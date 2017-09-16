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Хлеб вместо пушек: Россия побеждает в мировой «зерновой войне»

02:30. 16 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Хлеб вместо пушек: Россия побеждает в мировой «зерновой войне» | Русская весна

Для России 2017 год может стать рекордным по объемам собранного зерна.

Аналитическое агентство «Совэкон» оценивает урожай, на который могут рассчитывать отечественные аграрии, в 133 миллиона тонн. Хозяйственный успех усиливает позиции Москвы в мировом политическом раскладе: Россия занимает новые рынки и уже зарабатывает на продаже зерновых больше, чем на экспорте вооружений.

Геополитика зерна 

Под впечатлением от возросших возможностей России Египет отказался от закупок украинской пшеницы, уступающей российской и по качеству, и по цене. «Фрахт из российских портов дешевле. Это влияет на экспорт любых видов зерновой продукции, будь то ячмень, рожь, пшеница», — рассказал РИА Новости гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко. 

Политика зерновых поставок определяется глобальной тенденцией XXI столетия: ростом населения в развивающихся странах. Египет, на рынке которого смогла закрепиться Россия, — как раз из этого числа.

В 2010 году повышение цен на зерно, в том числе российское, стало одним из факторов, приведших к свержению президента Мубарака. Логика такова: чем больше жителей на Ближнем Востоке, тем важнее обеспечить их продуктом первой необходимости — хлебом. 

На Дальнем Востоке, считающемся одним из локомотивов мирового экономического роста, вопрос стоит иначе. Улучшение качества жизни в Китае, Индии, других странах Юго-Восточной Азии стимулировало интерес к макаронным изделиям и пирожным. Выходящие из бедности регионы включаются в полноценную потребительскую экономику. Разбогатевшие жители тихоокеанского побережья хотят уже не только хлеба, но еще и сладкого.

Демографические и экономические перемены меняют привычные торговые ориентиры. В 2016–2017 годах России удается прокладывать себе дорогу на казавшиеся в прошлом экзотические рынки.

Среди них — Индонезия: зерновой экспорт в эту страну вырос скачкообразно с 990 тонн в 2016-м до 330 тысяч только в первом квартале 2017 года. Причина — в отступлении США, чей урожай снижается в последние годы из-за засух, и ослаблении позиций Канады, перенаправившей свои резервы на помощь южному соседу. На плохие урожаи жалуется и Австралия.

Высокотехнологичный хлеб

Экономическая статистика показывает, что потребление зерновых в мире увеличивается в среднем на 2,8% ежегодно начиная с 2011 года. На выгодную для России конъюнктуру накладывается развитие смесительных технологий, увеличивающих экономическую привлекательность ранее менее востребованных сортов зерна. Все вместе это открывает дорогу для отечественных товаров на самые дальние рынки. 

В 2016 году Россия впервые заработала на продаже зерновых больше, чем на экспорте вооружений, и эта тенденция может продолжиться.

Аналитики австралийского агентства Aegic считают, что поставки российской пшеницы в период с 2015-го по 2060 год возрастут на 60%. 

По мнению программного директора фонда клуба «Валдай» Ярослава Лисоволика, в последние годы Россия «стартовала с низкой базы», благодаря чему «сохраняет возможность наращивания производительности труда».

«Есть резервы наращивания господдержки сельхозпроизводителей, резервы для повышения инвестиций и доступности сельхозлизинга», — заключает эксперт. 

А если есть резервы, значит, будет и рост.

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Игорь Гашков

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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