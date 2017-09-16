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В Брянске есть своё «Тридевятое царство»

20:35. 16 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Житель областного центра превратил своё жилище в настоящую сказку.

В Брянске есть своё «Тридевятое царство»

Этот удивительный дом находится на улице Жуковской. Он сразу привлекает внимание прохожих своей красочностью и необычностью.

В Брянске есть своё «Тридевятое царство»

Хотя вот дом как раз совсем обычный, а двор и вход со стороны улицы будто бы сошли со страниц любимых сказок.

Всю эту красоту удалось увидеть, благодаря фотографу Борису Дуденкову, который вчера опубликовал много снимков загадочного домовладения.

В Брянске есть своё «Тридевятое царство»

Как удалось выяснить нашему корреспонденту, он давно занимается фотосъёмкой.

Этот дом увидел в интернете и решил его отыскать. В результате недавно нашёл и сделал много замечательных фотографий.

В Брянске есть своё «Тридевятое царство»

У хозяина жилища – золотые руки и душа лирика. Он всё это чудо сделал своими руками. Кажется, что все фигурки и интерьер сошли со страниц сказок.

И выглядят они очень натурально, хотя сделаны из арматуры и бетона. Все сказочные персонажи будто живые.

В Брянске есть своё «Тридевятое царство»

Они очень красочные и весёлые. От них трудно оторвать взгляд.

Поэтому взрослые любуются этими произведениями искусства, а дети с удовольствием приходят поиграть возле «Тридевятого царства».

Удивительное – рядом. Наш земляк это доказал своими красочными скульптурами, превратив свою жизнь в сказку.

Он помогает и всем окружающим вернуться в детство.

* * *

В Брянске есть своё «Тридевятое царство»

Оказывается, всё это дело рук художника Василия Подстригаева. Всех сказочных персонажей на своём приусадебном участке он делает своими руками более 5 лет.

Из арматуры и бетона у него получаются настоящие шедевры. Все сказочные гномики, коты, девы, короли, олени, белки, словно живые.

В Брянске есть своё «Тридевятое царство»

А помогает ему воплощать мечты в реальность опыт работы. Ведь Подстригаев 20 лет проработал на военном заводе, где создавал детские городки.

Причём, кроме своих художественных способностей, он применяет и чисто технические знания.

Ведь дом Бабы-Яги у него не только очень похож на сказочный, он ещё и поворачивается на звук голоса.

Как признаётся Василий, ему нравится превращать безликий бетон в живых персонажей.

Всё делает на свои сбережения, но он совсем не против того, чтобы люди любовались его шедеврами бесплатно.

К его дому приходят местные ребятишки, чтобы поиграть, а свадебные кортежи приезжают, чтобы сделать красочные фото. Дом Подстригаева стал главной достопримечательностью всей округи.

Источник: nnm.me

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