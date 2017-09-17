Примирение по-испански
12:35. 17 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На фоне Конфедератопада в США, достаточно актуальный обзорный материал о том, как обстоят дела с памятью о гражданской войне в Испании.
Борьба с памятью по-испански
В 90-х годах отечественные публицисты приводили Испанию как пример примирения после гражданской. Но, похоже, сколько бы лет не прошло, реального примирения не будет.
В первое десятилетие демократии в Испании был принят ряд законов, предусматривавших амнистию и компенсации жертвам режима. И после 1984 года, казалось, вопрос закрыт.
Но с началом ХХI века вопрос вернулся в политическое пространство, в Испании активно начали искать и раскапывать братские могилы жертв гражданской войны.
В программе победивших на выборах 2004 года социалистов было прописано и "восстановление исторической памяти".
После нескольких лет дебатов 31 октября 2007 года в Испании был принят "Закон о признании прав и принятие мер в интересах лиц, подвергшихся преследованию и насилию в годы Гражданской войны и Диктатуры", обычно сокращённо именуемый "Законом об исторической памяти" (Лей де Мемория Хисторико).
Данный закон официально осуждает франкистский режим, признаёт нелегитимными законы и судебные решения времён режима (данные решения формально не отменяются, но не могут быть больше юридическим основанием), предусматривает удаление франкистской символики "из общественного пространства", деполитизацию Долины павших, государственную программу по обнаружению, эксгумации и идентификации жертв режима, выплату компенсаций жертвам (которые в Законе официально именуются "лицами, пострадавшими за защиту демократии") и потомкам жертв, безусловное предоставления гражданства всем, вынужденным покинуть Испанию при Франко и их потомкам, а также бойцам интербригад.
Тем не менее, при вскоре пришедшему к власти правительству Мариано Рахоя проведение закона в жизнь фактически было заморожено – Народная партия голосовала против закона, обвиняя социалистов в попытках "использования гражданской войны в политической борьбе", средства на реализацию Закона не выделялись, открытое в 2008-м знаменитым судьёй Бальтасаром Гарсоном расследование против Франко и его подельников потонуло в юридической казуистике.
Но на местном уровне Закон всё-таки постепенно реализовывался. Каталония и Страна басков завершили давно уже начатую явочным порядком "дефранкизацию" регионов – местные националисты вообще называли Закон "слишком умеренным". За ними последовала Галисия и Андалусия. Постепенно по всей стране убирали памятники франкизма и заменяли их памятниками жертвам режима.
После выборов 2015 года Рахой остался у власти во главе правительства меньшинства, во многих регионах Народная партия власть потеряла. В том числе и в Мадриде. И реализация Закона резко ускорилась, как на государственном, так и на местном уровне.
Улица генерала Мильяна Астрая
В мае 2016-го комиссаром по исторической памяти Мадрида стала известный политик Франциска "Пахита" Саукилья, начинавшая карьеру как борец за демократические свободы в последние годы диктатуры Франко. И энергично занялась проведением Закона в жизнь.
Она выдвинула проект переименования 47 улиц и площадей столицы, названный именами известных франкистов, в том числе павших с их стороны героев гражданской, битв и важный дат.
Надо отметить, что за последнее десятилетия уже полсотни подобных мест в Мадриде было переименовано решениями районных советов – так с карты столицы исчезли проспекты Генералиссимуса и Хосе-Антонио Примо де Ривера.
По предложению Саукильи улицам и площадям должны быть присвоены имена известных деятелей испанской культуры ХХ века, многие из которых были вынуждены покинуть страну в годы диктатуры.
При этом, все переименования достаточно продуманы. Так, улицу крейсер "Балеарес" (корабль националистов, потопленный республиканцами) предложено переименовать в улицу пароход "Синай" (первый корабль с изгнанниками-республиканцами, прибывший в Мексику в 1939-м, аналог "философского парохода" российской истории).
Против решительно выступили правые и ветераны, объединившиеся в "Патриотическую платформу Мильяна Астрая" – основатель Испанского легиона, "испанский самурай" Мильян Астрай в событиях Гражданской мало засветился, но в "список 47-ми" попал с формулировкой "сыграл решающую роль в формировании воззрений Франциско Франко".
Движение активно борется с мэрией и комиссией исторической памяти, проводит митинги и судится.
Однако, медленно, но верно, Саукилья и поддерживающая её во всём мэр Мадрида Мануэла Кармена продавливают своё решение, в том числе и меняя законодательство, передав полномочия по переименованию из ведения районных советов в мэрию. Хотя, видимо, "улица Мильяна Астрая" всё же сохранится.
Мадрид стал примером для многих других испанских городов, в последний год переименования пошли валом.
Например, на днях совет колледжа в Херес-де-ла-Фронтере проголосовал за то, чтобы убрать из названия учебного заведения имя писателя-франкиста Хосе Марии Пемана, а в Андалусии был принят свой региональный "Закон о демократической памяти", вводящий полный запрет на франкистскую символику и обязательное включение в учебные программы курса "демократической памяти".
В испанском парламенте уже обсуждаются поправки к Закону, "активизирующие" его, в том числе и перенос останков Франко и Примо де Риверы из Долины павших, включение "исторической памяти" в учебные программы, создание национальной комиссии исторической памяти в целях окончательного расследования "военных преступлений и преступлений против человечности, совершённых диктатурой Франко".
На волне всех этих споров в Испании дошло и до актов насилия, пока, правда, без человеческих жертв. Так, в конце августа левые активисты завесили поместье Франко в Пасо-де-Мейра баннерами антифранкистского содержания.
Баннеры на вилле Франко
Хотя, надо отметить, что кое-какие компромиссы есть. Даже в "списке 47-ми", где улицу майора Сориты предложено переименовать в улицу авиатора Сориты. Знаменитый испанский лётчик Деметрио Сорита, первым из испанцев преодолевший звуковой барьер, сражался за националистов в Гражданской и в составе "Синей дивизии".
Нечто подобное несколько лет назад проделали в Испанском легионе, переименовав бандеру "Генералиссимус Франко", названную в честь каудильо Франциско Франко Баамонде (вождя националистов в Гражданской войне и многолетнего диктатора), в бандеру "Майор Франко", названную в честь майора Франциско Франко Баамонде (храброго командира времён Рифской войны).
P.S. В "списке 47-ми" есть и улица Павших "Синей дивизии" – её предложено назвать улицой Памяти 11 марта, в память терактов 2004 года.
P.P.S. Как раз на волне этого последнего обострения Артуро Перес-Реверте и обратился к теме Гражданской.
https://antinormanist.livejournal.com/34
PS. Впрочем, с учетом нынешней угрозы отделения Каталонии от Испании (чему официальный Мадрид всеми силами препятствует), это далеко не самая большая проблема для испанцев.
Источник: colonelcassad.livejournal.com