Тревоги европейцев
12:39. 16 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Немного черного пессимизма от европейских глобалистов, которые вот уже несколько месяцев продолжают жаловаться на Трампа, который губит проект вынашиваемый десятилетиями.
В Европе резко критически высказываются о состоянии экономической политики в США, которое вынуждает Вашингтон отказываться от доминирования в глобальной экономике. Эта тревога видна в документе, выпущенном Евросоюзом для внутреннего пользования
Старые добрые дни подошли к концу
Под руководством Дональда Трампа Соединенные Штаты теряют статус доминирующей супердержавы. Это заметно по качеству выполнения ими их роли гаранта в таких всемирных организациях, как, скажем, МВФ, считает немецкий журнал Spiegel. Несколько десятилетий США были чем-то «якоря» глобальной экономической стабильности, на котором держалась глобальная экономика. Когда-то они помогли Западной Европе выйти из руин Второй Мировой войны. Каждый раз, когда в какой-то точке возникал финансовый кризис, МВФ и Министерство финансов США объединенными усилиями предпринимали меры по его устранению. Так было и в 2008 году, когда начался сильнейший после Великой депрессии кризис.
Однако сейчас от этой доминирующей позиции мало что осталось, пишет Spiegel. США сейчас борются не за право остаться единственной супердержавой, а за то, чтобы остаться в суперлиге. Экономическая политика нынешней администрации, по мнению Spiegel, отличается робостью и отчаянием, чередующимися с приступами хвастливого национализма. Администрация Трампа ставит под сомнение торговые соглашения, утверждая, что они невыгодны для Вашингтона, и резко критикует старых и проверенных торговых партнеров за то, что они, якобы, способствуют росту безработицы в Америке. Поведение президента Трампа говорит о том, что в его системе координат Соединенные Штаты, похоже, являются жертвой глобализации, а не страной, проводившей ее. Комплекс неполноценности, страхи перед спадом и некомпетентность, по мнению Spiegel, способствуют снижению статуса Америки в мире. На саммитах G-7 и G-20 США критикуют за отсутствие четкой позиции. По многим важным вопросам, начиная от борьбы с изменениями климата и заканчивая политикой в торговле, США все чаще сталкиваются с сопротивлением других стран, в т.ч. и тех, кто много лет считался их союзником.
Нещадная критика в адрес «Старшего брата»
О широкой трещине, которая пролегла в последние месяцы между США и Европой, наглядно свидетельствует отчет для внутреннего пользования, подготовленный Комитетом по экономике и финансам ЕС, состоящим из высокопоставленных чиновников Минфинов членов объединенной Европы. В отчете анализируется, в частности, июльский прогноза МВФ о состоянии американской экономики.
Экономисты Фонда понизили свои прогнозы по росту экономики США на 2017-18 годы. МВФ призывает Вашингтон безотлагательно заняться решением серьезных проблем, стоящих перед Америкой: старением населения, снижением темпов роста экономики и неравномерным распределением доходов.
Потенциальная уязвимость
Европейские экономисты считают, что МВФ слабо критикует Америку и что американцы заслуживают куда более жестких и острых упреков. В Старом Свете считают, что правительство США должно, в первую очередь, принять меры, направленные на укрепление долгосрочной экономической и финансовой стабильности. Евросоюз открытым текстом призывает американское правительство сократить госрасходы и повысить налоги.
Европейцев тревожит, что в последнее время международные инвесторы все реже вкладывают деньги в американскую экономику. Снижение международной инвестиционной позиции говорит о потенциальной уязвимости экономики США.
Планируемая реформа в налогообложении, которая в целом должна облегчить налоговое бремя для богатых американцев, по мнению авторов отчета, еще больше ухудшит ситуацию в американской экономике и еще больше углубит все более поляризующее американское общество распределение доходов, растущую бедность и участие рабочих в управлении экономикой.
Европейцы относятся критически почти ко всем начинаниям новой администрации, включая и попытку отмены Закона о доступном здравоохранении, подписанного Обамой в 2010 году. При этом в ЕС отмечают, что Америка уже и так занимает довольно низкое место по качеству медицинского обслуживания среди стран ОЭСР и что реформа Трампа еще больше ухудшит положение со здравоохранением.
Потеря доллара
Читая отчет евро-союзовского комитета ЕС, как-то забываешь, что он составлен экономистами и финансистами организации, которая была и остается сейчас, хотя быть может и в чуть меньшей мере, давним союзником США.
Первой жертвой экономической и финансовой политики Белого дома стал доллар. В начале этого года валютные специалисты продолжали ждать паритета между долларом и евро, но за прошедшие полгода многое изменилось.
На прошлой неделе евро превысил отметку 1,20 доллара. При этом следует иметь в виду, что доллар ослаб не только к общеевропейской валюте. Он теряет позиции и рядом с такими неустойчивыми валютами, как британский фунт и иена. Ослабление доллара в первую очередь означает недоверие к Дональду Трампу и его команде. За громкими заявлениями президента-бизнесмена о наступлении новой эры следовали одна за другой неудачи и промахи. Ему до сих пор так и не удалось всерьез начать ни одного своего крупного проекта. Ничего определенного нельзя сказать о грандиозной налоговой реформе, о которой в свое время громко заявлялось с таким апломбом. Да и с обещанным «наступлением» в сфере инвестиций происходит что-то непонятное – его попросту нет.
Все эти внутренние промахи трамповской администрации не могли не сказаться на роли Америки на международной арене и в мировой экономике. Сейчас происходят воистину тектонические изменения в структуре мировых валют. В последние десятилетия всякий раз, когда где-нибудь вспыхивал политический кризис, американский доллар усиливался благодаря тому, что инвесторы вынуждены были искать безопасное место для вложений своих капиталов и находили его в Америке. Доллар много лет считался самой безопасной валютой на планете.
Американская валюта долгое время была константой для финансовых рынков, даже в начале семидесятых годов прошлого столетия, когда закончилась эра фиксированных курсов валют. В этом отношении уместно вспомнить известные слова бывшего министра финансов США Джона Коннэлли: «Да, доллар – наша валюта, но это ваша проблема».
Сейчас многое изменилось. Деятельность Дональда Трампа на посту президента помогает не решить проблемы, а усилить их. За время последнего конфликта с КНДР доллар резко ослаб. Негативное воздействие на еще недавно неоспоримо главную резервную валюту двоякое: некомпетентность Трампа не только размывает и подрывает экономическое основание Америки. Его изоляционистская политика вредит не только доллару, но авторитету и репутации США в мире.
Ускорение падения
От ослабления доллара получают преимущество многие, включая евро, дела которого в последнее время резко пошли в гору. Взлет европейской валюты происходит относительно американской. Инвесторы поняли, что кризис евро подошел к концу и что еврозона вновь находится в хорошей экономической форме. Достаточно взглянуть на данные по безработице, которая в последнее время неуклонно снижается почти у всех членов еврозоны.
О том, в какой «физической форме» находится союза 19 стран с единой валютой можно спорить, но едва ли кто-нибудь станет возражать против того, что сейчас она лучше «формы» США. Например, у США высокий торговый дефицит, а у еврозоны – профицит, констатирует немецкий журнал. Рядом с Америкой зона единой европейской валюты сейчас кажется зоной стабильности и предсказуемости.
Жесткая экономия в Европе, которую так нещадно ругали еще каких-то несколько лет назад, все же принесла свои плоды, утверждает Spiegel (все же несколько преувеличивая степень этой «жесткости», если учесть не первый год проводимое ЕЦБ количественное смягчение). Даже Греция, главный «больной Европы» в последние годы, находится на пути к восстановлению и уже в состоянии выходить на международные финансовые рынки и находить там деньги.
Хаотическая политика Дональда Трампа в политике и экономике не укрепляет авторитет доллара. Напротив, президент со своей командой присутствует при ослаблении американской валюты и ускоряет его.
Немало видных экономистов и финансистов относятся к будущему Соединенных Штатов и мировой экономики с пессимизмом. Эксперты ожидают продолжения не так давно установившегося состояния неопределенности и непредсказуемости. Сейчас возник мир без главной страны, своего рода якоря, которая всегда могла прийти на помощь и которой долго были США. У Америки еще остались шансы, чтобы вернуть свой статус первой экономической державы, но для этого, считает Spiegel, в стране должны произойти большие перемены.
Наверное, глубокий пессимизм авторов европейского доклада субъективен. Он отражает, во-первых, изначальное неприятие в ЕС фигуры Трампа с его изоляционистской позицией, неполиткорректными заявлениями и выходом из соглашения по климату в качестве одного их первых шагов на посту президента. Во-вторых, к этому добавилось возмущение американскими санкциями против России, Ирана и КНДР, которые неправомерно ограничивают и свободу действий европейских партнеров этих стран, прежде всего первых двух. И хотя президент США формально был против новых санкций (подписанных им в последний день июля), фактически они работают на его громко анонсированную политику энергетического доминирования.
Трамп подтвердил опасения европейцев. Но важно еще, что он не соответствует ожиданиям тех, кому нравилась его решительная риторика. Разочарование сторонников еще хуже негодования противников.
https://news-front.info/2017/09/16/v-es-z
Примечателен пассаж про необходимые перемены. По всей видимости надежды на досрочное отстранение Трампа с поста президента еще не угасли.
Источник: colonelcassad.livejournal.com