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КРЫМЧАНАМ

04:06. 16 сентября 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

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Вам удалось, вам удалось
Без бойни, выстрелов, насилья,
Отбив бандеровскую злость,
Свою судьбу связать с Россией.
 
Намерен был коварный Сэм
Войти победно в Севастополь,
Но стало ясно в мире всем,
Крым – несдающийся акрополь.
 
Как не давили бы враги,
Вы устояли под напором,
Отвергнув пошлые торги
И не покрыв себя позором.
 
Бесплодны западный мейнстрим
И всяк прозападный хулитель:
Придется им признать, что Крым -
Исконно русская обитель.
 
Путь к процветанию не прост:
Блокаде вражеской ответом
Послужит мощный Крымский мост,
Облагороженный рассветом. 
 
Пусть роют недруги канал,
Сломать пытаясь Крыму остов,
Но мост вернет в оригинал
Названье «Крымский полуостров».
 
Живите радостно, светло,
Не бойтесь происков нацистов:
Добро всегда карает зло,
И шансов нет у реваншистов.
 
Оплот вам армия и флот,
И ваш фундамент языковый,
И души предков, и народ,
Большой народ материковый. 
 
Не рухнет праведная ось
С российским флагом на флагштоке:
Ведь вам навеки удалось
Вернуться к истинным истокам!
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
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Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, крым, стихи
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