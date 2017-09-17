Цитаты из книг Константина Паустовского

Выдающийся русский классик о любви, печали и прозе жизни

Константин Георгиевич Паустовский (31 мая 1892 — 14 июля 1968) прожил тяжелую, но честную жизнь. Он родился в один день с другим советским классиком — Леонидом Леоновым. Их обоих в разное время выдвигали на Нобелевскую премию по литературе. Но шансов ее получить было все-таки больше у автора «Золотой розы»…«Удивительно, но Паустовский ухитрился прожить время безумного восхваления Сталина и ни слова не написать о вожде всех времён и народов. Ухитрился не вступить в партию, не подписать ни единого письма или обращения, клеймящего кого-нибудь. Он изо всех сил пытался остаться и поэтому остался самим собой», — писал о Константине Георгиевиче его литературный секретарь Валерий Дружбинский.«Золотая роза». «Золотая роза»«Романтики»«Беспокойная юность»«Беспокойная юность»«Золотая роза»« Бросок на юг»«Книга скитаний»«Романтики»«Время больших ожиданий»

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com