ПУТИ ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ ЛЮБЫХ НЕДУГОВ

— Когда подходит гнев, смейтесь — таков путь исцеления.— Относитесь к жизни как к празднику — таков путь исцеления.— Не печальтесь из-за невозвращенных долгов — таков путь исцеления.— Относитесь к людям как к присутствию Бога — таков путь исцеления.— Не отвечайте на грубость грубостью — это путь к исцелению.— Не храните обид и простите обижающих вас — таков путь исцеления.— Пейте из каждого мгновения жизни — таков путь исцеления.— Не тратьте впустую время, энергию и пищу — таков путь исцеления.— Не печальтесь из-за своих прошлых ошибок — таков путь исцеления.— Будьте готовы начать все сначала — таков путь исцеления.— Не делайте богатство свое проклятием своим — таков путь исцеления.— Не судите других, не осуждайте себя — таков путь исцеления.— Нет необходимости притворяться, — таков путь исцеления.— Не выставляйте себя совершенным — таков путь исцеления.— Причину бед и болезней ищите в себе — таков путь исцеления.— Откажитесь от противостояний — таков путь исцеления.— Благодарите и принимайте дары с радостью — таков путь исцеления.— Встречайте восход солнца с благоговением — таков путь исцеления.— Восхваляйте жизнь и созидайте — таков путь исцеления.— Не превращайте свою жизнь в прозябание — таков путь исцеления.— Не пускайте толпу в свою душу — таков путь исцеления.— Радуйтесь и любите себя — таков путь исцеления.

Источник: nashaplaneta.su