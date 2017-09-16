Сводки от ополчения Новороссии 16 сентября 2017
- 09:22 Меркель назвала «интересной» инициативу России о миротворцах ООН на Донбассе.
- 08:43 СРОЧНО: В ЛНР произошёл взрыв у здания военного комиссариата.
- Вчера 23:46 Каратели ВСУ своими действиями подвергают смертельной опасности детей – Народная Милиция ЛНР.
- Вчера 19:44 ДНР и ЛНР вступили в «танковое противоборство» (ФОТО, ВИДЕО).
Меркель назвала «интересной» инициативу России о миротворцах ООН на Донбассе
Миротворцы ООН должны иметь доступ ко всей территории Донбасса, их размещение — интересная идея, «ростки» которой, однако, не означают снятия санкций с России. Об этом заявила в интервью медиагруппе Funke канцлер Германии Ангела Меркель.
Миротворцы ООН, по словам главы немецкого правительства, «должны иметь доступ повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону».
Меркель назвала инициативу России о миссии ООН «интересной».
«В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций», — добавила она, напомнив, что ранее уже обсудила вопрос о миротворцах с президентом России Владимиром Путиным.
Телефонный разговор между лидерами России и Германии состоялся 11 сентября, при этом Путин, как сообщили в пресс-службе Кремля, выразил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте функции миссии ООН. Как пояснили в администрации президента, речь идет о том, что миротворцы смогут обеспечивать охрану наблюдателей ОБСЕ не только на линии разграничения, но и в других местах, куда те отправятся.
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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт уточнял, что, по мнению Меркель, предложенный Россией мандат миротворцев следует изменить.
Путин ранее поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, при этом он отметил, что «голубые каски» должны находиться исключительно на линии разграничения сторон. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы по этому вопросу гибкая.
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СРОЧНО: В ЛНР произошёл взрыв у здания военного комиссариата
В Антраците Луганской Народной Республики произошёл взрыв возле здания военного комиссариата.
Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» сообщил представитель МЧС ЛНР Вячеслав Третьяков.
«В городе Антрацит в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, заложенного под бордюр, предположительно, тротиловой или аммонитовой шашкой, повреждено остекление двух окон здания военного комиссариата», — рассказал о последствиях подрыва Третьяков.
Он добавил, что это было единственное чрезвычайное происшествие в Республике за сутки.
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Каратели ВСУ своими действиями подвергают смертельной опасности детей – Народная Милиция ЛНР
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ДНР и ЛНР вступили в «танковое противоборство» (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня, 15 сентября на одном из полигонов Донецкой Народной Республики завершился первый день очередных состязания танковых подразделений.
Об этом «Русской Весне» рассказали в оперативном командовании народных республик.
В скорости, маневренности и точности огня соревновались танкисты Вооруженных сил Донецкой и Луганской Народных Республик.
Первым этапом была ставшая уже традиционной «индивидуальная гонка». В задачу танкистов входило преодоление маршрута протяженностью 7 км. На маршруте были оборудованы рубежи старта и финиша, а также участок заграждения и маневрирования, эскарп, колейный проход в минно-взрывных заграждениях, макет колейного моста, курган, гребёнка, скоростной участок и участок стрельбы.
На последнем, в свою очередь, экипажи должны были поразить такие цели, как танк на дальности, вертолёт и противотанковый гранатомет. Именно в ходе первого этапа определился лучший экипаж в индивидуальном зачете.
Вторым этапом была эстафета, в ходе которой команды выступали в составе трех экипажей на трех танках, каждый из которых проходил три круга. Экипажи стартовали с промежутком в три минуты, с очередностью, определенной по результатам жеребьёвки.
Преодолев препятствия, танкисты должны были поразить мишени имитирующие танк и вертолет. В случае не поражения любой цели на этапе соревнований, экипажу добавлялось штрафное время. Победители соревнований определялись по сумме наименьшего времени полученных участниками по итогам двух этапов.
Второй и последний день соревнований, в ходе которого будут окончательно определены победители, пройдет в субботу, 16 сентября.
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