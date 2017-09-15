Знаменитые стены

Стены Саксайуамана (Перу)

Вавилонские стены (Ирак)

Адрианов вал (Великобритания).

Великая стена города Стон (Хорватия)

Великая стена Кумбалгарх (Индия)

Израильский разделительный барьер

Стены Константинополя (Турция)

Тысячелетиями люди возводили стены. Одни сооружения уже стерты временем. Другие появились совсем недавно. Мы уже писали о Китайской стене. Теперь решили "пройтись" по другим семи самым знаменитым стенам мира.Название пришло из языка южноамериканского народа кечуа – буквально «сытый ястреб». А легенда гласит, что на месте столицы Империи Инков в стародавние времена «вошел в землю золотой посох» первого Инки – Манко Капака. Когда же его потомки уже на рубеже XV-XVI в.в. строили Дом Солнца на холме, обнесли святыню тремя зубчатыми зигзагообразными стенами из блоков и валунов серого юкайского известняка без скрепляющего раствора.И в плане город Куско напоминает священное животное инков – пуму. Стены Саксайуамана – зубы в ее пасти. Трудились более 50 лет. Самый уязвимый участок закрыли стеной 400-метровой длины и подняли на 6-ь. Выбили парапеты, за которыми скрывались воины. Входы перекрыли подъемными камнями. По свидетельству Инки Гарсиласо де ла Вега, составившего «Историю государства инков», «зубы» стен, идущие, благодаря изломам, как бы в шахматном порядке, позволяли загнать нападающих под перекрестный огонь. С 1983-о Стены Саксайуамана под защитой ЮНЕСКО.Вавилон – «Врата богов» и «первый мегаполис» Древней Месопотамии. Защищался рвом с водой шириной 80 метров и тремя неприступными поясами стен. К самым ранним относят Большую и Апель-Сина. Упоминания о них сохранились только в клинописи эпохи царя I династии – Сумуабума. Главная стена – Имгур-Энлил (с суммарным периметром более 8000 м) – фрагментарно сохранилась до сих пор. Ее датируют финалом касситского периода, когда в Месопотамии появилась симметричная планировка поселений. Немед-Энлил – тоньше и ниже – в виде вала. Обе после Пирамид Гизы считаются вторыми по возрасту из 7 чудес света.Навуходоносор II в эпоху Нововавилонского царства – около 600 г. до н.э. – дополнил их «восточным крюком». Довел толщину главной до 5,5 м. Докопал рвы до грунтовых вод. На западной стороне Евфрата основал новую часть города и обнес стенами. Так вырос монолит четырехугольного укрепления, через которое протекала река. В предместьях построил внешнюю стену, создав дополнительное убежище.Граница Римской империи времен ее расцвета и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Назван в честь римского императора Адриана, занявшего трон в 117 г. н.э., и превратившего «Вал» в один из самых амбициозных своих проектов и наиболее знаковый памятник британской античности. Строился руками трех легионов из камня и торфа со 122 по 126 годы. Причина – непрекращающиеся набеги пиктов (раскрашенных) и отрядов кельтского племени бригантов, населявших земли Шотландии. Длина 120 км, ширина – около 3-х м, высота – от 4,5 до 6-и. Пересекал остров в узком перешейке – вдоль пограничной зоны от крепости Сигидунум у реки Тайн до залива Солуэй-Ферт. Дополнялся цепью фортов, что вмещали от 60 до 1000 воинов. Отстояли друг от друга на 1300 м. Через каждые 500-т – еще и сигнальные вышки.С Адриановой американский романист Джордж Мартин «списал» Ледяную для своего фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Пламени».«Китайская стена Средиземноморья» – самая длинная в Европе – 7 км. После землетрясения 1667 года остались 5,5-й. Когда ее начали строить венецианские мастера в 1334-м, полуостров Пелешац перешел под юрисдикцию республики Дубровник. Тогда в защите нуждался не только город Стон, но и уникальные месторождения соли. В 1506-м в возведении стены, закупорившей узкий проход на полуостров со стороны материка, поставили точку, укрепив 40 башнями и 5 крепостями. К тому времени солеварня приносила Республике 15 900 дукатов в год. Теперь по стене бродят толпы туристов, а не алебардщики, стерегущие «белое золото».«Великая Китайская стена Индии». В древности ее называли «глазом Мевара» (Страж Смерти). Старейшая и вторая по непрерывной протяженности на планете – 36 км. Ширина – 4,5 м. 7 ворот, 700 бастионов, внутри форт Кумбалгарх и более 360 храмов. Расположена в центральной части западного штата Раджастхан. На высоте 1050 м. в горах Аравали. Строили свыше 100 лет. Когда начали в 1143-м, рухнула. И тогда, согласно легенде, гуру правителя Рана Кумбха предрек, что стена не устоит, пока не будут задобрены боги. И какой-то паломник принес себя в жертву. На месте его могилы воздвигли главные ворота.703 км с 60-метровой полосой отчуждения Израиль начал проводить вдоль западного берега реки Иордан в годы премьерства Ариэля Шарона в 2003 году. Лишь 25 км в окрестностях Иерусалима – из железобетона. Остальные – обычный металлический забор с колючей проволокой и датчиками движения. Защищает приграничные поселки от палестинских террористических атак, обстрела снайперов и не позволяет смешаться арабам с еврейским населением. Гаагский суд признал «барьер» нарушением международное право, но число терактов сократилось вдвоеКогда в IV веке н.э. Константин Великий основал на семи холмах город своего имени, приказал возвести стену для защиты от набегов варварских племен. Когда в V веке трон Восточной Римской Империи занял Феодосии II, город уже перешагнул черту семихолмовья, а варвары не угомонились. И с 408-о по 413-й шло строительство новой оборонительной гряды протяженностью 5630 м. После землетрясения 447 г., ее укрепили и вырыли широкий ров.Высота внутренней стены – 12 м. Ширина – 5-ь. 100-о башен 20-метровой высоты идут через каждые 55 м. Внешняя стена – ниже и тоньше. Из 96-и ее башен – 10-ь проездные. Одна триумфальная – в ней Золотые ворота – три мраморные арки венчает крылатая аллегория Виктории. Средние стены длиной 1250 м – самые уязвимые. Именно их штурмовал в 1453-м во время осады Константинополя Мехмед II.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com