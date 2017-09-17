Анатолий Кашпировский: «Экстрасенсов вообще нет в природе!»
10:41. 17 сентября 2017 Просмотров - 96 4 коммент. Опубликовал: brahman
Он и сегодня верит в то, что делает. И всячески отмахивается от многочисленных конкурентов — как будто хочет загнать обратно джиннов, выпущенных им самим из «бутылки» телеэкрана.
Владимир Кожемякин, «АиФ»: Анатолий Михайлович, расцвет ваших учеников и последователей — целителей, магов, экстрасенсов — пришёлся на период безвременья в лихие 90-е. И сегодня эти люди снова на коне. Почему?
— Не надо ставить их со мной на одну доску! Да, все они, так сказать, мои дети, внуки и даже правнуки. Я породил их своей работой, выпустив в жизнь в 1988-1989 гг. Выпустил нечаянно, а обратно не загнать. Они и начали обезьянничать, опираясь на мои достижения. Если б не мои телевизионные операции — никого из них не было бы и в помине.
Я не хотел бы ни одного слова произносить о Лонго (проводнике вагонов), о Чумаке, Джуне и других так называемых «экстрасенсах». Но что было, то было. Тот же Лонго (Юрий Лонго, называл себя колдуном. — Ред.), к примеру. Чем он занимался? Если он кощунствовал, что якобы приподнимет в Мавзолее тело Ленина, — ему надо было дать за это 50 лет тюрьмы. За надругательство над телом… Только немногие доверчивые люди поверили в эту сказку. На кого он рассчитывал? На стадо баранов?! Или Чумак — не последователь мой, а подкидыш.
В 1989-м, уже после моего появления на экране, телевизионщики, с которыми я собирался провести цикл всесоюзных передач, вместо меня выпустили в эфир Чумака, а тот, ничего толком не соображая, только водил руками посреди студии, якобы выделяя энергию, и отмалчивался. Джуна получила известность ещё до моих телесеансов.
Но её создала реклама: «силы целительства» и «выделения энергии» у неё, уверен, нет, зато эта дама очень уверена в себе, имеет впечатляющую харизму, восточную внешность и жёсткий характер. Но между мной и ними — пропасть. В моей работе полностью отсутствует так называемая «биоэнергия», приписываемая невеждами «экстрасенсам».
— А вот сами экстрасенсы заявляют, что никого не обманывают и не пудрят людям мозги, когда берут деньги за исцеление от множества болезней…
— Милый мой! Экстрасенсов вообще нет в природе! Никто энергию никакую не выделяет, потому что это физиологически невозможно. Это всё равно что убеждать, будто третья рука у вас растёт из затылка… У нас только пять чувств. Пять! А шестого — нет. Поэтому передачи про экстрасенсов, на мой взгляд, — крупное мошенничество высшего масштаба. Мне кажется, там выступают абсолютные шарлатаны…
В Бурятию недавно приехал один такой. У него 4 тыс. руб. стоит входной билет. За что?! За то, мол, что он будет «ограждать людей от стрессов». Болезнь у чудотворцев одна — они боятся показаться обычными. Токи, энергия, связь с космосом… Как будто космос — сосед через дорогу и с ним можно общаться запанибрата.
К счастью, сегодня в Госдуме рассматривается закон о запрете этого балагана. Вроде уже закончили с этими целителями, прикрыли их лавочку. А они опять лезут из всех щелей, как тараканы. В 1993-м они пытались протолкнуть закон о создании народной медицины. А что она такое, если вдуматься? Если насчёт всяких трав и лопухов — то пожалуйста. Всякие там бабки да знахари — известный примитив. А вот «народная медицина» — это страшное дело. Народными могут быть песни и пляски. И всё! Не может быть народной гинекологии, офтальмологии, минералогии и т. д.
Хочешь быть врачом — заканчивай мединститут, сдавай на категорию и тогда занимайся своим делом. А врать, что тебя ударило током и ты обрёл способность лечить, махая руками, — это рассчитано на папуасов времён Миклухо-Маклая. Нас делают такими папуасами все, кто занимается этим бизнесом… Поэтому все эти мистические проекты — намеренное оглупление народа и продолжение умственной эпидемии «психоцелительства». Сколько там всяких подстав, фокусничества и обмана! Дайте мне хоть триста экстрасенсов, я на экране «раздену» их всех до единого. За три минуты!
— Но большинство людей считают таким экстрасенсом-целителем и вас тоже…
— Я не целитель. Зарубите себе на носу! Я — поджигатель атомной войны. Но атомной войны в организме человека — к его же пользе. Я вызываю в теле такое столкновение атомов и молекул, которое приводит к оздоровлению — срастанию костей, выравниванию зубов, исчезновению рубцов и аллергии. Я единственный человек на Земле, который делал телевизионную психотерапию. Прошло 25 лет, а людей это всё равно притягивает… В 1989 г. у меня было запланировано 6 телепередач. Я их провёл и ушёл с ТВ — сам. Почему? Не готов пока рассказывать… Должно ещё 25 лет пройти.
Главные экстрасенсы СССР
Юрий Лонго
Метод: Называл себя белым колдуном. Устраивал массовые сеансы «исцеления» гипнозом. Кроме того, демонстрировал телепатию, телекинез, ясновидение. Широкую известность приобрёл после того, как ТВ показало сеансы левитации: Лонго приподнимался над землёй и ходил по поверхности пруда. Всё это делалось с помощью нехитрых приспособлений. Кроме того, «оживил» покойника в морге (в его роли выступил помощник Лонго).
Доходы: На момент смерти (умер 17 февраля 2006 г.) наследство оценивалось в 1,5 млн долл.
Алан Чумак
Метод: Дистанционное воздействие на жидкости (воду, кремы, мази). Запатентовал изобретение — «перенос биоактивной информации на влагосодержащие субстанции».
Доходы: После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака в России попала под запрет и была приостановлена. Сейчас он продаёт свои «лечебные фотографии» (порядка 1 тыс. руб.) и записанные на дисках видеосеансы с гарантией излечения любой болезни в течение 7 месяцев (около 3000 руб.).
Джуна
Метод: Дистанционное воздействие с помощью рук.
Доходы: Главным её пациентом называют генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Близость к власть имущим позволяла не беспокоиться о доходах: её обеспечивали всем необходимым, в т. ч. охраной. В 1990 г. основала Международную академию альтернативных наук, которая находится на Арбате. Пациентов там лечат с помощью приборов, запатентованных Джуной.
Анатолий Кашпировский
Метод: Гипноз. По его словам, он «включает» в человеке систему саморегуляции, которая обеспечивает выработку организмом необходимых ему веществ.
Доходы: В середине 1990-х жил в США, где лечил эмигрантов по 50 долл. за сеанс. Билеты на его выступления в Европе стоят до 70 евро, в России — раза в 2 дешевле. Кроме того, продаются сопутствующие товары — брошюры, «исцеляющие» фотографии Кашпировского.
Источник: nashaplaneta.su
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в этом ряду не хватает мавроди и лёни голубкова. ну а чё, тож экстрасенсы, сумели ж убедить что надо деньги им отдать))
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Кашпировский – первый жулик из длиннющей цепочки покорителей пост советской России . Все припадочные на стадионах которые заводили толпу , получали от него гроши и задания . Брал он хамством запредельным . А за основу своих выступлений и лечения гипнозом на расстоянии , и на толпу , взял из практики Бехтерева В М , который подобное творил ещё до Октябрьской революции . Конечно ТВ расширило его возможности . Но это и не сложно было в годы Ельцинского морока . А сейчас сам шизит , потому , что вернуться в России на потерянную нишу трудно из за конкурентов . Жадный тип до омерзения )) )
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Лонго экстрасенс, У Джуны и Чумака к этому способности, у Кашпировского только спосбности к наукам и хорошая память, нет природных данных даже к врачу (имею ввиду природные данные, когда при одном только появлении врача становится легче).
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Кашпировский – представитель злой энергии, он опасен. Рассказывала подруга – ее отец ходил на сеансы Кашпировского, после которых его седые волосы стали черными, а вскоре он умер от рака. И взгляд у него неприятный, демонический. Да и городит чушь беспросветную, унижая конкурентов – это говорит о его человеческих качествах, вернее отсутствии какой-либо морали. А Чумак реально исцелял, факт.