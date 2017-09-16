Ещё пару слов о скульптурах и статуях (тут автор спорит сам с собой).

Здесь мы видим ещё и элемент декора который был на опалубке, либо выдавлен в детали, которая ещё не успела окончательно окаменеть, матрицей - клише.А ведь ещё совсем недавно, в России подобные строительные приёмы использовались невероятно широко!

Технология нанесения гранита на мрамор до сих пор является тайной.

«Я победил мрамор и сделал его гибким, как воск» - Бернини, итальянский скульптор 17-го века. У великих мастеров припрятано не мало секретов - были они у стеклодувов, у кузнецов, у скрипичных мастеров, у поваров и т.д. И ничего удивительного, если секрет ушёл в могилу вместе с последним мастером, не имеющим возможности (или не желающим) передать технологию потомкам. Так могло произойти и с каменным литьём, и с древним бетоном.

Эти произведения искусства ничем не уступают Египетским

Это не гранит, это тоже высококлассная штукатурка из полимерного материала.

Интересен ещё один факт: в допетровские времена основной составляющей экспорта был бесполезный по сегодняшним меркам поташ. Наверное до 90% всего, что вывозилось из Пскова в Европу было именно карбонатом калия (K2CO3). А это продукт получаемый именно из древесной золы. Но в начале 18 века Петр I выдаёт указ о полном запрете вывоза из России поташа, без его личного ведома, под страхом пожизненной каторги. В то время углекислый калий был стратегическим сырьём. Если в Египте для производства искусственного гранита применяли углекислый калий, то в России были несметные залежи углекислого натрия, который служил связующим для геополимерного бетона. И именно дата Указа стала разгадкой вопроса о том, когда на самом деле появилась "античность". Выходит вся античность Европы и Ближнего востока создавалась не так давно (а не до нашей эры), и для её производства требовались немыслимые объёмы основного вещества, играющего роль связующего, в растворе, который потом выдавали за натуральный мрамор, гранит, малахит, диорит и пр. Кроме того, необходимо заметить, что поташ был основным компонентом для производства стекла и... ПОРОХА! Сейчас выкачивают газ, а раньше вывозили поташ. И Пётр решил перекрыть Европе краник для производства keramomarazzi керамогранита и пороха.В Пушкинской "Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне Лебеди" не так сложно найти намёк на торговлю поташом. Прочтите сами место, где купцы отчитываются перед Царём и князем Гвидоном трижды:«Мы объехали весь свет,Торговали соболями,Чернобурыми лисами;...Торговали мы конями,Всё донскими жеребцами,...Торговали мы булатом,Чистым серебром и златом,...Торговали мы недаромА лежит нам путь далек:Восвояси на восток...Именно "неуказанный товар", которым так прибыльно торговали купцы, не только не разглашался, а ещё и подлежал строжайшему отчёту перед царём.Эта информация наталкивает на мысль, что античность многих построек просто высосана из пальца, и мы многого не знаем, кто-то считает, что нам этого и не нужно знать.

, из которой выполнена сеть. Квироло был единственным из неаполитанских мастеров, согласившимся на столь тонкую работу, остальные же отказались, считая, что при одном прикосновении резца сеть рассыплется на куски.

«Избавление от чар» (после 1757 года) выполнено Франсческо Квироло и является самой известной из его работ. Памятник ценен тончайшей работой по

Ещё более сложной аллегорией является памятник (отцу князя Раймондо — Антонио де Сангро (1685-1757). Итальянское название этого монумента Disinganno часто переводится на русский как «Разочарование», но не в нынешнем общепринятом значении, а в церковнославянском — «Избавление от чар» (Капелла Сан Северо,в Неаполе)

бестолковый студент, решил сфотографировать сам себя, сидя на коленях скульптуры, созданной "неизвестным скульптором" , и нечаянно повредил ногу. не себе, а сатиру!

Вот такая формула наших прадедов сохранилась на сегодня.

"Взять песок с косы реки.

Геополимерные составы в древности.

Рецепты кустарей http://sibved.livejournal.com/73527.html

Оригинал взят у chispa1707 в Геополимеры прошлого

Копирую фрагмент справочника кустаря 1931 года издания. Рецептов тьма, вплоть до того, как придать гипсовой статуе вид античной бронзы, есть гранит, есть мрамор - нам некустарям такое разнообразие и не снилось.

Если пройти по ссылке, то можно качнуть всю книгу.

1.​ Искусственный мрамор по Борхардту

1.1.​ Масса приготовляется из чистого кварцевого песку, углекислой извести, талька и гипса, к которым может быть еще прибавлено мелко измолотое красящее вещество. Употребляемый песок должен состоять из чистого кремнезема, и для этой цели его моют и очищают от всяких органических составных частей. После полной просушки песка к нему прибавляют 5-6% трепела. Затем в качестве связывающего средства на каждые 100 песку прибавляют 6-7 углекислой извести, 3 талька, 4 гипса, 3 полевого шпата. Все составные части смешиваются вместе с небольшим количеством воды. Полученную массу раскладывают в формы и после полной просушки обжигают при белокалильном жаре в печи без поддувала.

1.2.​ Берут 80 гипса и 20 углекислой извести, мелко растирают, перемешивают и месят со смесью, состоящей из 1000 дистиллированной воды, 1080 сернокислой извести.

1.3.​ Берут 1000 воды, 1440 клея, 1000 серной кислоты. Затем кладут тесто в формы и, когда оно затвердеет, вынимают его, сушат в продолжение двух часов, шлифуют и полируют обыкновенным образом. Наконец, предмет окунают в баню из льняного масла 70° теплоты, после чего сушат и смазывают стеарином. Для окрашивания рекомендуются анилиновые краски.

1.4.​ Искусственный мрамор бледно-желтый до белого. 30 грубого белого песку, 42 мела, 24 канифоли, 4 жженой извести.

1.5.​ Зеленоватый. 28 грубого белого песку, 42 мела, 2 синего ультрамарина, 24 канифоли, 4 жженной извести.

1.6.​ Телесный. 28 грубого белого песку, 42 мела, 1 синего ультрамарина, 1 киновари, 24 канифоли, 4 жженой извести.

2.​ Имитация мрамора

2.1.​ По Ван-дер-Стину. Сперва приготовляют воду в которой должен быть растерт гипс, прибавив в нее столярный клей и смолу; клей обычным образом растворяется в теплой воде, а смола в теплой скипидарной ванне. В приготовленной таким образом воде разводится гипс с таким расчетом, чтобы всей массы хватило на заполнение формы. После этого прибавляют в смесь необходимые для окраски мрамора краски; краски следует приготовить в особых сосудах. Приготовленный таким образом и окрашенный мрамор выливается затем в формы из гипса, цемента или каучука для ровных пластин на стеклянные или каменные доски. Этот мраморный слой наносится толщиной в 4 мм, затем на него просеивается слой сухого гипса, чтобы удалить излишек воды, употребленный для растворения окрашенного гипса. Как только этот слой порошкообразного гипса хорошенько увлажнится водой, содержащейся с избытком в окрашенном гипсе, на него выливается тонкий слой хорошо растворенного, но не окрашенного гипса, а на него холст или редина. Затем следует слой растворенного гипса, к которому примешан измельченный щебень. Этот последний слой зависит от толщины, которую хотят придать предмету, изготовляемому из искусственного мрамора. Как только масса достаточно затвердеет (по истечении 6-8 час.), ее снимают с пластинки или вынимают из формы, протирают пемзой и имеющиеся в массе поры заполняют растворенным гипсом, окрашенным в основной цвет отлитого предмета. Чтобы сделать поверхность водонепроницаемой, ее обрабатывают кремнекислым калием, причем или погружают ее в ванну, или намазывают жидкость помощью кисти. Когда масса совсем высохнет, поверхность полируют, причем новизна процесса полирования состоит в том, что полируют тампоном, обмотанным тряпкой и смоченным в составленных по особым рецептам политурах:

2.1.1.​ Белая политура для светлого искусственного мрамора: 100 беленого гуммилака, 600 спирта, 25 мелко измолотого гипса.

2.1.2.​ Коричневая политура: 100 гуммилака оранжевого цвета, 600 спирта, 25мелко измолотого гипса. Сперва полируемый предмет протирается смоченным в спирте тампоном, затем политура наносится с помощью другого тампона и продолжают тереть тампоном до тех пор, пока заметно будет некоторое прилипание. Образовавшийся таким образом слой политуры обрабатывается первым, пропитанным в спирте тампоном, пока не получится совершенно гладкой поверхности.

2.1.3.​ Черная политура. Для этого берут на тряпку немного черной анилиновой краски. Чтобы достигнуть равномерной и очень блестящей политуры, необходимо покрывающую тампон тряпку смачивать от времени до времени несколькими каплями масла.

2.2.​ По Розмеру. Приготовленные из обыкновенного известняка предметы-вазы, фигуры и т. п., нагреваются в течение 12 час., при давлении в 5 атмосфер, кипящей водой или паром. Затем их помещают в баню, состоящую из раствора квасцов в 5° по Б., в которой они остаются от 1 дня до нескольких недель. Таким способом камень приобретает большую твердость и способность воспринимать политуру. Если камень хотят окрасить, то к массе прибавляют растворенные в воде анилиновые краски.

2.3.​ По Остермейеру. Смешивают известковое молоко с мелко истолченным мрамором, или известковое молоко с мелом, до тех пор, пока получится род кашицы. На основании исследования пом-пейского цемента Остермейер рекомендует прибавлять к этой массе достаточное количество крупно истолченного известкового камня. Этот цемент скоро сохнет и твердеет.

3.​ Имитация гранита

Смешивают чистый мелкий песок, колчедан или какую-нибудь другую массу, содержащую кремень, со свеже обожженной и истолченой известью в следующей пропорции: 10 песку или колчедана и 1 извести. Известь, гасится влажностью песка, разъедает кремень и образует тонкий слой вокруг каждой кремниевой песчинки. По охлаждении смесь размягчают водой. Затем берут 10 толченого гранита и 1 извести и замешивают в место. Обе смеси кладут в металлическую форму таким образом, чтобы смесь песка и извести образовала самую середину предмета, а смесь гранита с известью внешнюю оболочку от 6 до 12 мм (смотря по толщине приготовляемого предмета). В заключение массу прессуют и придают ей твердость, высушивая ее на воздухе. Окрашивающим веществом служат железная руда и окись железа, которые смешивают горячими с зернистым гранитом.

Если хотят предметам, сформированным из вышеприведенного состава, придать особенную твердость, то их кладут на час в кремнекислый калий и подвергают жару в 150°Ц.

1.​ Альболит

Для изготовления этой массы измельчается магнезит и обжигается кусками величиною с кулак в ретортных печах, какие употребляются на газовых заводах. Железный магнезит мелется на бегунах, просеивается через волосяное сито и при этом смешивается с соответствующим количеством трепела. Из этого цементного порошка, растворенного водой, можно выделывать орнаменты, как из гипса, но конкурировать с гипсом он не может. Но он имеет неоценимое свойство давать в соединении с умеренно крепким раствором хлорного магния, твердую и пластическую массу. Замешанная в правильных пропорциях альболито- цементная масса, смотря по ее назначению, должна иметь консистенцию более или менее густой кашицы, которая, под влиянием температуры, при которой работают, постепенно густеет, а через 6 час. затвердевает. Когда масса затвердеет настолько, что на ней еще видны следы ногтя, то в ней происходит процесс самонагревания, различный в зависимости от величины и толщины изготовляемого предмета; толстые плиты нагреваются, напр., выше 100 °Ц. При отливке больших предметов это трудно устранимый недостаток, и клеевые формы можно применять лишь с большой осторожностью. Нужно вынуть предмет из клеевых форм раньше, чем наступит процесс нагревания. При отливке маленьких предметов нагревание незначительное, а потому не представляет препятствия. Пластичность массы необычайно большая. Для гипсовых орнаментов альболитовая масса имеет то преимущество, что если гипсовый орнамент покрыть тонким слоем альболита, повторяя это до тех пор, пока ничего больше не всасывается, то орнамент приобретает снаружи большую твердость.

Таким же образом можно и другим материалам придать большую прочность. Для починки песчаника нет материала более пригодного, как альболито- цемент. Многолетние опыты показали практичность смазывания домов альболитом. Внутри домов очень практично смазывать ступени лестниц, полы и т. д. Деревянные лестницы, находящиеся снаружи, рекомендуется покрывать слоем альболита.

2.​ Беерит

Беерит - скульптурный материал, изобретенный скульптуром Беером в Париже, пригодный как для самых маленьких отливок, так и для отливок самых больших размеров, передает контуры и линии с такой точностью, какой никогда нельзя достигнуть с гипсом. Поверхность отливок, которую можно также полировать, чисто белая и отличается почти таким же блеском и световыми рефлексами, как естественный мрамор. Особенно хороша эта масса для отливки статуй, давая, как и мрамор, впечатление мягкости и жизненности, благодаря игре света и теней. В изломах беерит -кристаллического строения, которое отличается довольно большой твердостью.Отлитая в форму масса затвердевает уже через 1 час и только в редких случаях требует последующей обработки. Беерит состоит из 100 мраморной пыли, 10-25 стеклянного порошка, 5-10 превращенной в порошок просеянной извести, растворенной в жидком стекле.

3.​ Марморит

Согласно Лоссе, изготовляется из равных частей мелко смолотого, отмученного и раскаленного магнезита и из раствора сернокислого магния. Обе части хорошенько смешиваются, и смесь выливается в смазанные маслом формы. После затвердения массу можно вымыть теплой мыльной водой. Затвердевшая масса имеет вид белого мрамора и со временем приобретает и твердость его, так что ее можно употреблять для отливки бюстов, статуй и т. д. При этом можно употреблять те же формы, которыми пользуются для гипсовых работ.

1.​ Окраска мрамора

1.1.​ Как известно, все цветные сорта мрамора очень дороги. Ввиду этого в последнее время в большом ходу искусственное окрашивание более дешевого белого мрамора. Способ окрашивания состоит в следующем: неполированный мрамор кладется горизонтально и покрывается красящим раствором (см. ниже) настолько горячим, чтобы он еще пенился. Красящее вещество тогда проникает в мрамор глубоко и держится очень прочно. Красящий раствор приготовляется в алкоголе. Для окрашивания в голубой цвет распускают в алкоголе лакмус, причем количество последнего вполне определяется желаемой густотой окраски. Для желтого цвета употребляется раствор гуммигута. А если поверх первой окраски (лакмусом) пустить вторую (гуммигутом), то получается отличный зеленый цвет.

Приготовленный таким же образом раствор корня алканны, кошенили и др. окрашивает мрамор в красный цвет. Наконец, раствор в алкоголе равных частей цинкового купороса, нашатыря и ярь-медянки сообщает мрамору золотистый цвет. Получается очень эффектная мозаика, составленная из кусочков разных цветов мрамора, окрашенного указанным способом. По красоте и нелинючести он нисколько не уступает мозаике из дорогих сортов мрамора, хотя и обходится значительно дешевле.

1.2.​ Не всякая краска пригодна для раскрашивания мрамора. Чтобы краска принялась и прочно держалась, ее нужно приготовить следующим образом: сделать раствор из буры и растительного красящего вещества, а затем прибавить к этому раствору несколько капель азотной кислоты или какой-нибудь азотнокислой соли. Напр., чтобы окрасить мрамор в голубой цвет, приготовляют раствор буры с индиго и прибавляют несколько капель азотно-железной соли (в виде жидкости). Для окраски в красный цвет, растворяют с бурой любую красную растительную краску и прибавляют азотную кислоту. Заменяя красящее вещество чернильными орешками, получают отличную и прочную для мрамора черную краску.

VII.​

1.​ Искусственный камень

1.1.​ 2 гидравлической извести, размешанной с раствором квасцов в 15-кратном количестве воды, 10 песка и 1 цемента смешиваются в массу, которая прессуется в формах и вынимается через 24 часа. Камни готовы для употребления через 14 дней, но только с течением времени делаются твердыми.

1.2.​ Смесь из 1 цемента и 3 песка растворяется разбавленной серной кислотой (100 воды на 2 кислоты) и прессуется, под сильным давлением. Камни сушат на воздухе в течение двух дней, кладут на 12 час в разбавленную серную кислоту (2 кислоты на 100 воды) и снова сушат.

1.3.​ 2 портландского цемента, 1 песка и 1 шлака смешивают в сухом состоянии, а затем смачивают водным раствором железного купороса. Густой раствор прессуют в формах, сушат недели, две в теплом месте, затем на 24 часа опускают в воду и, наконец, сушат в течение 4 недель.

1.4.​ 10 негашеной извести тщательно смешивают в 3-4 воды, затем прибавляют 40-60 сухого песка и 2,5-10 гидравлического цемента и еще раз хорошо промалывают. Затем массу прессуют в формах.

1.5.​ 1 выщелоченной золы, 1 смолы, 1/8 - 1/4 льняного масла нагревают в котле, при постоянном помешивании, и выливают в формы.

1.6.​ 15л клеевой воды, 1/4 л воды, в которой растворен был столярный клей, и 1/8 кг буры в порошке примешивают к такому количеству гипса, чтобы образовалась тестообразная масса, пригодная для прессования. Примешиванием красящих веществ получается цветная масса.

1.7.​ 300 кг песка или щебня, 75 кг смолы и 20 л древесного дегтя смешивают с достаточным количеством молотых камней и, прибавив, смотря по желаемому цвету, венецианской красной или гипса, сильно нагревают.

1.8.​ 4 гравия и 1 цемента, с прибавлением, по желанию, щебня и т. п. разводятся водой. Массу выкладывают в форму, где на поверхность ее кладут слой, приблизительно в 1/2 см толщины, из 2 мелкого песка, 1 цемента и 1 сухой минеральной краски в порошке. Если камень хотят украсить на поверхности узором, то соответствующий узор вкладывается на дно формы и на него кладут упомянутый цветной слой. Когда камень почти сухой, поверхность его обмазывают разбавленным жидким стеклом. (Такими плитами вымощены некоторые улицы в Нью-Йорке).

1.9.​ 30 кварцевого песка и 1 окиси свинца смешивают с 10 жидкого стекла и, если нужно, с соответствующим красящим веществом, прессуют в формах, а затем в течение 2 час. подвергают красному калению.

1.10.​ Гидравлическую известь помещают в корзину, приблизительно вмещающую в себя 1/8 тонны, и погружают в сосуд с водой, оставляя в нем до тех пор, пока не будут больше подниматься воздушные пузыри. Затем вынимают корзину из воды, дают стечь воде и покрывают корзину перевернутым железным котлом. Края котла, стоящего на полу, посыпают кругом золой, чтобы не происходило под котлом обмена воздуха. Известь оставляют стоять 12 час., по истечении которых она превращается в мелкий порошок. Этот порошок употребляют для фабрикации камней. 1 этой извести смешивают с водой так, чтобы образовалась жидкая каша и затем прибавляют 2 1/2 щебня и 1/2 золы от каменного угля, торфа или выщелоченной древесной золы. Хорошенько промешать массу и прибавить еще столько воды, чтобы все количество употребленной воды в 4 раза превышало количество извести. Вылить массу в формы, где она скоро затвердевает.

2.​ Вулканические строительные камни по Шредеру

Так называемые вулканические строительные камни приготовляются из каменноугольного шлака и золы с прибавлением гидравлической извести и других связывающих веществ. Шредер употребляет на 100 угольной золы или угольного шлака 16 гидравлической извести и 1 портланского цемента. Эту массу промалывают, хорошо промешивают, а затем прессуют в формах. Преимущество этого способа состоит в выгодном применении ненужных отбросов, постоянно увеличивающееся количество которых часто бывает обременительно, в значительной прочности этих камней при сравнительной легкости, в большой сопротивляемости атмосферическим влияниям и в дешевизне изготовления. Из этих вулканических строительных камней построено в Германии много массивных жилых домов и сводчатых зданий.

3.​ Каменная масса по Майеру

Сначала смешивают 5 гашеной извести с 5 прдварительно сильно накаленной извести. 1 этой смеси смешивают с 1 мела, 2 песка, 2 кварцевого или стеклянного порошка, 6 истолчнного в порошок плавикового шпата и прибавляют столько калийного жидкого стекла (1,3 уд. веса), чтобы образовалась кашицеобразная масса, которая легко выливается в формы и застывает в 10-40 мин. После просушки на воздухе отлитые предметы пропитываются попеременно разбавленным жидким стеклом и кремнефтористоводородной кислотой. Подобным же образом можно обработать смесь из равных частей стекла в порошке и плавикового шпата концентрированным жидким стеклом. Для цветной массы Майер рекомендует смесь из 2 плавикового шпата, 1 кварца или стекла и 1 краски, растертой с концентрированным раствором жидкого стекла.

4.​ Каменная масса по Штейеру

Берут мелкий кварцевой песок и прибавляют, смотря по желаемой степени твердости, от 2 до 10% мелко смолотой окиси свинца. Чем тверже должны быть камни, тем больше берут окиси свинца. Чтобы получить цветную каменную массу, прибавляют, смотря по желаемому цвету, соответствующую мелко смолотую окись металла. Всю смесь затем просеивают, чтобы она хорошо смешалась. Затем смесь только смачивают натриевым или калиевым жидким стеклом, снова хорошо размешивают, плотно прессуют или утрамбовывают в форму и сушат при умеренной температуре. После просушки обжигают смесь, смотря по степени твердости, которую хотят придать изготовляемому предмету, в более или менее сильном жару. Следует еще заметить, что жидкое стекло не должно быть загрязнено сернокислым натрием, иначе камни выветрятся уже при просушке.

5.​ Каменная масса по Геферу

Для этого пригодна довольно мягкая смесь из цементной извести с калийным жидким стеклом, к которой прибавляют немного речного песка. Пропорция цементной извести к речному песку 2:1. При применении этой цементной массы для починки каменных лестниц не требуется отбивать оттоптанных ступенек. Испорченные места смачиваются жидким стеклом и на них наносится свеже приготовленная масса, которой придают необходимую форму ступенек. Масса высыхает по истечении 6 час. и становится твердым как известняк.

6.​ Каменная масса по Шульте

4-6 песка смешивают с 1 гидравлической извести и прибавляют к смеси 6% сухого жидкого стекла, возможно мельче истолченного в порошок. Затем еще хорошенько размешивают и смачивают таким количеством воды, чтобы из этой массы можно было формовать нужной формы камни. Приблизительно требуется 10% воды. Сделанным из этой массы камням дают затвердеть, на что потребуется 1 -4 дня, после чего их кладут в чан с водой. Под давлением воды растворяется распределенный равномерно по всей массе порошок жидкого стекла и соединяется с известью, которая тоже растворяется от воды в небольшом количестве в кремнекальцевую соль. Когда по истечении нескольких дней жидкое стекло растворится и превратит эквивалентное количество извести в нерастворимую кремнекальцевую соль, то камни кладут в воду, содержащую 5%-ный раствор углекислого натрия. Этим превращается остаток свободной извести в углекислую известь, между тем как гидрат окиси натрия растворяется и смывается тщательным промыванием в воде затвердевших уже камней. Затем камни сушатся на воздухе. При употреблении этого способа существенным условием является, чтобы жидкое стекло было в нерастворенном состоянии в виде порошка, а затем камни следует обрабатывать раствором углекислого натрия только после того, как все жидкое стекло растворится и образует с известью кремнекальциевую соль.

7.​ Каменная масса по Хайтону

Способ этот, применяемый "Victoria Stone Company" в Лондоне, состоит в том, что маленькие обломки гранита смешиваются с гидравлическим цементом и затем, после формирования и затвердевания, масса погружается в раствор жидкого стекла. Обломки гранита размельчаются, и на каждые 4 гранита примешиваются 1 портландского цемента и замешивается с водой тесто. Эту массу выливают в формы, оставляют ее стоять 4 дня, а затем в течение двух дней поливают 25% раствором кремнекислого натрия. Изготовленные таким образом искусственные камни находят применение, главным образом, в качестве строительных камней, плит для ступеней и тротуаров.

8.​ Каменная масса по Дюменилю

1 100 гипса, 10 гидравлической извести, 5 желатина и 500 воды. Гипс и гидравлическую известь разводят в сосуде с желатином и водой, хорошо размешивают и однородную массу выливают в деревянные разъемные формы, смазанные предварительно серым мылом. Через 20-22 мин. вынимают камень из формы и просушивают его на воздухе, на что потребуется 14 дней. По желанию, просушку можно ускорить искусственным теплом. Камни могут быть окрашены в любой цвет прибавлением красящего вещества в массу.

Эти искусственные камни могут быть употреблены для всякого рода строительных работ - для жилых зданий, мостов, водопроводов и т. д. Отлитые из этой массы камни обладают той же прочностью, как естественные камни, и, что особенно важно, построенные из таких камней стены не страдают от сырости. Само собою разумеется, что массу можно отливать в любых формах, и таким образом могут быть изготовлены разнообразные архитектурные детали.

9.​ Каменная масса по Лебрену

Этот способ состоит в том, что гидравлический известняк превращают в мелкий порошок, смешивают его с порошком древесного угля (3-4 гидравлического известняка на 1 угольного порошка). Смесь растирают с водой в тесто и из него формуют кирпичи, которые обжигают в извесктообжигательной печи. После обжигания массу превращают снова в мелкий порошок, и этот порошок, который Лебрен называет гидро, составляет главный материал его фабриката. Изготовляемые им камни - двух сортов. Один сорт состоит из смеси гидро с песком в пропорции 1:3 и служит для изготовления архитектурных орнаментов - колонн, кронштейнов, парапетов и т. д. Второй сорт, состоящий только из плотно утрамбованного гидро, служит для тротуарных плит и т. д. Массу формуют в железных формах с прибавлением такого количества воды, какое формовщики употребляют для смачивания песка. Доказано, что приготовленные из этой массы предметы сохраняют свою правильную форму, противостоят трению и нажиманию, а также нечувствительны к атмосферным влияниям.

Antonio Frilli (-1902) - Sweet Dreams (Carrara Marble) 1892. Recife, Instituto Ricardo Brennand.





Один из ангелов кладбища Стальено в Генуе. Скульптура фонтана Медичи в Люксембургском саду в Париже. Огюст Оттен, 1863. Сатир и вакханка. Жан-Жак Прадье, 1833. Вирсавия. Бенджамин Виктор, 2013. Погибший Авель. Джованни Дюпре, 1842. Леда и Лебедь. Альбер-Эрнест Каррье-Беллёз, 1870. Музей Метрополитен. Похищение Поликсены. Феди Пио, 1865. Бегущие из Помпеев. Один из монументов Ботанического сада Балларата. Архимед. Симон Луис Буке, 1752. Лувр. Девушка. Музей Крозатье. Девочка с собачкой. Скульптура c кладбища Стальено в Генуе. Нимфа Салмакис. Франсуа Жозеф Бозио, 1826. Лувр. Беатриче Ченчи. Хариет Хосмер, 1857.



1915 год. Искусственный мрамор http://libgen.io/book/index.php?md5=f22176d81dbd268970873f78506a9623 Искусственный мрамор - приготовление его и других искусственных камней, а также починка, полировка и отделка мрамора. Синельников Н.