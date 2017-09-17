«Британские ученые» до сих пор гадают, почему ураган весьма крепкие дома с выпуклыми крышами завалил, а фанерные сараи с плоскими — пощадил…

В сети стоит ржач по поводу картинки, где один американец «укрепил» свой дом в преддверии урагана. Ха-ха-ха… А между прочим, ржать тут не над чем. Мужик сделал всё совершенно правильно, он явно учил в школе физику…

Как происходит разрушение подобного дома при урагане? Многократно показано по ТВ, что сначала у дома сносит крышу. Почему? Ведь стены, которые противостоят ветру перпендикулярно, казалось бы, должны рушиться первыми…

А дело в том, что на крышу со скатами (выпуклую) действует закон Бернулли, который я прочитал и удивился его простоте изяществу еще в 9-м классе средней школы. Смысл закона Бернулли: воздушный поток, огибая выпуклую поверхность и ускоряясь, создает разреженное давление. На таком принципе летают самолёты. Верхняя часть крыла — выпуклая, нижняя — плоская. Потому и летают...

Однако ж все строительные нормы и правила предполагают рассчитывать прочность строения только с точки зрения нагрузки вниз — от гравитации. Ни один проектировщик не учитывает, что «крышу могут потянуть и вверх». Потому ураганы с легкостью снимают выпуклые крыши с домов (вместе с балками), а уж потом валят стены, лишившиеся верхнего «ребра жесткости».

Неизвестно, уцелел ли дом человека, который накануне урагана «подтянул» свою крышу ремнями к земле (уж больно они хлипкие), но при прочих равных его шансы — выше. От души желаю ему всех благ. Людей, знающих законы физики, в мире становится всё меньше…

https://imhoclub.lv/ru/author_page/91