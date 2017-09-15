Ваши клетки слушают вас! Как разговор с самим собой может помочь вам исцелиться.

Каждая часть вашего тела имеет свое сознание и душу.

Я однажды подумал, может ли мое тело услышать меня... могу ли я поговорить с ним, чтобы добиться его сотрудничества в лечении этого состояния? Может ли мое тело меня слышать?

Путь к свободе

В ту ночь, после того, как я достиг состояния глубокого спокойствия после медитации, я внутренне вовлек свое тело в сердечный разговор с надеждой, но понятия не имел, чего ожидать. Примерно через час этого сосредоточенного общения произошло нечто удивительное. Мои ткани начали реагировать. Соединительная ткань вытягивалась и растягивалась независимо. Нервы воспламинились, и мои мышцы начали выполнять упражнения на сгибание и растяжение, независимо от моего сознательного контроля. Одна из моих икроножных мышц, которые были парализованы невропатическим состоянием - диагностирована как рефлекторная дистрофия - ожила, когда в ней пробежали электрические шумы. Мое сердце колотилось, когда я понял, что путь к моей свободе от этого состояния наконец начался. Нервы заиграли, и мои мышцы начали действовать независимо от моего сознательного контроля.

Рекомендации по динамическому исцелению

Когда я инструктирую своих клиентов, я объясняю, что для тренировки мозга требуется регулярная медитационная практика, чтобы войти в состояния мозговой волны в альфа и тета. Хотя в этих состояниях связь между сознательным умом и физическим телом резко возрастает, для тренировки мозга необходима регулярная медитационная практика. Я обнаружил, что при общении есть три ключевых шага к сотрудничеству с телом:

- Подходите к своему телу с искренним состраданием, понимая, что оно состоит из сознательных клеток, которые испытывают эмоции.

- Постройте доверие, вовлекая свое тело в умственные разговоры о своем желании, чтобы вы оба сотрудничали и преодолевали недуг.

- Разрешите изменения в разговоре, используя разные мысли и слова, которые вызывают спонтанные повышенные эмоции.

По моему опыту, вышеуказанные рекомендации необходимы для достижения динамических реакций в лечении организма.

Сила человеческого намерения

Недавно я столкнулся с очень похожим набором факторов, обнаруженных исследователем Клевом Бакстером, который 36 лет изучал биосвязь в клетках растений, животных и человека. Он упомянул эти факторы как реальное намерение, настройку и спонтанность. Бэкстер писал об определяющем моменте, который привел его к его реальной работе в этом мире, в его книге «Первичное восприятие». Этот момент произошел утром в феврале 1966 года, когда он решил следить за растением Дракаена в своей лаборатории с использованием полиграфического оборудования. Он внезапно представил в уме сжигание листа. В то же мгновение полиграф, показал крайнюю реакцию со стороны растения.

Пораженный, он подошел к столу, размышляя над тем, что это растение каким-то образом обнаруживает силу человеческого намерения. Растение реагировало на идею сожжения.

Могут ли растения подключиться к их хозяевам?

Когда он взял спички, растение все еще демонстрировало такую ​​же реакцию на высоком уровне, что мешало бы отслеживать дополнительные изменения на графике. Бакстер решил «удалить угрозу», вернув спички на стол. На этом этапе диаграмма показала склонность к снижению, поскольку растение, похоже, начало успокаиваться. Когда Бэкстер попытался повторить те же результаты, притворившись, что собирается сжечь растение, реакции не было. Казалось, что растение ощущает разницу между реальным и искусственным намерением. В конце концов он обнаружил, что растения подстраиваются под свои первичные медико-санитарные помощи, реагируя на их положительные и отрицательные эмоции.

Признаки сознания

Позднее Бэкстер расширил свое исследование, включив в него тестирование клеток человека на наличие признаков сознания. Он собирал белые кровяные клетки от доноров, исследовал их в пробирках, затем записывал реакции клеток, когда доноры испытывали разные эмоциональные состояния. Он обнаружил, что спонтанные эмоции склонны вызывать электрическую реакцию в клетках. Например, если донор заставил себя испытать эмоции, клетки не ответят. Однако, когда донор получила тревожный телефонный звонок от своей дочери, клетки отреагировали значительно. Он отметил, что в этих экспериментах расстояние, казалось, не имело значения. Например, донор оставил свои электролизированные клетки в лаборатории, а затем составил подробный журнал любых стрессовых эмоций, пережитых в его поездке домой в другое государство, например, стоя в длинной очереди в аэропорту или в самолете. Позже его зарегистрированные инциденты по сравнению с записью диаграммы показали сильную связь между сроками стрессовых событий и электрическими реакциями в его клетках. Когда донор вернулся домой и заснул, график снова стал тихим. Спонтанные эмоции были необходимы для того, чтобы вызвать электрическую реакцию в клетках.

Исходная творческая способность исцеления

Некоторые ученые считают, что дальнейшее развитие квантовой физики может помочь нам понять эту область, которая связывает эмоциональное намерение между живыми существами. Квантовая зацепленность - это процесс, при котором две частицы вещества, которые взаимодействуют друг с другом, все еще ведут себя так, как будто они связаны после того, как они разделены многими километрами. Когда происходит энергетическое изменение свойств (положение, импульс и вращательный спин) одной из частиц, свойства другой далекой частицы будут меняться в один и тот же момент времени.

Этот научный феномен и исследование Клева Бакстера указывают на восточную концепцию единства - мнение о том, что вся природа взаимозависима. Древние культуры понимали эту взаимосвязь как живое универсальное энергетическое поле, которое поддерживает жизнь, направляя эволюцию сознания во вселенной. Энергия из этого поля затем фокусируется на физическое исцеляющее событие посредством четкого намерения - посредством беседы, которая вызывает спонтанные эмоции и настраивает физическое тело на сознательный ум. Этот метод, который я называю Антарой, позволяет испытать сырую творческую целебную способность, создаваемую союзом ума и тела с этим живым универсальным энергетическим полем.

Автор неизвестен.

https://omartasatt.info/stati/ezoterika/vashi-kletki-slushayut-vas-kak-razgovor-s-samim-soboj-mozhet-pomoch-vam-istselitsya