлению, для тех, кто дальше картинок не пойдёт, я думаю открывать не стоит... хотя...

...и ещё, ребята, копируя статью себе на сайты, не забывайте ставить ссылочку на оригинал: Откуда город?

***

А вот вам реальные возможности человека не 18, а 19 века при постройке городов на пустом месте.

Для примера фото городов США (запад), на сто лет позже, и места не такие суровые.

1860 год.

1875 год.

1888 год

1890 год.

1900 год.