Знаменитые стены
09:37. 15 сентября 2017 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал: brahman
Тысячелетиями люди возводили стены. Одни сооружения уже стерты временем. Другие появились совсем недавно. Мы уже писали о Китайской стене. Теперь решили "пройтись" по другим семи самым знаменитым стенам мира.
Стены Саксайуамана (Перу)
Название пришло из языка южноамериканского народа кечуа – буквально «сытый ястреб». А легенда гласит, что на месте столицы Империи Инков в стародавние времена «вошел в землю золотой посох» первого Инки – Манко Капака. Когда же его потомки уже на рубеже XV-XVI в.в. строили Дом Солнца на холме, обнесли святыню тремя зубчатыми зигзагообразными стенами из блоков и валунов серого юкайского известняка без скрепляющего раствора.
И в плане город Куско напоминает священное животное инков – пуму. Стены Саксайуамана – зубы в ее пасти. Трудились более 50 лет. Самый уязвимый участок закрыли стеной 400-метровой длины и подняли на 6-ь. Выбили парапеты, за которыми скрывались воины. Входы перекрыли подъемными камнями. По свидетельству Инки Гарсиласо де ла Вега, составившего «Историю государства инков», «зубы» стен, идущие, благодаря изломам, как бы в шахматном порядке, позволяли загнать нападающих под перекрестный огонь. С 1983-о Стены Саксайуамана под защитой ЮНЕСКО.
Вавилонские стены (Ирак)
Вавилон – «Врата богов» и «первый мегаполис» Древней Месопотамии. Защищался рвом с водой шириной 80 метров и тремя неприступными поясами стен. К самым ранним относят Большую и Апель-Сина. Упоминания о них сохранились только в клинописи эпохи царя I династии – Сумуабума. Главная стена – Имгур-Энлил (с суммарным периметром более 8000 м) – фрагментарно сохранилась до сих пор. Ее датируют финалом касситского периода, когда в Месопотамии появилась симметричная планировка поселений. Немед-Энлил – тоньше и ниже – в виде вала. Обе после Пирамид Гизы считаются вторыми по возрасту из 7 чудес света.
Навуходоносор II в эпоху Нововавилонского царства – около 600 г. до н.э. – дополнил их «восточным крюком». Довел толщину главной до 5,5 м. Докопал рвы до грунтовых вод. На западной стороне Евфрата основал новую часть города и обнес стенами. Так вырос монолит четырехугольного укрепления, через которое протекала река. В предместьях построил внешнюю стену, создав дополнительное убежище.
Адрианов вал (Великобритания).
Граница Римской империи времен ее расцвета и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Назван в честь римского императора Адриана, занявшего трон в 117 г. н.э., и превратившего «Вал» в один из самых амбициозных своих проектов и наиболее знаковый памятник британской античности. Строился руками трех легионов из камня и торфа со 122 по 126 годы. Причина – непрекращающиеся набеги пиктов (раскрашенных) и отрядов кельтского племени бригантов, населявших земли Шотландии. Длина 120 км, ширина – около 3-х м, высота – от 4,5 до 6-и. Пересекал остров в узком перешейке – вдоль пограничной зоны от крепости Сигидунум у реки Тайн до залива Солуэй-Ферт. Дополнялся цепью фортов, что вмещали от 60 до 1000 воинов. Отстояли друг от друга на 1300 м. Через каждые 500-т – еще и сигнальные вышки.
С Адриановой американский романист Джордж Мартин «списал» Ледяную для своего фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Пламени».
Великая стена города Стон (Хорватия)
«Китайская стена Средиземноморья» – самая длинная в Европе – 7 км. После землетрясения 1667 года остались 5,5-й. Когда ее начали строить венецианские мастера в 1334-м, полуостров Пелешац перешел под юрисдикцию республики Дубровник. Тогда в защите нуждался не только город Стон, но и уникальные месторождения соли. В 1506-м в возведении стены, закупорившей узкий проход на полуостров со стороны материка, поставили точку, укрепив 40 башнями и 5 крепостями. К тому времени солеварня приносила Республике 15 900 дукатов в год. Теперь по стене бродят толпы туристов, а не алебардщики, стерегущие «белое золото».
Великая стена Кумбалгарх (Индия)
«Великая Китайская стена Индии». В древности ее называли «глазом Мевара» (Страж Смерти). Старейшая и вторая по непрерывной протяженности на планете – 36 км. Ширина – 4,5 м. 7 ворот, 700 бастионов, внутри форт Кумбалгарх и более 360 храмов. Расположена в центральной части западного штата Раджастхан. На высоте 1050 м. в горах Аравали. Строили свыше 100 лет. Когда начали в 1143-м, рухнула. И тогда, согласно легенде, гуру правителя Рана Кумбха предрек, что стена не устоит, пока не будут задобрены боги. И какой-то паломник принес себя в жертву. На месте его могилы воздвигли главные ворота.
Израильский разделительный барьер
703 км с 60-метровой полосой отчуждения Израиль начал проводить вдоль западного берега реки Иордан в годы премьерства Ариэля Шарона в 2003 году. Лишь 25 км в окрестностях Иерусалима – из железобетона. Остальные – обычный металлический забор с колючей проволокой и датчиками движения. Защищает приграничные поселки от палестинских террористических атак, обстрела снайперов и не позволяет смешаться арабам с еврейским населением. Гаагский суд признал «барьер» нарушением международное право, но число терактов сократилось вдвое
Стены Константинополя (Турция)
Когда в IV веке н.э. Константин Великий основал на семи холмах город своего имени, приказал возвести стену для защиты от набегов варварских племен. Когда в V веке трон Восточной Римской Империи занял Феодосии II, город уже перешагнул черту семихолмовья, а варвары не угомонились. И с 408-о по 413-й шло строительство новой оборонительной гряды протяженностью 5630 м. После землетрясения 447 г., ее укрепили и вырыли широкий ров.
Высота внутренней стены – 12 м. Ширина – 5-ь. 100-о башен 20-метровой высоты идут через каждые 55 м. Внешняя стена – ниже и тоньше. Из 96-и ее башен – 10-ь проездные. Одна триумфальная – в ней Золотые ворота – три мраморные арки венчает крылатая аллегория Виктории. Средние стены длиной 1250 м – самые уязвимые. Именно их штурмовал в 1453-м во время осады Константинополя Мехмед II.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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константинополю стены не помогли коль вера гнилая