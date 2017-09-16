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ПУТИ ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ ЛЮБЫХ НЕДУГОВ

11:07. 16 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Перевод из «Книги Бессмертных»

— Когда подходит гнев, смейтесь — таков путь исцеления.

— Относитесь к жизни как к празднику — таков путь исцеления.

— Не печальтесь из-за невозвращенных долгов — таков путь исцеления.

— Относитесь к людям как к присутствию Бога — таков путь исцеления.

— Не отвечайте на грубость грубостью — это путь к исцелению.

— Не храните обид и простите обижающих вас — таков путь исцеления.

— Пейте из каждого мгновения жизни — таков путь исцеления.

— Не тратьте впустую время, энергию и пищу — таков путь исцеления.

— Не печальтесь из-за своих прошлых ошибок — таков путь исцеления.

— Будьте готовы начать все сначала — таков путь исцеления.

— Не делайте богатство свое проклятием своим — таков путь исцеления.

— Не судите других, не осуждайте себя — таков путь исцеления.

— Нет необходимости притворяться, — таков путь исцеления.

— Не выставляйте себя совершенным — таков путь исцеления.

— Причину бед и болезней ищите в себе — таков путь исцеления.

— Откажитесь от противостояний — таков путь исцеления.

— Благодарите и принимайте дары с радостью — таков путь исцеления.

— Встречайте восход солнца с благоговением — таков путь исцеления.

— Восхваляйте жизнь и созидайте — таков путь исцеления.

— Не превращайте свою жизнь в прозябание — таков путь исцеления.

— Не пускайте толпу в свою душу — таков путь исцеления.

— Радуйтесь и любите себя — таков путь исцеления.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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