Цитаты из книг Константина Паустовского
21:12. 17 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Выдающийся русский классик о любви, печали и прозе жизни
Константин Георгиевич Паустовский (31 мая 1892 — 14 июля 1968) прожил тяжелую, но честную жизнь. Он родился в один день с другим советским классиком — Леонидом Леоновым. Их обоих в разное время выдвигали на Нобелевскую премию по литературе. Но шансов ее получить было все-таки больше у автора «Золотой розы»…
«Удивительно, но Паустовский ухитрился прожить время безумного восхваления Сталина и ни слова не написать о вожде всех времён и народов. Ухитрился не вступить в партию, не подписать ни единого письма или обращения, клеймящего кого-нибудь. Он изо всех сил пытался остаться и поэтому остался самим собой», — писал о Константине Георгиевиче его литературный секретарь Валерий Дружбинский.
Хороший вкус — это прежде всего чувство меры. «Золотая роза»
Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости. «Золотая роза»
Любить лучше издали, но любить необходимо, иначе — крышка. Вот так скитаться и всюду — в поездах, на пароходах, улицах, в полудни и на рассветах — думать о прекрасных вещах, ненаписанных книгах, бороться, погибать, растрачивать себя. «Романтики»
Способность ощущать печаль — одно из свойств настоящего человека. Тот, кто лишен чувства печали, так же жалок, как и человек, не знающий, что такое радость, или потерявший ощущение смешного. «Беспокойная юность»
Люди обычно уходят в природу, как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека. «Беспокойная юность»
Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки, и уж, конечно, не выносит прикосновения равнодушных рук. Только единомышленнику можно безнаказанно доверить мечту. «Золотая роза»
Проза, как сама жизнь, велика и разнообразна. Иногда бывает нужно вырвать из старой прозы целые куски и вставить их в новую прозу, чтобы придать ей полную жизненность и силу. « Бросок на юг»
Русский язык существует подобно своду величайшей поэзии, столь же неожиданно богатой и чистой, как полыхание звездного неба над лесистыми пустошами. «Книга скитаний»
Никогда не кладите в книги письма любимых женщин. «Романтики»
Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить. «Время больших ожиданий»
Отсюда
Константин Георгиевич Паустовский (31 мая 1892 — 14 июля 1968) прожил тяжелую, но честную жизнь. Он родился в один день с другим советским классиком — Леонидом Леоновым. Их обоих в разное время выдвигали на Нобелевскую премию по литературе. Но шансов ее получить было все-таки больше у автора «Золотой розы»…
«Удивительно, но Паустовский ухитрился прожить время безумного восхваления Сталина и ни слова не написать о вожде всех времён и народов. Ухитрился не вступить в партию, не подписать ни единого письма или обращения, клеймящего кого-нибудь. Он изо всех сил пытался остаться и поэтому остался самим собой», — писал о Константине Георгиевиче его литературный секретарь Валерий Дружбинский.
Хороший вкус — это прежде всего чувство меры. «Золотая роза»
Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости. «Золотая роза»
Любить лучше издали, но любить необходимо, иначе — крышка. Вот так скитаться и всюду — в поездах, на пароходах, улицах, в полудни и на рассветах — думать о прекрасных вещах, ненаписанных книгах, бороться, погибать, растрачивать себя. «Романтики»
Способность ощущать печаль — одно из свойств настоящего человека. Тот, кто лишен чувства печали, так же жалок, как и человек, не знающий, что такое радость, или потерявший ощущение смешного. «Беспокойная юность»
Люди обычно уходят в природу, как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека. «Беспокойная юность»
Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки, и уж, конечно, не выносит прикосновения равнодушных рук. Только единомышленнику можно безнаказанно доверить мечту. «Золотая роза»
Проза, как сама жизнь, велика и разнообразна. Иногда бывает нужно вырвать из старой прозы целые куски и вставить их в новую прозу, чтобы придать ей полную жизненность и силу. « Бросок на юг»
Русский язык существует подобно своду величайшей поэзии, столь же неожиданно богатой и чистой, как полыхание звездного неба над лесистыми пустошами. «Книга скитаний»
Никогда не кладите в книги письма любимых женщин. «Романтики»
Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить. «Время больших ожиданий»
Отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com