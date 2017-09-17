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Никогда не подавайте на улице. Как устроена мафия нищих

19:37. 17 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:




При виде людей, стоящих на улице с протянутой рукой, большинство из нас испытывает смешанные чувства. С одной стороны, все мы что-то слышали о мошенниках, зарабатывающих на чужом сострадании, да и здравый смысл подсказывает, что это очевидный способ наживы. С другой стороны, разные мотивы – будь то удовлетворение собственного тщеславия, следование неким социальным нормам или искренняя жалость – всё-таки побуждают нас иногда жертвовать монетку или купюру.

“Умный журнал” решил выяснить, что на самом деле известно о мошенниках, выдающих себя за несчастных страдальцев, и как лучше всего вести себя в этой щекотливой ситуации.

Каков масштаб проблемы

Точной статистики о том, сколько людей побирается на улицах в России, не существует. Однако некоторая информация по данному вопросу всё же есть. В первую очередь она касается столицы, так как именно здесь выходит большинство журналистских расследований и наиболее активно работают волонтёры общественных движений.



По неофициальным данным, в Москве в индустрии профессионального нищенства заняты не менее 100 тысяч человек. 80% из них иногородние, а более половины – дети. Собирают они от 7 до 12 миллионов долларов в год. Это позволяет людям, стоящим во главе данного бизнеса, зарабатывать намного больше своих европейских и американских коллег (к такому выводу пришли учёные Института этнологии и антропологии РАН).



При этом, по некоторым оценкам, более 90% всех нищих в Москве контролируются организованными преступными группировками.

Сколько зарабатывают попрошайки

Заработки профессиональных нищих зависят от множества факторов. В первую очередь – от удачно выбранного места и от максимально трогательного “амплуа”.

Что касается первого, то особо привлекательны для лиц данного рода занятий религиозные сооружения, возле которых подавать милостыню считается традицией с незапамятных времён.



“Таганская улица – это клондайк мафии нищих. Рядом два храма, поэтому попрошайки здесь просто жируют”, – говорит Олег Мельников, лидер движения “Альтернатива” и едва ли не самый известный эксперт по данной проблеме – его комментарии можно встретить практически в каждом материале о ней.


Покровский монастырь


Одним из этих храмов является Покровский ставропигиальный женский монастырь, где хранятся мощи едва ли не самой популярной русской святой – Матроны Московской. Очередь паломников со всей страны здесь не оскудевает никогда, и именно тут Мельников попробовал себя в роли “нищего” на инвалидной коляске. Результат: за час Олег собирал от 700 до 3000 рублей.


Олег Мельников в образе


К слову о религии: “священники”, собирающие деньги на строительство храмов на улицах, как правило, тоже являются мошенниками. Настоящие пожертвования собираются РПЦ только на территории самих храмов или через специальные ящики, установленные в крупных торговых центрах. Сами служители церкви этим не занимаются – запрещено по уставу.



Ещё одним “хлебным” местом для попрошаек является московское метро, где поток людей плотнее, чем где-либо ещё в столице. Так,в 2015 году опрошенный журналистами инвалид-колясочник, ездивший по вагонам, зарабатывал в день по 5-6 тысяч рублей. Правда, 25% ему приходилось отдавать кураторам.

“Бизнес очень прибыльный: каждый попрошайка приносит хозяину от 7 до 15 тысяч рублей в день – говорит Мельников. – Расходы минимальные: только откат полиции — редко больше 100 000 рублей в месяц. На содержание рабов уходят копейки: их надо только кормить, а вот тратиться на лекарства не надо: чем жалостливее человек выглядит, тем охотнее ему подают”.



Это ещё один важный элемент профессионального “успеха”. Чем хуже выглядит “нищий”, тем больше ему подают. В 2014 году члены движения “Альтернатива” освободили женщину, которую обманом привезли в Москву с Украины, пообещав сделать операцию на глазах. Вместо этого глаза ей зашили грубыми нитками и отправили побираться на вокзал. Прохожие были настолько впечатлены увиденным, что в день могли подать ей до 50 000 рублей.

Современное рабство

Подобные случаи нередки и являются частью вполне реального существования института, вроде бы давно канувшего в Лету – рабства.

“В России счет невольников идет на сотни тысяч, но до миллиона не дотягивают, – говорит Мельников. – Статистика такая: примерно 40% рабов приходится на “нищую” мафию, столько же на заложников нелегальных заводов, которых похищают, отвозят куда-нибудь, например, на Кавказ… И еще процентов 20 – проститутки”.



Всего в Москве насчитывается несколько сотен «хозяев», каждый из которых содержит от 4 до 8 рабов

“Экономика на рынке рабов простая. Купить проститутку в бордель – 5 тысяч долларов. Старушка или инвалид для попрошайничества стоят 50 тысяч рублей. Младенцев продают «мадоннам» (так называется разновидность попрошаек, представляющая из себя “мать” с ребёнком – прим. УЖ) как атрибут для выбивания слез с подающих – от 60 до 100 тысяч рублей”, – утверждает Мельников.



По словам активиста, единого центра у работорговли не существует, деньги стекаются к разным людям. Большей частью бизнеса владеют молдавские и астраханские цыгане. На рынке рабов все друг друга знают, чужаков туда не пускают. Зоны влияния между существующими группировками поделены ещё с 90-х годов.

“Вот, допустим, как в Москве вербуют людей на площади трёх вокзалов, – продолжает Мельников. – За появившимся там одиноким человеком наблюдают пару дней. Потом его пытаются напоить. Я сам переодевался в бездомного. Ко мне подошел мужик, налил водки, только потом я узнал, что там был клофелин. Очнулся уже в автобусе по дороге в Махачкалу – на рынок рабов. Хорошо, был обвешан датчиками, меня спасли еще в пути. Многих из малых городов манят хорошей зарплатой, а потом обманывают и увозят на кирпичные заводы в тот же Дагестан. Или еще куда-то”.



Дети – цветы бизнеса

Младенцев, которые вызывают у публики наибольшую жалость, в “нищенском” деле называют “реквизитом”.

“Детей покупают в основном в неблагополучных семьях и, что важно, до того момента, как на них будет получено свидетельство о рождении, — поясняет Мельников. — Пока у ребенка нет свидетельства — его самого как бы нет, государство за ним не следит, никто не спохватится, что он не встал на учет в поликлинике, и т.д.”



Самое страшное заключается в том, что живут груднички, по словам активиста, недолго – в среднем 3 месяца. Для того, чтобы они не плакали во время сбора денег, их накачивают сильнодействующими препаратами или алкоголем. Ужасающая подробность: если ребёнок умирает “на работе”, его “мама” обязана отработать положенные сумму и время, и только потом трупик выбрасывают. Потом берут нового, причём прикладывают к нему старое свидетельство о рождении. По одному документу за год-два могут пройти 5-6 детей.

Власть в беде не помощник

С младенцами, которых используют преступники для такого рода деятельности, существует определённая юридическая проблема. Дело в том, что статья 151 Уголовного кодекса, под которую вроде бы подпадают действия злоумышленников, называется “Вовлечение несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством”.

Это даёт основание правоохранителям отказываться от возбуждения дел, так как формулировка подразумевает активное участие в попрошайничестве самого ребёнка, а в случае с младенцем этого участия нет. Вроде бы абсурд, а в то же время настоящая проблема, вероятно, стоившая многим детям жизни.

Не могут ничего сделать и “народные избранники” из Государственной Думы: законопроект об изменении названия статьи на “Использование несовершеннолетнего в попрошайничестве”, внесённый на рассмотрение то ли два, то ли четыре года назад, так до сих пор и не принят.



Взрослым, попавшим в нищенскую безнадёгу, государство тоже помогает через раз – “как повезёт”. В 2015 году журналист “Новой газеты” разговорился в метро с гражданином Белоруссии, собиравший милостыню. В день тот отдавал отдавал “крыше” 1000 рублей, после чего, по его словам, у него оставалось не больше 200 рублей. Помочь ему оказалось не так-то просто. В московском государственном “Социальном патруле” на звонок журналиста ответили, что работают только с гражданами РФ, а иностранцам надо обращаться в посольство.



Правда, встретившиеся на улице работники той же самой организации вдруг помогли, отправив несчастного белоруса в больницу и пообещав ему последующий курс социальной реабилитации.

Истории рабов

Жуткое безразличие органов власти демонстрируют и истории людей, спасённых из рабства движением “Альтернатива”.

Первым таким человеком стала Людмила из Одесской области (именно оттуда привозят основную часть рабов, благодаря большому количеству проживающих там цыган-вербовщиков и близкой границе с ещё одним очагом бедности – Молдавией). Женщина сама сумела сбежать от “хозяев” и обращалась в милицию, но выслушали её только в третьем по счёту отделении – из предыдущих прогоняли.



Кстати, удерживали Людмилу в подмосковном посёлке Красково. Впоследствии выяснилось, что наряду с расположенным неподалёку посёлком Быково, а также городом Мытищи, Красково является своеобразным центром содержания рабов.



А вот как описывает свою работу ещё одна пожилая рабыня из Одессы по имени Жанна, которую обманом заманили в Москву:

“Стоять ты должен с 7 утра до 9 вечера. Причём только там, где поставят. В туалет не имеешь права отходить. Все это время кто-нибудь из хозяев стоит в отдалении и наблюдает. Я надеялась на полицию, но напрасно: один раз попыталась сбежать, шмыгнула в кафе, думала: не найдут. А смотрю через окно: полицейский показывает хозяину, куда я побежала. За побег хозяин сломал мне ногу”.

Не такие уж несчастные

Несмотря на то, что рабство в “нищенском” бизнесе действительно существует, в большинстве случаев уличные попрошайки отказываются от помощи, которую предлагают им журналисты и общественные активисты. Основная часть побирающихся людей выбирает такой образ жизни сознательно – какими бы ни были причины.



Поэтому главный совет для тех, кто не хочет своими деньгами подпитывать паразитирующую на сострадании мафию – не подавать попрошайкам сразу, а предложить им помощь. Например, связать с социальной службой. Если человек отказывается, то, скорее всего, никаким страдальцем он не является, а просто профессионально зарабатывает деньги.

Нужно всегда помнить золотое правило, выведенное активистами за долгие годы наблюдений: “Те, кто жертвуют, обычно нуждаются в деньгах сильнее, чем те, кому они подают”

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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