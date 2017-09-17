Главная » История, Творчество

Как выглядели спортивные залы и тренажёры викторианской эпохи

20:58. 17 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


 

Взгляните на эту женщину, она так и пышет энтузиазмом! Это иллюстрация из «библии» упражнений Густава Цандера «Медико-механическая гимнастика», опубликованной в 1892 году. И хотя казалось, что увлечение тренажёрными залами набрало силу в 1980-х  годах, вместе с роликами Джейн Фонды и Ричарада Симмонса, однако похоже, что всё началось гораздо раньше.

 

Первые в истории спортзалы появились в древней Персии более 3000 лет назад, и носили название «зорхана», что означает «дом силы». По сути дела, это было что-то вроде стадионов для занятий спортом. Были тренажёрные залы и у древних римлян, их располагали рядом с купальней и украшали мозаикой. Однако первый гимнастический зал в помещении появился в 1850-х годах в Германии. Его построил энтузиаст для детей-школьников, дабы способствовать исцелению болезней.

Затем появился шведский врач доктор Густав Цандер, один из основоположников физических упражнений, внедрявший лечение терапевтическими движениями. Он начал разработку спортивных аппаратов в медицинской школе и вскоре при поддержке  государства основал в Стокгольме учреждение под названием Терапевтический институт Цандера.

Первый «современный» спортзал:

В институте, оснащённом его машинами, поправляли своё здоровье при помощи физических упражнений представители богатой элиты, не слишком-то знакомые с физическим трудом.

Женский час в гимнастическом зале

Цандер называл это «механотерапией» и даже получил золотую медаль за свои машины на Всемирной выставке 1876 года в Филадельфии, пробудив в Соединённых Штатах ажиотаж и немалый спрос на хитроумные приспособления для упражнений. Ко времени выхода его книги в 1892 году, институты Цандера распространились уже по всему миру. Практически он оказался первым основателем сети фитнес-центров.

Однако давайте поговорим о спортивной форме викторианцев, точнее об отсутствии таковой. Они выполняли упражнения в полном облачении — от пышных юбок и корсетов до застёгнутых по горло блузок и крепких ботинок. Можете себе представить занятия спортом в шерстяном пиджаке?!

имеющиеся изображения спортивной одежды викторианской эпохи говорят о том, что она ничем не отличалась от обычных повседневных нарядов. Разве что иногда была украшена «спортивными» полосками.

 

Вообще-то, на первый взгляд эти механизмы напоминают машины для пыток, но стремление викторианцев всё механизировать не может не вызывать умиления.

Надо сказать, что современные тренажёры выглядят обыденно и скучно по сравнению с этими хитроумными приспособлениями.

Источник: 2planeta.ru

 

Взгляните на эту женщину, она так и пышет энтузиазмом! Это иллюстрация из «библии» упражнений Густава Цандера «Медико-механическая гимнастика», опубликованной в 1892 году. И хотя казалось, что увлечение тренажёрными залами набрало силу в 1980-х  годах, вместе с роликами Джейн Фонды и Ричарада Симмонса, однако похоже, что всё началось гораздо раньше.

 

Первые в истории спортзалы появились в древней Персии более 3000 лет назад, и носили название «зорхана», что означает «дом силы». По сути дела, это было что-то вроде стадионов для занятий спортом. Были тренажёрные залы и у древних римлян, их располагали рядом с купальней и украшали мозаикой. Однако первый гимнастический зал в помещении появился в 1850-х годах в Германии. Его построил энтузиаст для детей-школьников, дабы способствовать исцелению болезней.

Затем появился шведский врач доктор Густав Цандер, один из основоположников физических упражнений, внедрявший лечение терапевтическими движениями. Он начал разработку спортивных аппаратов в медицинской школе и вскоре при поддержке  государства основал в Стокгольме учреждение под названием Терапевтический институт Цандера.

Первый «современный» спортзал:

В институте, оснащённом его машинами, поправляли своё здоровье при помощи физических упражнений представители богатой элиты, не слишком-то знакомые с физическим трудом.

Женский час в гимнастическом зале

Цандер называл это «механотерапией» и даже получил золотую медаль за свои машины на Всемирной выставке 1876 года в Филадельфии, пробудив в Соединённых Штатах ажиотаж и немалый спрос на хитроумные приспособления для упражнений. Ко времени выхода его книги в 1892 году, институты Цандера распространились уже по всему миру. Практически он оказался первым основателем сети фитнес-центров.

Однако давайте поговорим о спортивной форме викторианцев, точнее об отсутствии таковой. Они выполняли упражнения в полном облачении — от пышных юбок и корсетов до застёгнутых по горло блузок и крепких ботинок. Можете себе представить занятия спортом в шерстяном пиджаке?!

имеющиеся изображения спортивной одежды викторианской эпохи говорят о том, что она ничем не отличалась от обычных повседневных нарядов. Разве что иногда была украшена «спортивными» полосками.

 

Вообще-то, на первый взгляд эти механизмы напоминают машины для пыток, но стремление викторианцев всё механизировать не может не вызывать умиления.

Надо сказать, что современные тренажёры выглядят обыденно и скучно по сравнению с этими хитроумными приспособлениями.

Источник: 2planeta.ru

Метки: история и археология
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Открыть свое дело – как это в России?
... менее, всё это слишком хорошо выглядело, чтобы быть правдой! Поэтому я... решения: покупка спортивного оборудования. Без него, как вы понимаете, зал не зал. И на... которых предоставляла вторая сторона (спортивное питание, сертификаты, спортивная одежда и т.п...
Как я стал сторонником коммунизма
...» (после речей Брежнева это выглядело как «высший пилотаж»), доносили до...кто сидел перед ним в зале: «Вы и служители великой...CNN расстрела белого Дома, как трансляцию спортивного состязания, и ничего ...беда принесла. И ведь как воюет, как воюет! - Грудью встал...
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
...продолжил свое развитие. Появились выставочные залы, где свое место заняли ...того же депутата подвергся и спортивно-оздоровительный комплекс Международного гуманитарного ... «газик». Но не разобраться – как выглядело офицерство собственной армии в определенный...
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
... бы стремительно пошатнулось. Ротшильд выглядел грустным. Он стоял на... здания и огромные планетарии, спортивные залы и плавательные бассейны, великолепные ... американского монетного двора. Все выглядело как огромная театральная постановка – собранное...
555 дней во Львове... или как я стал украинофобом
...хотя со стороны, наверное, выглядело смешно. Мне показали офис,...странном сочетании, например со спортивными штанами, с шортами, ...иметь вышиванку- это как фетиш, как составляющая государственности. Причем... нужен выставочный зал для мебели, зал нашли в течении...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
... такая же плохая, как в худшем придорожном трактире. Нет спортивных залов. Все психологические... с флажками на антеннах. Это выглядело довольно театрально. Караван остановился, и... себе покрасить мышей, чтобы они выглядели так, будто им была успешно...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>