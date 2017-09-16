Стертая память

Акт о передаче мавзолея и мемориального комплекса в Тшчанке польским властям

Мавзолей в Тшчанке в 60-х гг.

Фото: fotopolska.eu



АКТ



25 сентября 1945 г. гор. Шенланке



Военная Комендатура района Шенланке передает Староству района Шенланке мавзолей, под сводами которого похоронены офицеры, сержанты и рядовые Красной Армии, павшие в борьбе с немецкими захватчиками за свободу и независимость славянских народов (мемориальная записка о похороненных прилагается к настоящему акту);

Вместе с этим Староству р-на Шенланке передается памятник – танк, бассейн с фонтаном, размещенный между памятником-танком и мавзолеем, а также две озелененные, украшенные и обставленные садовой мебелью площадки, построенные террасами (уступами), на передней из которых воздвигнут мавзолей, и нивелированная, оформленная, озелененная, украшенная и обставленная садовой мебелью площадь, названная с 15 августа 1945 г. – «Площадь Красной Армии». (памятная записка о строительстве и оформлении мавзолея, памятника-танка и площади Красной Армии прилагается к настоящему акту; кроме того, к экземпляру акта, вручаемого Староству района Шенланке прилагается схема проводки электро-кабеля и труб водопровода);

Староство района Шенланке в ознаменование нерушимости дружбы и братства польского народа и народов Союза Советских Социалистических Республик обязуется поддерживать все принимаемые сооружения (мавзолей, памятник-танк, электроосвещение, водопровод, бассейн с фонтаном, площадки, детский песочник, мебель, изгородь, вазы и пр.) в чистоте и полном порядке, сохранять и улучшать эти сооружения, поддерживать и увеличивать зеленые насаждения (деревья, кусты, цветы и траву) и превратить ныне созданный парк в подлинный ботанический сад, который стал бы базой обучения подрастающего поколения;

Староство района Шенланке создает постоянно действующий опекунский комитет, на обязанности которого должно быть:



Приложение к пункту № 1



МЕМОРИАЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ПОХОРОНЕННЫХ ПОД СВОДАМИ МАВЗОЛЕЯ

В ГОР. ШЕНЛАНКЕ НА ПЛОЩАДИ КРАСНОЙ АРМИИ.

Фото: Василий Сеньковский





Приложение к пункту № 2



ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

о строительстве и оформлении мавзолея, памятника-танка и площади Красной Армии в городе Шенланке.



Строительство мавзолея было начато 26 апреля 1945 г. по инициативе Военной Комендатуры р-на Шенланке. Все строительство (мавзолея, памятника-танка и пр.) и оформление площади было произведено по проекту майора Рубцова Б.К. Художественные работы – оригинальны и не являются компиляцией.





Техническая помощь в строительстве мавзолея была оказана со стороны польского техника-строителя Станислава Казимировича Поляк. Он же был производителем работ по строительству двух площадок – террас и самого мавзолея до тех пор, пока не был отлит фронтон мавзолея.

Главным организатором рабочей силы и ближайшим помощником Военного коменданта района Шенланке майора Рубцова Б.К. во время строительства мавзолея, памятника-танка и оформления площади был заместитель Военного коменданта района Шенланке по политической части майор Кочет Павел Григорьевич.

На строительстве мавзолея 23 июня 1945 г. работниками магистрата поляками впервые в Шенланке был проведен «субботник», чем оказана существенная помощь строительству.

Для памятника-танка был использован танк (Т-34), подбитый на этой же площади 27 января 1945г.; во время боя за овладение городом Шенланке. Танк перемещен с того места, где был подбит, на 26 метров и установлен на пьедестале. Танк до верхних люков залит цементом, чем срощен с пьедесталом.





Площадь, на которой сооружен мавзолей, до строительства была грязной, вымощена булыжником-кругляком, волнистой и резко покатой. Она была выровнена, оформлена и озеленена. В устроенном парке было посажено до 8 тысяч разных деревьев и кустов, были разбиты дорожки, клумбы цветов, расставлена садовая мебель (34 скамьи, 10 ящиков для мусора), сделан ящик с песком для маленьких детей.





Площадь до 15 августа 1945 года называлась «Рыночной площадью», а с 15 августа получила название – «Площадь Красной Армии».



Документальные подробности о мемориале погибшим красноармейцам http://www.ntv.ru/novosti/1925622/ , который был варварски уничтожен в Польше.Уважаемые Друзья,мне удалось найти копии Акта от 25 сентября 1945 года.Выложил их один польский специалист.Дабы не навлечь на него неприятности со стороны польских органов, не буду называть его имени. Но скажу огромное спасибо этому человеку.Благодаря ему мы знаем, что именно взорвали вчера жители г. Тшчанка (нем. Schönlanke).Мавзолей был воздвигнут над могилой 56 красноармейцев, погибших в боях за городок и в окрестностях.Там лежат и двенадцать танкистов, сгоревшие в танке. Восемнадцатилетние, двадцатилетние парнишки…Помянем Героев.И пусть те, кто осмелился нарушить их покой, заплатят дорогую цену.И в этом мире, и в том.Мы, нижеподписавшиеся Военный комендант района Шенланке, майор Рубцов Борис Константинович – с одной стороны, и уполномоченный Польского Правительства по району Шенланке Комарницкий Славомир Иосифович с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:а) создание общественной заботы и бережливого отношения населения к мавзолею, памятнику-танку, парку и всем прочим сооружениям;б) создание общественного мнения с целью дальнейшего укрепления польско-советской дружбы;в) поддержание памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу, независимость и процветание славянских народов;г) помощь Староству района Шенланке и городским властям в осуществлении пункта 3-го настоящего акта.5. Настоящий акт за надлежащими подписями и печатями составлен в шести экземплярах на русском языке, три экземпляра вручаются старосте района Шенланке и Военной Комендатуре района Шенланке. Схема электро-кабеля и водопровода прилагается к одному из экземпляров, вручаемых Староству.Военный комендант района Шенланке РубцовУполномоченный Польского Правительства района Шенланке КомарницкийВсего похоронены 56 человек. Имена сорока павших воинов Красной Армии установить не удалось; имена остальных шестнадцати следующие:1. Гв.Майор Андросюк Иосиф Иванович 1916 19452. Ст.Л-нт. Михайлец Михаил Григорьевич 1914 19453. Гв.Мл.Л-нт Черноконь Иван Адамович 1919 25.2.19454. Ефрейтор Наумович Семен Иванович 1909 19455. Рядовой Рассулов М. 1913 30.1.19456. Гв. Лейтенант Шумилов Петр Петрович 1921 27.1.19457. Лейтенант Егоров Николай Алексеевич 1907 27.1.19458. Сержант Пристяжник Александр Яковлевич 1925 27.1.19459. Ст.Сержант Андреев Сергей Митрофанович 1918 27.1.194510. Гв.Сержант Фофанов Яков Николаевич 1906 27.1.194511. Гв.Сержант Спиридонов Иван Артемович 1926 27.1.194512. Гв.Сержант Фролов Алексей Никифорович 1925 27.1.194513. Гв.Сержант Башкинов Григорий Яковлевич 1925 27.1.194514. Гв.Мл.Серж. Черкашин Иван Филиппович 1912 27.1.194515. Гв.Старшина Семочкин Иван Федорович 1909 27.1.194516. Гв.Сержант Андрюхин Виктор Александрович 1924 27.1.1945Павшие товарищи были собраны, как правило из безызвестных могил, находившихся как на территории города, так и в его окрестностях. Многие вовсе не были похоронены и находились в подбитых и сгоревших танках.Лишь на могилах гв.майора Андросюк И.И.; Ст.лейтенанта Михайлец М.Г., гв.мл.лейтенанта Черноконь И.А., ефрейтора Наумович С.И. и рядового Рассулова М. были доски с надписями. Все эти доски были упакованы и сложены в чердачном помещении мавзолея.Из текста на бронзовой доске, снятой с надгробия на могиле гв.майора Андросюка, известно, что он командовал подразделениями, которые взяли 27.1.1945г. гор. Шенланке, и что он, Андросюк И.И., первым вышел на р. Одер, которая теперь стала западной границей Польской Республики. Далее, – известно, что Рассулов М. родом из гор. Ташкента.Все погибшие 27.1.1945г. – танкисты.Военный комендант р-на Шенланке майор Рубцов25 сентября 1945 г.гор. Шенланке (Тщанка)Открытие мавзолея состоялось 15 августа 1945 г.Сооружение мавзолея, площадок, разбивка и насаждение парка, строительство бассейна с фонтаном, постановка памятника-танка, установка садовой мебели и все остальные работы по оформлению площади длились четыре с половиной месяца.За это время было завезено 2350 кубометров чернозема, до 10 тысяч кубометров земли было переброшено на месте, привезено до 250 тонн песка, щебенки и гравия, израсходовано свыше 175 тонн цемента, около 20 тысяч штук кирпича, более 300 кубометров дикого камня и много других материалов.Количество рабочих временами достигало 600 чел. В среднем же работало до 120 чел. Рабочая сила целиком состояла из немцев, местных жителей. Все работы проходили исключительно вручную, так как никакой механизации не имелось. Тягловая сила достигала в начале строительства (май месяц), когда были земляные работы, 170-180 лошадей (85-90 повозок).На танке сохранены его прежние знаки и наименования (Советская Львовщина), написаны два лозунга и помещены даты Великой Отечественной войны советского народа против немецких захватчиков (22.6.1941 – 8.5.1945) и дата взятия гор. Шенланке Красной Армией (27 января 1945 года).Под танком брошен немецкий раздавленный орел. Этот орел взят с разрушенного немецкого памятника в гор.Шенланке.Мавзолей освещается внутри 5 лампами (три – сверху и 2 – снизу, всего тысяча свечей), а снаружи – двумя фонарями (по четыре лампы на каждом; каждая лампа двести свечей). Кроме того, на фонарях установлены рефлекторы, – два из них освещают мавзолей (четыреста свечей) и два – памятник-танк (четыреста свечей). На площадь проведен водопровод для поливки парка (четыре отростка).Фонтан бассейна дает струю при полном напряжении до 15 метров.Военный комендант района Шенланке майор Рубцов25 сентября 1945 г. https://marubeni.livejournal.com/1986534.h tml – цинкВот в том числе и для этого снимают подобные опусы https://colonelcassad.livejournal.com/36 82143.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com