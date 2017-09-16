Вам удалось, вам удалось

Без бойни, выстрелов, насилья,

Отбив бандеровскую злость,

Свою судьбу связать с Россией.

Намерен был коварный Сэм

Войти победно в Севастополь,

Но стало ясно в мире всем,

Крым – несдающийся акрополь.

Как не давили бы враги,

Вы устояли под напором,

Отвергнув пошлые торги

И не покрыв себя позором.

Бесплодны западный мейнстрим

И всяк прозападный хулитель:

Придется им признать, что Крым -

Исконно русская обитель.

Путь к процветанию не прост:

Блокаде вражеской ответом

Послужит мощный Крымский мост,

Облагороженный рассветом.

Пусть роют недруги канал,

Сломать пытаясь Крыму остов,

Но мост вернет в оригинал

Названье «Крымский полуостров».

Живите радостно, светло,

Не бойтесь происков нацистов:

Добро всегда карает зло,

И шансов нет у реваншистов.

Оплот вам армия и флот,

И ваш фундамент языковый,

И души предков, и народ,

Большой народ материковый.

Не рухнет праведная ось

С российским флагом на флагштоке:

Ведь вам навеки удалось

Вернуться к истинным истокам!

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ