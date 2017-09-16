ПУТИ ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ ЛЮБЫХ НЕДУГОВ
11:07. 16 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Перевод из «Книги Бессмертных»
— Когда подходит гнев, смейтесь — таков путь исцеления.
— Относитесь к жизни как к празднику — таков путь исцеления.
— Не печальтесь из-за невозвращенных долгов — таков путь исцеления.
— Относитесь к людям как к присутствию Бога — таков путь исцеления.
— Не отвечайте на грубость грубостью — это путь к исцелению.
— Не храните обид и простите обижающих вас — таков путь исцеления.
— Пейте из каждого мгновения жизни — таков путь исцеления.
— Не тратьте впустую время, энергию и пищу — таков путь исцеления.
— Не печальтесь из-за своих прошлых ошибок — таков путь исцеления.
— Будьте готовы начать все сначала — таков путь исцеления.
— Не делайте богатство свое проклятием своим — таков путь исцеления.
— Не судите других, не осуждайте себя — таков путь исцеления.
— Нет необходимости притворяться, — таков путь исцеления.
— Не выставляйте себя совершенным — таков путь исцеления.
— Причину бед и болезней ищите в себе — таков путь исцеления.
— Откажитесь от противостояний — таков путь исцеления.
— Благодарите и принимайте дары с радостью — таков путь исцеления.
— Встречайте восход солнца с благоговением — таков путь исцеления.
— Восхваляйте жизнь и созидайте — таков путь исцеления.
— Не превращайте свою жизнь в прозябание — таков путь исцеления.
— Не пускайте толпу в свою душу — таков путь исцеления.
— Радуйтесь и любите себя — таков путь исцеления.
Источник: nashaplaneta.su