О возможном запрете «Майкрософт» в России

Американцы проявляют последнее время прямо-таки поразительную наивность. Выслали наших дипломатов из страны? Получили ответную высылку собственных дипломатов, которых оказалось так много, что дикий вой в американском МИДе стоит до сих пор: ответные меры России порушили карьеру и бизнес десяткам очень влиятельных людей.



Дональд Трамп пригрозил объявить торговую войну Китаю? Китай взвинтил цены на вольфрам, сделав тем самым больно американским оборонке и высокотехнологичной промышленности:



http://finfront.ru/2017/09/14/…



Дональд Трамп пообещал ввести пошлину в 35% на импорт европейских автомобилей? Евробюрократы немедленно взяли за задницу американских цифровых гигантов, и если конфликт не будет оперативно погашен, «Амазону» и прочим американским IT-компаниям придётся платить в Европе налоги в полный рост. Крайне неприятный для США исход событий, если учесть, что до последнего времени Евросоюз делал вид, будто не замечает, как цифровые гиганты уклоняются от налогов:



http://finfront.ru/2017/09/15/…



Теперь у дядюшки Сэма наклёвывается очередной повод поспрашивать «А нас за что». В США запретили использование программ «Лаборатории Касперского», пока что в госучреждениях:



https://ria.ru/world/20170914/…



Это отличный повод, чтобы запретить использование в российских госучреждениях, например, продукции «Майкрософт», сделав, разумеется, исключение для продуктов, заменить которые на свободные аналоги в данный момент невозможно:



https://ruslanostashko.livejou…



Очень важно при этом будет жесточайшим образом проконтролировать, чтобы распоряжение выполнили все школы и все государственные вузы — ситуация, когда наши студенты учатся на продукции американского «Майрософт», да ещё и платят за это деньги, является очень неправильной, и американцы сейчас щедро предоставили нам повод, чтобы эту проблему решить.



Есть, правда, сценарий, при котором симметрично ответить нам будет сложно. В конце сентября Евгений Касперский летит в США, чтобы дать там в Конгрессе показания по поводу своих продуктов:



https://ria.ru/world/20170914/…



С американцев станется взять его прямо там под стражу и по какому-нибудь фальшивому обвинению посадить в тюрьму. В этом случае не вполне понятно, кого мы сможем задержать в ответ — Билл Гейтс и Марк Цукерберг не такие дураки, чтобы приезжать после таких раскладов в Россию.

Олег Макаренко

Источник: voicesevas.ru