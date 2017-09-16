В Сети появились снимки последнего ракетного пуска КНДР (ФОТО)
В Сети появились фотографии, которые, как утверждается, были сделаны 15 сентября во время последнего ракетного испытания, осуществленного Северной Кореей.
Снимки, которые тиражируют западные СМИ, были обнародованы государственным информагентством КНДР — ЦТАК.
Утверждается, что на опубликованных фотографиях запечатлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-12», состоявшийся утром 15 сентября, а также реакция на успешное испытание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
По данным южнокорейских специалистов, после запуска «Хвасон-12» пролетела 3,7 тыс. км (в том числе над территорией Японии) и упала в Тихий океан.
Таким образом, Пхеньян подтвердил – его баллистические ракеты могут достичь американского Гуама (который находится примерно в 3,5 тыс. км от полигонов КНДР).
Напомним, 15 сентября Южная Корея молниеносно – в течение нескольких минут, ответила на пуск «Хвасона-12» собственными ракетными пусками. Несколько стран (включая США) продолжают играть мускулами, приближая роковой шаг.
Читайте также: Кадры удара: Лётчик-снайпер ВКС России предотвратил прорыв ИГИЛ из Акербатского котла (ВИДЕО)
Источник: rusvesna.su
loading...
Молодец Ын ! США стоят обосранные и оплёванные и медленно обтекают вместе со своим флотом . Шавки– Япония и Южная Корея– не в счёт. Лицо потеряно навсегда и безвозвратно . Для развала США глобальные элиты назначили Трампа президентом Америки.
loading...
Кто-то обтекает, а у нормальных людей вопрос:” Что сделает с гранатой обезьяна выдернув чеку………”