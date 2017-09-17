О возможном запрете «Майкрософт» в России
Американцы проявляют последнее время прямо-таки поразительную наивность. Выслали наших дипломатов из страны? Получили ответную высылку собственных дипломатов, которых оказалось так много, что дикий вой в американском МИДе стоит до сих пор: ответные меры России порушили карьеру и бизнес десяткам очень влиятельных людей.
Дональд Трамп пригрозил объявить торговую войну Китаю? Китай взвинтил цены на вольфрам, сделав тем самым больно американским оборонке и высокотехнологичной промышленности:
http://finfront.ru/2017/09/14/…
Дональд Трамп пообещал ввести пошлину в 35% на импорт европейских автомобилей? Евробюрократы немедленно взяли за задницу американских цифровых гигантов, и если конфликт не будет оперативно погашен, «Амазону» и прочим американским IT-компаниям придётся платить в Европе налоги в полный рост. Крайне неприятный для США исход событий, если учесть, что до последнего времени Евросоюз делал вид, будто не замечает, как цифровые гиганты уклоняются от налогов:
http://finfront.ru/2017/09/15/…
Теперь у дядюшки Сэма наклёвывается очередной повод поспрашивать «А нас за что». В США запретили использование программ «Лаборатории Касперского», пока что в госучреждениях:
https://ria.ru/world/20170914/…
Это отличный повод, чтобы запретить использование в российских госучреждениях, например, продукции «Майкрософт», сделав, разумеется, исключение для продуктов, заменить которые на свободные аналоги в данный момент невозможно:
https://ruslanostashko.livejou…
Очень важно при этом будет жесточайшим образом проконтролировать, чтобы распоряжение выполнили все школы и все государственные вузы — ситуация, когда наши студенты учатся на продукции американского «Майрософт», да ещё и платят за это деньги, является очень неправильной, и американцы сейчас щедро предоставили нам повод, чтобы эту проблему решить.
Есть, правда, сценарий, при котором симметрично ответить нам будет сложно. В конце сентября Евгений Касперский летит в США, чтобы дать там в Конгрессе показания по поводу своих продуктов:
https://ria.ru/world/20170914/…
С американцев станется взять его прямо там под стражу и по какому-нибудь фальшивому обвинению посадить в тюрьму. В этом случае не вполне понятно, кого мы сможем задержать в ответ — Билл Гейтс и Марк Цукерберг не такие дураки, чтобы приезжать после таких раскладов в Россию.
Источник: voicesevas.ru
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Это отличный повод, чтобы запретить использование в российских госучреждениях, например, продукции «Майкрософт», сделав, разумеется, исключение для продуктов, заменить которые на свободные аналоги в данный момент невозможно:
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детский сад. ибо если интел и амд покажут фигу дорогим россиянам, то не то что виндоус не поставить, компьютер купить никто не сможет. эльбрус если и существует, то только на бумаге. ну и в телевизоре. в единичном экземпляре. за полмиллиона рублей. у вас есть полляма на то чтоб в контрстрайк зарубиться?))
так что, автор, либо убейся об стену, либо спустись с небес на землю.
в догонку: торренты запретили. и чё? трафик измеряется петабайтами и поныне
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В свое время Россия считалась самодостаточной.
И за импортные продукты, в т.ч. IT – технологии
мы никогда никому не платили. Тырили : через третьи
страны покупали (через “Союзпромвнедрение”, в лучшем случае,
или вывозили шпионами) образцы, слизывали, перевыпускали
документацию (в частности – по микросхемам, за базар отвечаю,
чтобы уйти от авторства) и делали не хуже.
По – моему, давно пора перейти от слов к делу.
Уже даже компьютеры есть. И не беда, что первые опыты будут
скромнее (не хуже – с нас хватит), зато с третьих эскизов
выйдут Красавцы – богатыри.
Да и , скажите на милость, разве мы не в состоянии разработать
какие – то “ЭСКИЗЫ” (от Васнецова – Левитана /шутка/) вместо “Windows”.
Всем известно (даже Гейтсу), что русские программисты – лучшие !
Все дело в “нетрадиционной” ориентации наших политиков -
вместо естественной гордости за родную русскость
они стали космополитами с “общечеловеческими” ценностями,
некоторые – даже либерастами. Вот их (и нас с ними)
и имеют почти как тех, забугорных “геев” (по – русски “srakolyubow”,
прости, господи, за неблагозвучность, из песни слова не выкинешь).
“_ Весь Мир (в оригинале – Кавказ)
подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины:
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
… Здесь тучи смиренно идут подо мной…”
(Пушкин А.С., наше все…)
J UDOV (извините за нескромность)
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Все продукты “мелкософта” созданы русскими специалистами.
Бил Гейтс их присвоил , обернул в красивую оберточную бумагу и толкает по всему миру.
Необходимо поискать способы разрушить паразитическую патентную систему и вернуть создателям их разработки.
Но это сегодня практически невозможно.
Другой путь – это предоставить нашим молодым IT-шникам условия для творчества на благо своей страны.
Получаем при этом двойной бонус – все разработки остаются в России и у творцов чувство гордости за свою страну.
“Мелкософт” при этом начинает движение к банкротству….