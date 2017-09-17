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Цитаты из книг Константина Паустовского

21:12. 17 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Выдающийся русский классик о любви, печали и прозе жизни
SkI

Константин Георгиевич Паустовский (31 мая 1892 — 14 июля 1968) прожил тяжелую, но честную жизнь. Он родился в один день с другим советским классиком — Леонидом Леоновым. Их обоих в разное время выдвигали на Нобелевскую премию по литературе. Но шансов ее получить было все-таки больше у автора «Золотой розы»…

«Удивительно, но Паустовский ухитрился прожить время безумного восхваления Сталина и ни слова не написать о вожде всех времён и народов. Ухитрился не вступить в партию, не подписать ни единого письма или обращения, клеймящего кого-нибудь. Он изо всех сил пытался остаться и поэтому остался самим собой», — писал о Константине Георгиевиче его литературный секретарь Валерий Дружбинский.


Хороший вкус — это прежде всего чувство меры. «Золотая роза»

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости. «Золотая роза»

Любить лучше издали, но любить необходимо, иначе — крышка. Вот так скитаться и всюду — в поездах, на пароходах, улицах, в полудни и на рассветах — думать о прекрасных вещах, ненаписанных книгах, бороться, погибать, растрачивать себя. «Романтики»

Способность ощущать печаль — одно из свойств настоящего человека. Тот, кто лишен чувства печали, так же жалок, как и человек, не знающий, что такое радость, или потерявший ощущение смешного. «Беспокойная юность»

Люди обычно уходят в природу, как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека. «Беспокойная юность»

Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки, и уж, конечно, не выносит прикосновения равнодушных рук. Только единомышленнику можно безнаказанно доверить мечту. «Золотая роза»

Проза, как сама жизнь, велика и разнообразна. Иногда бывает нужно вырвать из старой прозы целые куски и вставить их в новую прозу, чтобы придать ей полную жизненность и силу. « Бросок на юг»

Русский язык существует подобно своду величайшей поэзии, столь же неожиданно богатой и чистой, как полыхание звездного неба над лесистыми пустошами. «Книга скитаний»

Никогда не кладите в книги письма любимых женщин. «Романтики»

Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить. «Время больших ожиданий»

Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: книги, цитаты
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