Война в Сирии вступает в решающую фазу. Россия начинает “пинать” США

Даже для меня это звучит странно, но это произошло. Мы не "отвечали", а действовали быстрее американцев и их союзников! Теперь не мы, а они должны изобретать какие-то отговорки по поводу собственных действий. Более того, сегодня уже даже в рядах проамерикански настроенных курдов стали слышны голоса в поддержку Асада и переговоров именно с ним. А самое мерзкое для янки — при посредничестве России. Голоса пока слабые, почти не слышные, Но они уже есть.

Совсем недавно, перед началом активной фазы битвы за Дэйр-эз-Зор, я писал о возможных шагах США для того, чтобы получить "свой кусок" за победу над ИГ (запрещено в России) в Сирии («Война в Сирии вступает в решающую фазу. Как поведут себя наши "союзники"?»). Уже тогда было достаточно понятны будущие действия США. Но представить себе действия России и Сирии в этой ситуации было проблематично. Наши дипломаты и политики во главе с президентом уже приучили нас к тому, что ответ будет не сразу. И будет он совершенно неожиданный.В принципе, так и произошло. И виноваты в этом прежде всего... сирийские и российские военнослужащие, которые так активно и согласовано стали проводить операцию в Дэйр-эз-Зоре, что успеть проследить за развитием событий стало действительно проблематично. Красивые, выверенные до мелочей удары, четкое следование замыслу командования, героизм солдат и офицеров, виртуозная по исполнению поддержка сирийской армии российскими ВКС... Честно, позавидовал командирам и начальникам тех, кто это выполнял. Такие бойцы — всегда гордость любого командира!А дальше? Скажите, кто помнит нашего министра иностранных дел в тот момент, когда он "лупит грязной тряпкой по морде американцев"? Выражающим озабоченность помню. Выражающего надежду на улучшение отношений помню. А вот так, чтобы со всего дипломатического замаха, от всей души, до хруста костей в кулаке... Ну не помню. А вот сегодня увидел! Увидел того Лаврова, который "врезал"...11 сентября, после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади, Лавров давал обычную пресс-конференцию. Обязательную после большинства переговоров. Обычный протокольный момент.Почему-то российские СМИ, а наиболее оперативными в этом плане являются телевидение и радио, в своих репортажах сделали акцент на всего лишь один аспект выступления Министра иностранных дел России. На всех каналах рассказали о том, что Россия ответит американцам симметрично. Практически сведет количество и качество дипломатов, а также дипломатических служб, до полного паритета.А кто сомневался? Уверен, что большинство читателей, которые обдумывали ответные меры против американского "беспредела", другого выхода и не представлялось. Вопрос был только в сроках, которые "даст" Россия американцам на исправление ситуации.А между тем Лавров на этой пресс-конференции высказал гораздо более интересную мысль. Можно сказать революционную. Красиво "облизав" американцев, как силу, которой надо пользоваться при борьбе с терроризмом, Лавров тут же прямо заявил о незаконности нахождения США в Сирии! Конкретно, военное присутствие США в Сирии нарушает международное право! Процитирую ИТАР-ТАСС:"Мы с самого начала последовательно выступали с очень понятных позиций. Все, кто находится на сирийской земле или в сирийском воздушном пространстве без согласия сирийского правительства нарушает международное право. Россия работает здесь по прямому приглашению законных властей Сирии, также как и представители Ирана, в том числе представители движения "Хезболлы"."Россия взаимодействует в этом формате с сирийскими вооруженными силами исключительно для подавления терроризма и для прекращения гражданской войны, для начала решения гуманитарных проблем и продвижения по пути политического урегулирования".Понятно, что завтра Вашингтон начнет "блеять" о защите мирных жителей, о праве народа на самоопределение, о праве на восстание, о тиране Асаде. Но также понятно, что все эти слова, особенно на фоне военных успехов сирийской армии, будут очень "бледно выглядеть". Даже союзникам США по коалиции стало неуютно. Лавров-то прав! И все это прекрасно понимают.Тот вариант действий, который уже неоднократно опробован в различных странах, когда миру о результатах воздушных ударов и действий наземных войск сообщали постфактум, не сработал. Россия, устами Лаврова, нанесла неожиданный удар по "мировым демократическим лидерам" и их "вождю". Реакция "замазанных" стран Европы понятна. Завтра всеми способами начнут доказывать, что племя "умба-юмба" тоже имеет право вызвать на помощь НАТО для защиты своего права на суверенитет. И что именно потому они и находятся сегодня на сирийской земле.Только не на европейских "политиков" это заявление рассчитано. Да и вообще, не на европейцев и американцев. Этих уже не исправишь. Такие заявления рассчитаны больше на остальных граждан планеты Земля. Тех, кто не входит в "европейскую элиту" и "американский народ". На Азию, Африку, Латинскую Америку...На всех "других", из "второ- и третьесортных" стран...Наверное, некоторые сейчас спросят почему? Почему сегодня так важны именно эти люди, эти страны? Вопрос не праздный. Очень даже актуальный. И отвечать на него необходимо. Но прежде, нужно ответить на другой. А кто сегодня в нашем мире договороспособен? С кем можно заключать договоры и при этом знать, что они не будут нарушены? С европейцами? С американцами?Всем же понятно, что, как ни обидно это каким-нибудь немцам или французам, Европа находится на содержании США. Более того, Европа оккупирована США. В буквальном смысле. Значит, своего мнения ей иметь никто не разрешит. А если кто-то из европейцев посмеет "открыть рот", то его ждет очередная цветная европейская революцию и смещение с поста, в лучшем случае.У американцев же все ещё не закончился период эйфории от победы над СССР. Они "упиваются" своим "всесилием", своей безнаказанностью, возможностью диктовать всем свои условия. "Головокружение от успехов", как сказал бы товарищ Сталин.Вот отсюда и вытекает ответ на первый вопрос. Договариваться с европейцами и американцами уже нельзя. Веры им нет! Значит важно сегодня заниматься "другими". Благо, эти самые "другие" в настоящее время совсем не "мальчик для битья". Это ведущие экономики и армии мира. Китай, Индия, Бразилия...Десятки тех стран, которые "по старой памяти" все ещё "никто".Не знаю как вам, а мне понравился "удар" Лаврова. Но, из юношеских воспоминаний, я помню, что один удар часто не приводит к необходимому результату. Бывают такие "слоны", что "валить" их можно только "двоечками" и "троечками". Проще говоря, ударил раз, сразу бей второй, а, если противник и тут "проспал" бей третий...Глава МИДа России, наверное, занимался боксом. Или каким-то другим видом единоборств. По крайней мере, правила понимает.Второй удар не заставил себя ждать."Мы говорили сегодня, что по-прежнему остается двусмысленной ситуация с "Джебхат ан-Нусрой", которую целый ряд участников, возглавляемой американцами коалиции, почему-то старается беречь и выводить из-под ударов. Это неприемлемо. "Джебхат ан-Нусра", как и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) остается террористической группировкой".Фраза не большая. Но точная. Выверенная до последнего слова. Особенно в той ситуации, которую создала сирийская армия сегодня. Заостряю внимание на этом факте я специально. Военные победы Асада, естественно при поддержке российских ВКС, очень способствуют пониманию слов российского министра. Этакий катализатор понимания слов.Я лично не могу представить после этой фразы, чтобы кто-то не засомневался в террористической сущности "Джебхат ан-Нусра". Чтобы кому-то захотелось стать союзником этой организации. США далеко, а Асад близко. И воевать его армия ой как умеет.А третий, "добивающий удар", Лавров нанес просто издевательски."Мы считаем, что Саудовская Аравия настроена решать сирийский кризис, и это подтвердилось и в самом начале астанинского процесса, когда Россия, Турция и Иран этот формат создали. Когда процесс начался, мы получили от Саудовской Аравии подтверждение, что она этот формат поддерживает, готова сотрудничать в создании зон деэскалации и в реализации других инициатив, которые в Астане вырабатываются".Кто-то подумает, что выступление Лаврова не особо важно. Сказал и сказал. Только не надо забывать о том, кто сказал. А сказал Министр иностранных дел Российской Федерации. Люди такого формата просто так даже не кашляют. Не то, что просто что-то говорят. А значит, можно уже делать какие-то выводы о развитии дальнейших событий.Мне кажется, Россия начала "отвечать" асимметрично-симметрично американцам на их наглость и безумство. Симметрично это в первой фразе. Глаз за глаз. Думаю не сегодня завтра полторы сотни американцев поедут на Родину. И красивый уральский город Екатеринбург останется без консульства. А уральские либералы станут точно такими же "никем", как и в других российских городах.У меня даже создается впечатление, что американцы "подыгрывают" власти России. Большего вреда, чем будет нанесен ликвидацией этого консульства, для оппозиции в России сделать сложно. Ведь консульство это не только консультации и политическая поддержка либералов. Но возможность финансировать этих "демократов". Возможность влиять на периферийные общественные движения и партии.Асимметричный ответ я описал выше. Так что остается ждать, как отреагируют американцы. Словам о нежелании противостояния в дипломатической сфере, которые недавно сказала официальный представитель Вашингтона на пресс-конференции, я не верю. Пойдут ли они на очередной "ответ" или проглотят обиду? Поживем — увидим.