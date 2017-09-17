Анатолий Кашпировский: «Экстрасенсов вообще нет в природе!»

Он и сегодня верит в то, что делает. И всячески отмахивается от многочисленных конкурентов — как будто хочет загнать обратно джиннов, выпущенных им самим из «бутылки» телеэкрана.— Не надо ставить их со мной на одну доску! Да, все они, так сказать, мои дети, внуки и даже правнуки. Я породил их своей работой, выпустив в жизнь в 1988-1989 гг. Выпустил нечаянно, а обратно не загнать. Они и начали обезьянничать, опираясь на мои достижения. Если б не мои телевизионные операции — никого из них не было бы и в помине.Я не хотел бы ни одного слова произносить о Лонго (проводнике вагонов), о Чумаке, Джуне и других так называемых «экстрасенсах». Но что было, то было. Тот же Лонго (Юрий Лонго, называл себя колдуном. — Ред.), к примеру. Чем он занимался? Если он кощунствовал, что якобы приподнимет в Мавзолее тело Ленина, — ему надо было дать за это 50 лет тюрьмы. За надругательство над телом… Только немногие доверчивые люди поверили в эту сказку. На кого он рассчитывал? На стадо баранов?! Или Чумак — не последователь мой, а подкидыш.В 1989-м, уже после моего появления на экране, телевизионщики, с которыми я собирался провести цикл всесоюзных передач, вместо меня выпустили в эфир Чумака, а тот, ничего толком не соображая, только водил руками посреди студии, якобы выделяя энергию, и отмалчивался. Джуна получила известность ещё до моих телесеансов.Но её создала реклама: «силы целительства» и «выделения энергии» у неё, уверен, нет, зато эта дама очень уверена в себе, имеет впечатляющую харизму, восточную внешность и жёсткий характер. Но между мной и ними — пропасть. В моей работе полностью отсутствует так называемая «биоэнергия», приписываемая невеждами «экстрасенсам».— Милый мой! Экстрасенсов вообще нет в природе! Никто энергию никакую не выделяет, потому что это физиологически невозможно. Это всё равно что убеждать, будто третья рука у вас растёт из затылка… У нас только пять чувств. Пять! А шестого — нет. Поэтому передачи про экстрасенсов, на мой взгляд, — крупное мошенничество высшего масштаба. Мне кажется, там выступают абсолютные шарлатаны…В Бурятию недавно приехал один такой. У него 4 тыс. руб. стоит входной билет. За что?! За то, мол, что он будет «ограждать людей от стрессов». Болезнь у чудотворцев одна — они боятся показаться обычными. Токи, энергия, связь с космосом… Как будто космос — сосед через дорогу и с ним можно общаться запанибрата.К счастью, сегодня в Госдуме рассматривается закон о запрете этого балагана. Вроде уже закончили с этими целителями, прикрыли их лавочку. А они опять лезут из всех щелей, как тараканы. В 1993-м они пытались протолкнуть закон о создании народной медицины. А что она такое, если вдуматься? Если насчёт всяких трав и лопухов — то пожалуйста. Всякие там бабки да знахари — известный примитив. А вот «народная медицина» — это страшное дело. Народными могут быть песни и пляски. И всё! Не может быть народной гинекологии, офтальмологии, минералогии и т. д.Хочешь быть врачом — заканчивай мединститут, сдавай на категорию и тогда занимайся своим делом. А врать, что тебя ударило током и ты обрёл способность лечить, махая руками, — это рассчитано на папуасов времён Миклухо-Маклая. Нас делают такими папуасами все, кто занимается этим бизнесом… Поэтому все эти мистические проекты — намеренное оглупление народа и продолжение умственной эпидемии «психоцелительства». Сколько там всяких подстав, фокусничества и обмана! Дайте мне хоть триста экстрасенсов, я на экране «раздену» их всех до единого. За три минуты!— Я не целитель. Зарубите себе на носу! Я — поджигатель атомной войны. Но атомной войны в организме человека — к его же пользе. Я вызываю в теле такое столкновение атомов и молекул, которое приводит к оздоровлению — срастанию костей, выравниванию зубов, исчезновению рубцов и аллергии. Я единственный человек на Земле, который делал телевизионную психотерапию. Прошло 25 лет, а людей это всё равно притягивает… В 1989 г. у меня было запланировано 6 телепередач. Я их провёл и ушёл с ТВ — сам. Почему? Не готов пока рассказывать… Должно ещё 25 лет пройти.Метод: Называл себя белым колдуном. Устраивал массовые сеансы «исцеления» гипнозом. Кроме того, демонстрировал телепатию, телекинез, ясновидение. Широкую известность приобрёл после того, как ТВ показало сеансы левитации: Лонго приподнимался над землёй и ходил по поверхности пруда. Всё это делалось с помощью нехитрых приспособлений. Кроме того, «оживил» покойника в морге (в его роли выступил помощник Лонго).Доходы: На момент смерти (умер 17 февраля 2006 г.) наследство оценивалось в 1,5 млн долл.Метод: Дистанционное воздействие на жидкости (воду, кремы, мази). Запатентовал изобретение — «перенос биоактивной информации на влагосодержащие субстанции».Доходы: После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака в России попала под запрет и была приостановлена. Сейчас он продаёт свои «лечебные фотографии» (порядка 1 тыс. руб.) и записанные на дисках видеосеансы с гарантией излечения любой болезни в течение 7 месяцев (около 3000 руб.).Метод: Дистанционное воздействие с помощью рук.Доходы: Главным её пациентом называют генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Близость к власть имущим позволяла не беспокоиться о доходах: её обеспечивали всем необходимым, в т. ч. охраной. В 1990 г. основала Международную академию альтернативных наук, которая находится на Арбате. Пациентов там лечат с помощью приборов, запатентованных Джуной.Метод: Гипноз. По его словам, он «включает» в человеке систему саморегуляции, которая обеспечивает выработку организмом необходимых ему веществ.Доходы: В середине 1990-х жил в США, где лечил эмигрантов по 50 долл. за сеанс. Билеты на его выступления в Европе стоят до 70 евро, в России — раза в 2 дешевле. Кроме того, продаются сопутствующие товары — брошюры, «исцеляющие» фотографии Кашпировского.

Источник: nashaplaneta.su