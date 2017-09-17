Королёвская «семёрка»

Как СССР создал первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету

Невероятная задача

На вооружении

Историческое значение

Стратегический прорыв

Необходимость создания межконтинентальной баллистической ракеты была вызвана отставанием СССР в ядерной гонке. После победы во Второй мировой войне главной угрозой безопасности Советского Союза стала американская ракетно-ядерная программа.В первой половине 1940-х годов США обзавелись не только атомной бомбой, но и стратегическими бомбардировщиками, способными её доставлять. На вооружении Соединённых Штатов находился B-29 Superfortress (который сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки), а в 1952 году появился B-52 Stratofortress, который мог долететь до любой точки СССР.В середине 1950-х годов Советский Союз создал эффективный на тот момент носитель ядерного боезаряда. Параллельно с работой по проектированию первого стратегического бомбардировщика (Ту-16) усилия конструкторов были сосредоточены на разработке межконтинентальной баллистической ракеты. ОКБ-1 под руководством Сергея Королёва и другим институтам СССР удалось достичь на этом пути значительных успехов. Советская конструкторская мысль очень быстро отошла от копирования немецкой баллистической ракеты «Фау-2» и начала создавать собственные уникальные образцы.Конструирование ракеты Р-7 началось в ОКБ-1 в 1953 году, хотя постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о начале работ было опубликовано только 20 мая 1954 года.Королёву поручили создать МБР, способную нести термоядерный заряд на расстояние до 10 тыс. км.Это была невероятная задача, требовавшая принципиально новых подходов. Для сравнения: принятая на вооружение СССР в 1956 году баллистическая ракета Р-5 могла преодолеть только 1,2 тыс. км.В середине 1956 года на Опытном заводе №88 в подмосковных Подлипках (сейчас — Королёв) были изготовлены три макета Р-7, а в декабре 1956 года — первое лётное изделие 8К71.15 мая 1957 года состоялось первое испытание Р-7. Ракета взлетела, но спустя 98 секунд начала стремительно терять высоту и, преодолев около 300 км, упала. После серии неудачных тестов конструкторам удалось устранить недостатки.По общепринятой классификации баллистическую ракету считают межконтинентальной, если её дальность превышает 5,5 тыс. км.Образец Р-7 долетел до испытательного полигона Кура на Камчатке, но на высоте 10 км его головная часть разрушилась от термодинамических нагрузок. К концу 1958 года в конструкцию Р-7 было внесено свыше 95 изменений, которые позволили устранить все технические проблемы.Серийное производство Р-7 стартовало в 1958 году на авиационном заводе №1 имени Сталина. Процесс принятия на вооружение ракеты затянулся из-за начавшегося строительства стартовой станции вблизи Плесецка в Архангельской области, на месте которой сейчас расположен космодром.Сигналы с летящей ракеты принимались наземной станцией. Главный пункт радиоуправления «семёркой» состоял из двух больших павильонов и 17 грузовых автомобилей. Данные о боковом движении, скорости удаления МБР автоматически обрабатывались ЭВМ, которая посылала ракете команды.Ракету доставляли на полигон по железнодорожным путям в виде разобранных блоков. Время подготовки к запуску столь массивной конструкции могло превышать 24 часа. Усовершенствованные варианты Р-7 позволили сократить время подготовки к запуску, улучшить точность и повысить дальность полёта до 12 тыс. км.Основное достоинство Р-7 заключалось в её универсальности. Первая в мире МБР легла в основу конструкции множества ракет-носителей. Практически все отечественные ракеты, которые используются для запуска в космос, относятся к семейству Р-7 — королёвской «семёрке».Сложно переоценить историческое значение первой межконтинентальной баллистической ракеты. Р-7 произвела настоящую научно-техническую революцию, плодами которой пользуется современная Россия.3 ноября 1957 года Р-7 вывела на орбиту первое живое существо — собаку Лайку. А 12 апреля 1961 ракета-носитель «Восток» запустила в космос корабль «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин.Как средство поражения Р-7 достаточно быстро устарела. В середине 1960-х годов Советский Союз начал активно работать над созданием шахтных и мобильных пусковых установок.Заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Павел Золотарёв считает, что появление Р-7 кардинально изменило ситуацию в отношениях с Соединёнными Штатами.Военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал создание Р-7 стратегическим прорывом СССР. По его словам, советским конструкторам удалось решить сложнейшую техническую задачу в тяжелейший для страны послевоенный период.«У нас не было ничего — ни систем ПВО, которые могли бы предотвратить возможный налёт, ни собственных средств доставки, хотя мы уже находились на грани создания ядерного оружия. Успешный запуск советской Р-7 продемонстрировал американцам, что Советский Союз в силах ответить на ядерный удар», — пояснил RT Литовкин.По словам члена государственной Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимира Дворкина, успешный запуск королёвской «семёрки» продемонстрировал, что мы смогли значительно опередить США не столько в технологическом, сколько в конструкторском плане.«Советский Союз создал двухступенчатую МБР с отделяющейся головной частью. Это произвело сильнейшее впечатление на американцев и подстегнуло космическую и ракетную гонку», — заявил Дворкин.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com