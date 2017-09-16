Сводки от ополчения Новороссии 16 сентября 2017

Миротворцы ООН должны иметь доступ ко всей территории Донбасса, их размещение — интересная идея, «ростки» которой, однако, не означают снятия санкций с России. Об этом заявила в интервью медиагруппе Funke канцлер Германии Ангела Меркель.

Миротворцы ООН, по словам главы немецкого правительства, «должны иметь доступ повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону».

Меркель назвала инициативу России о миссии ООН «интересной».

«В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций», — добавила она, напомнив, что ранее уже обсудила вопрос о миротворцах с президентом России Владимиром Путиным.

Телефонный разговор между лидерами России и Германии состоялся 11 сентября, при этом Путин, как сообщили в пресс-службе Кремля, выразил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте функции миссии ООН. Как пояснили в администрации президента, речь идет о том, что миротворцы смогут обеспечивать охрану наблюдателей ОБСЕ не только на линии разграничения, но и в других местах, куда те отправятся.

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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт уточнял, что, по мнению Меркель, предложенный Россией мандат миротворцев следует изменить.

Путин ранее поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, при этом он отметил, что «голубые каски» должны находиться исключительно на линии разграничения сторон. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы по этому вопросу гибкая.

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