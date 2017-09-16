В Брянске есть своё «Тридевятое царство»

Житель областного центра превратил своё жилище в настоящую сказку.

Этот удивительный дом находится на улице Жуковской. Он сразу привлекает внимание прохожих своей красочностью и необычностью.

Хотя вот дом как раз совсем обычный, а двор и вход со стороны улицы будто бы сошли со страниц любимых сказок.

Всю эту красоту удалось увидеть, благодаря фотографу Борису Дуденкову, который вчера опубликовал много снимков загадочного домовладения.

Как удалось выяснить нашему корреспонденту, он давно занимается фотосъёмкой.

Этот дом увидел в интернете и решил его отыскать. В результате недавно нашёл и сделал много замечательных фотографий.

У хозяина жилища – золотые руки и душа лирика. Он всё это чудо сделал своими руками. Кажется, что все фигурки и интерьер сошли со страниц сказок.

И выглядят они очень натурально, хотя сделаны из арматуры и бетона. Все сказочные персонажи будто живые.



Они очень красочные и весёлые. От них трудно оторвать взгляд.

Поэтому взрослые любуются этими произведениями искусства, а дети с удовольствием приходят поиграть возле «Тридевятого царства».

Удивительное – рядом. Наш земляк это доказал своими красочными скульптурами, превратив свою жизнь в сказку.

Он помогает и всем окружающим вернуться в детство.

* * *

Оказывается, всё это дело рук художника Василия Подстригаева. Всех сказочных персонажей на своём приусадебном участке он делает своими руками более 5 лет.

Из арматуры и бетона у него получаются настоящие шедевры. Все сказочные гномики, коты, девы, короли, олени, белки, словно живые.

А помогает ему воплощать мечты в реальность опыт работы. Ведь Подстригаев 20 лет проработал на военном заводе, где создавал детские городки.

Причём, кроме своих художественных способностей, он применяет и чисто технические знания.

Ведь дом Бабы-Яги у него не только очень похож на сказочный, он ещё и поворачивается на звук голоса.

Как признаётся Василий, ему нравится превращать безликий бетон в живых персонажей.

Всё делает на свои сбережения, но он совсем не против того, чтобы люди любовались его шедеврами бесплатно.

К его дому приходят местные ребятишки, чтобы поиграть, а свадебные кортежи приезжают, чтобы сделать красочные фото. Дом Подстригаева стал главной достопримечательностью всей округи.

Источник: nnm.me