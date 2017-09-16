От «цистерн» до «Арматы»: как на протяжении столетия менялась бронетанковая техника (ФОТО)

15 сентября 1916 года в битве при Сомме англичанами впервые были применены танки. Несмотря на большое количество недоработок, эти машины показали свою эффективность. Вторая мировая война и начало противостояния между СССР и США стали стимулом для развития бронетанковых войск. С окончанием холодной войны значимость танков снизилась, однако ведущие державы продолжают их совершенствовать.

Поля Первой мировой войны стали полигонами для испытания новейших на тот момент видов вооружений. Неудивительно, что именно в этот период впервые применили и авиацию, и танковые силы. Боевое крещение танки прошли 15 сентября 1916 года в битве при Сомме.

Английские войска пустили в бой танки Mark I, оснащённые 57-мм пушкой и несколькими пулемётами. Машины двигались со скоростью 6 км/ч и помогали прорывать инженерные укрепления противника — проволочные заграждения и траншеи.

Mark I («самец») © Wikimedia Commons

Атака англичан завершилась успешно. Потери пехоты при наступлении оказались в 20 раз меньше, чем обычно.

Mark I весом почти 30 тонн и длиной около 10 м фактически выполнял функцию тарана, оказывал огневую поддержку пехоте и прикрывал солдат от пуль и мелких осколков.

Однако первое боевое применение выявило и существенные недостатки английского танка. Из 49 машин, подготовленных к бою, 17 вышло из строя до его начала. Девять танков сломались во время атаки, а ещё пять — застряли в болоте. Но оставшимся 18 танкам удалось продвинуться на 5 км вглубь линии немецкой обороны.

Загадочные «цистерны»

Mark I был громоздкой, капризной и неуклюжей машиной, которая, безусловно, нуждалась в совершенствовании. Тем не менее в целом английский танк продемонстрировал перспективность применения подобной техники, особенно в условиях позиционного боя, когда линия фронта представляет собой сплошные траншеи, окопы, минные поля и преграды из колючей проволоки.

Создание Mark I во многом стало следствием стремительного научно-технического прогресса перед Первой мировой войной. В частности, в конце XIX века были изобретены основные элементы будущей конструкции танка: гусеничная платформа, двигатель внутреннего сгорания, броня, скорострельные пушки и пулемёты.

Англичане назвали свою боевую машину tank, что в переводе означает «резервуар», «цистерна». Военные с Туманного Альбиона держали в секрете разработку и при перевозке обозначали в документах гусеничные машины как «цистерны» (tanks).

Великие державы подхватили опыт Великобритании и начали создавать собственные образцы. Первое время громоздкие машины были лишены поворачивающейся башни, гусеницы находились не в нижней части танка, а по бокам, опоясывая корпус.

Орудия были установлены по периметру танка, а броня не выдерживала прямого попадания снаряда. На ходу в танке скапливались выхлопные газы и бензиновые пары, температура внутри машины иногда достигала 70 градусов.

Никакой «методички» по использованию танков не было ни у одной страны мира, и командиры не имели чёткого представления о том, как их применять в бою. За нелепый внешний вид и неповоротливость русские офицеры прозвали танки «лоханями».

Первые проекты российских танков оказались неудачными. Среди них «Царь-танк» (в форме гигантского артиллерийского лафета), танк Пороховщикова («Русский вездеход»), боевая машина Менделеева — сына известного химика, бронированный трактор Гулькевича.

Средство прорыва обороны

Советское танкостроение ведёт отсчёт с 1919 года. Тогда Красная армия захватила трофейный французский танк Renault FT. Машина была разобрана и тщательно исследована. Так появился советский танк МС. Первый экземпляр получил название «Борец за свободу тов. Ленин».



Пушечный танк Рено FT © Wikimedia Commons

Renault FT оказался довольно удачной, простой в производстве и дешёвой машиной. При её создании французы ушли от ромбической формы кузова и добавили поворачиваемую орудийную башню. В итоге получился лёгкий и относительно манёвренный (по меркам того времени) танк, послуживший во многом основой для всего последующего танкостроения.

Достижения англичан и французов продемонстрировали перспективность использования на поле боя небольших бронированных машин, хотя в головах европейских и советских конструкторов жила идея о создании тяжёлых и сверхтяжёлых танков, которые бы обладали мощными орудиями и непробиваемой бронёй.

Межвоенный период (1918–1939) был временем бурного развития танкостроения. Танки приняли участие почти во всех локальных конфликтах 1920–1930-х годов и зачастую играли решающую роль в сражениях.

В 1929 году Советским Союзом была утверждена Система танко-тракторного автоброневого вооружения РККА и разработана Теория глубокой наступательной операции, предусматривающая применение крупных бронетанковых соединений.

Москва сделала ставку на производство скоростных крейсерских танков (до 30 тонн), способных в кратчайшие сроки покрывать большие расстояния и эффективно действовать на оперативных просторах. Ввиду отсутствия научно-технологической базы СССР создавал машины на основе американского танка M1931 (танк Кристи) и английского Vickers Mk E.

Переработанным вариантом M1931 стал лёгкий танк БТ-2 (семейство быстроходных танков), а лёгкий Т-26 напоминает Vickers Mk E. Обе модели стали основными танками советской армии. Причём БТ-2 был позднее модифицирован в БТ-5 и БТ-7, которые легли в основу легендарного Т-34.

БТ-2 серийный пушечно-пулемётный © Wikimedia Commons

Широкомасштабное производство танков началось в 1929 году на Ленинградском заводе «Большевик» (бывший Обуховский сталелитейный завод, основанный в 1863 году).

Также центрами танковой промышленности стали Харьков и Москва.

В 1930-е годы советские конструкторы пытались создать тяжёлые танки (свыше 30 тонн). Первым стал пятибашенный Т-35. Однако идея рассредоточения огня оказалась несостоятельной: командир танка не мог управлять стрельбой одновременно из всех башен и давать целеуказания наводчикам.

Тяжелый танк Т-35А на параде © Wikimedia Commons

К началу Второй мировой войны у великих держав сложились разные представления о роли и назначении танков в бою. Французы, американцы и итальянцы отводили танкам вторичную роль сопровождения кавалерии и пехоты.

Англичане придавали танковым войскам большее значение. На вооружении Великобритании стояли два типа танков: поддержки пехоты и крейсерские. Пехотные были слишком тихоходными, но обладали мощной бронёй. Крейсерские, наоборот, отличались быстроходностью и слабой защитой.

Германия и Советский Союз имели схожие взгляды на применение танков. Обе страны рассматривали танк как средство прорыва глубокоэшелонированной обороны противника и дальнейшего наступления в тылу.

Основная боевая единица

Вторая мировая война выявила недостатки в подходах к использованию танков. Прежде всего, великие державы не продумали сценарий крупномасштабного сражения между танковыми частями и не позаботились о системе противовоздушной обороны бронетехники. Также война ознаменовала закат эры лёгких танков.

Колоссальный опыт, полученный во Второй мировой войне, и начавшееся противостояние между СССР и Западом стали естественным стимулом дальнейшего совершенствования танков.

Танки воспринимались как основная боевая единица для прорыва обороны противника. В период холодной войны проводились смелые эксперименты с компоновкой и вооружением. Важным этапом стал отказ от существовавшего разделения танков на лёгкие, средние и тяжёлые: в 1970-е годы на вооружение встал «основной боевой танк».

Усилия конструкторов были направлены на улучшение ходовых качеств, стабилизацию орудия, повышение точности и дальности стрельбы, а также на улучшение защитных характеристик.

Наиболее удачной послевоенной моделью стал советский Т-54/55, который производился до 1974 года.

Средний танк Т-54 в музее Верхней Пышмы © Wikimedia Commons

Это был первый в мире серийный танк с автоматической противоатомной защитой (корпус герметизировали и снабдили нагнетателем для создания избыточного давления, препятствующего проникновению внутрь радиоактивной пыли) и комплексом активной защиты КАЗ «Дрозд».

На базе Т-55 появился средний танк Т-62. Его отличительной особенностью была гладкоствольная пушка калибром 115 мм, которая могла вести стрельбу оперёнными подкалиберными снарядами с очень высокой начальной скоростью (1615 м/с). Средняя дальность стрельбы прямой наводкой составляла 4000 м, а наибольшая — 5800 м.

Танк Т-62 РИА Новости © Павел Лисицын

Символом революции в танкостроении является танк Т-64, который выпускался с 1969 года. В этой машине сочетаются подвижность средних танков, высокий уровень защиты и огневая мощь тяжёлых танков.

Т-64 стал первым танком второго поколения и послужил основой для создания Т-72 и Т-80, модернизированные варианты которых стоят на вооружении российской армии.

Танк Т-72 Б1 РИА Новости © Сергей Пивоваров

Т-72 стал самым массовым танком второго поколения и поставлялся почти во все страны Варшавского договора. А Т-80 стал первым танком с единой газотурбинной силовой установкой и системой встроенной динамической защиты. До этого на танки преимущественно ставились дизельные моторы.

В боевом строю

Окончание холодной войны привело к сворачиванию концепции крупномасштабной сухопутной войны, где танки играли ведущую роль. В 1990-е годы численность танков в западных странах и РФ была значительно сокращена. В 2000-е годы ряд государств, например Бельгия и Голландия, даже решили вывести танки из состава вооружённых сил.

Кроме того, в связи с распространением переносных ракетных комплексов танки оказались уязвимы, особенно в условиях городских боёв.

Современный характер войны требует усиления защиты танков от попаданий кумулятивных снарядов. Конструкторы решили сделать башню танка необитаемой и отделить боекомплект от экипажа. Ещё одной тенденцией стала максимальная автоматизация процессов управления, наводки, ведения огня и взаимодействия с другими войсками на поле боя.

Воплощением самых передовых технологий в танкостроении является российский проект Т-14 «Армата».

Танк Т-14 «Армата» механизированной колонны Московского гарнизона РИА Новости © Илья Питалев

Это единственный в мире танк третьего поколения, который абсолютно не похож на другие машины.

Концепция Т-14 заключается в более эффективном взаимодействии с артиллерией, зенитными комплексами и другими танками. «Армата» имеет необитаемую орудийную башню, представляющую собой роботизированный боевой модуль.

К достоинствам Т-14 относят систему активной защиты «Афганит» и комплекс динамического бронирования «Малахит», которые способны обезопасить танк даже от новейших переносных комплексов. Необычайной крепостью отличается многослойная металлокерамическая броня лобовой части.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что в будущем танк останется «наиболее устойчивым и мощным средством» на поле боя как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Но современные танки должны быть защищены от высокоточного и самонаводящегося оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

«Повышение эффективности современной бронетанковой техники при выполнении поставленных задач постепенно приводит к сокращению её общей численности. Однако танки и впредь будут оставаться важнейшей составляющей вооружённых сил армий мира.

Не раз я слышал прогнозы о „смерти“ танков — и ни разу они не сбывались», — заявил Мураховский.

Святослав Петров, Алексей Заквасин

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