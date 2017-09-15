Сказ о том, как лошадиный трамвай сменил безлошадную конку

Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Предлагаю вам немого развлечься созерцанием безнадежно устаревшей, как безлошадной так и безпроводной (передача энергии) конки, и сменившего её, в результате эволюции, “лошадиного трамвая” на лошадиной силе.

Очень вредный это был трамвай..Как у Ивана-дурака печь..Едет не пойми как, ни тебе лошади, ни проводов, по которым электричество подается..Оскорбляет научный подход, понимаешь, здравой логике не соответствует..”Этак получается, мы все такие же дураки, как оный, мифический Иван?” – задавались таким вопросом прогрессивные люди..Долго терпеть такое издевательство над гордым человеком общество далее не смогло.Потому, дармовое, безпроводное электричество решено было запретить, к тому же и люди стали балованые, понимаешь..

(Иллюминация в Петербурге 1750г.)

В отсутствии постоянных забот о пропитании и обогреве, начали вольнодумствовать, посвящать высвободившееся время получению знаний, умные все стали – слова не скажи, они десять в ответ..Безобразие, в общем..И решено было тогда людей блага сего (дармовое электричество) лишить, НО, прежде захвативши все углеводорды в свои руки, чтобы людям их продавать втридорога.Пусть работают в поте лица, за свои три копейки, дабы хватало им, чтобы едва лишь оплатить свое существование! Оставалось назвать это прогрессом, и..Картина маслом!

И тут, как мне кажется, не лишним будет вспомнить великого Николу Тесла..Посему, предлагаю вспомнить о жизни, творчестве и смерти великого славянского ученого и изобретателя.

С недавних пор стал подкрадывается ко мне один вопрос – изобретал ли (безусловно великий) Никола Тесла, безпроводную передачу электричества? Вполне возможно, что ученый просто возстановил запрещенные, утраченные технологии, продолжая развивать то, что у нас отобрали, в середине-конце 19го века.

Да, простите, отвлекусь – судя по фото, это один и тот же тип трамвая (выше и ниже) только годы разные.И куда это всё делось..Лошадиный трамвай на смену электротяге? Однако эволюция!

Ну так вот, в 1893-м году, Никола Тесла сконструировал первый в мире волновой радиопередатчик, тем самым на семь лет опередив Маркони (первенство Теслы в изобретении радио было доказано и признано в 1943 году Верховным судом США). Используя радиоуправление, Тесла создал “телеавтоматы” – самоходные механизмы, управляемые на расстоянии.

В Мэдисон-Сквер-Гарден ученый показал небольшие лодочки с дистанционным управлением. А в 1895 году была введена в строй Ниагарская ГЭС (самая большая в мире), и работала она с помощью генераторов Тесла. Это был триумф!

Однако далеко не все разделяли творческие и коммерческие удачи Теслы. 13 марта 1895 года лаборатория Теслы на Пятой авеню сгорела дотла. Пожар поглотил не только прежние, но и самые новейшие разработки Теслы, включая новый метод передачи сообщений на дальние расстояния без проводов, механический осциллятор и многие другие. Поговаривали, что пожар – дело рук недоброжелателей, намекая тем самым на Томаса Эдисона.

В голове ученого созрел грандиозный план – построить станцию для беспроводной передачи на расстоянии информации и энергии, причем в любую точку Земли. Для осуществления поставленной задачи Тесла купил на острове Лонг-Айленд участок земли площадью 0,8 км2. Архитектору В. Гроу ученый заказал проект деревянной каркасной башни высотой 47 метров с медным шаром наверху. В 1902 году строительство, сопровождаемое огромными трудностями, было завершено, а башня получила имя “Уорденклифф”.

Однако затем начались новые проблемы. Промышленник Джон Пирпонт Морган, финансировавший затею Теслы, отказался давать деньги ученому после того, как стали ясны истинные цели серба. Моргану не хотелось оплачивать исследования бесконтрольной передачи энергии по всей планете, – он всерьез опасался того, что изобретение Теслы лишит его источников прибыли. Не нашел понимания Тесла и у других промышленников.

“Ты что, по миру меня пустить хочешь?” – негодовал брызжа слюной, толстый жидовин..С этой размолвки и началось падение Николо Теслы как успешного предпринимателя, и восхождение как гениального ученого-изобретателя, мученика за веру свою.Большую часть открытий он унес с собой – высокая нравственность не позволила монетизировать важнейшие изобретения.Обезьяне гранату не дают – человечество не готово к тому что он получил в откровениях свыше.

Возведение башни было не самым важным делом. Ученый нуждался в завершении работ передаточной станции целиком, а денег попросту не было. В письме от 14 января 1904 года ученый пишет Моргану: “Прошло 14 месяцев с тех пор, как работы на моей станции были приостановлены. Всего за три месяца команда рабочих могла бы завершить строительство, и станция приносила бы по 10 000 долларов ежедневно”. Последующие годы Тесла с переменным успехом бился за свой проект, пытаясь найти деньги и спасти от кредиторов оборудование и землю. В таком “законсервированном” состоянии башня “Уорденклифф” простояла до 1917 года, когда ее взорвали.

Немного отойдя от дрязг вокруг башни “Уорденклифф”, Тесла обращает свой талант на новые изобретения. В их число вошли частотомер, электрический счетчик, усовершенствованные паровые турбины и электротерапевтические устройства. В одном из писем того времени ученый упоминал, что работает над проектом ” автомобиля, локомотива и токарного станка”. Поистине, гений Теслы стремился охватить как можно больше сфер жизнедеятельности человека. Трудился ученый и над революционным летательным аппаратом, который мог бы парить над водой.

Финансовые дела Теслы шли в 1909-1910 годах очень хорошо, и все благодаря заказам на его изобретения. Но втайне от всех ученый надеялся, что полученные деньги в один прекрасный момент он сможет направить на восстановление проекта всемирной передаточной станции, безумным символом которой высилась башня “Уорденклифф”. Увы, этим мечтам Теслы не суждено было сбыться…

Надеясь на гены, Тесла намеревался прожить более 100 лет, как и его отдельные, крепкие родственники. Скорее всего, он смог бы дотянуть до намеченного рубежа, невзирая даже на свою странную диету (теплое молоко, хлеб, некоторые овощи), запойную работу по ночам и прочие странности (например, Тесла любил проводить через себя ток). К сожалению, попав под машину и сломав ребра, Тесла еще больше подорвал свое здоровье.

Смерти ученого предшествовало необычное событие. Общеизвестна любовь Теслы к голубям. Эти птицы придавали ученому силы. Но однажды ночью “…в открытое окно влетела моя любимая голубка и села на стол. Взглянув на нее, я понял, что произошло: она умирала. И когда я понял это, из ее глаз полился свет – мощные лучи света. Когда голубь умер, что-то умерло и во мне. Я знал, что дело моей жизни закончено”. Так записал в своем дневнике Тесла незадолго до смерти.

После смерти ученого в ночь с 7 на 8 января 1943 года все его бумаги были забраны агентами ФБР. Внимательно изучив наследие Теслы, ФБР заявило, что великий ученый не оставил ничего такого, чтобы могло иметь практическое применение.

Сам Никола Тесла появился на свет в селе Смиляны 10 июля 1856 года в семье сербского православного священника Милутина Теслы. Сегодня Смиляны находятся на территории Хорватии, а в то время это местечко размещалось в имперской Австро-Венгрии.

В 1862 году отец Николы был повышен в сане, и семья Теслы перебралась в город Госпич, находившийся в шести километрах от Смилян. На новом месте Никола закончил начальную школу и трехлетнюю нижнюю реальную гимназию. Осенью 1870 года он поступил в Высшее реальное училище, расположенное в городе Карловац.

К первому периоду жизни Николы Теслы в Госпиче относится любопытный эпизод, который, вероятно, определил тягу Николы к электричеству. Говорят, что в десятилетнем возрасте будущий ученый гладил пушистую черную кошку, сидя на крыльце дома. Никола заметил, что между его пальцами и шерстью кошки проскакивают искорки, хорошо заметные вечерней порой.

Мальчик спросил находившегося рядом отца о природе этих искр. Тесла-старший ответил, что искры, вероятнее всего, – “родственники” молний. Ответ отца навсегда запал в душу впечатлительного мальчика, наглядно показав ему, что электричество (о котором Никола тогда еще ничего не знал) может быть и “ручным” как домашнее животное, и “диким” словно грозовая молния.

В 1873 году происходит событие, которое окончательно перевернуло всю жизнь Николы Теслы. Получив в июле 1873-го сертификат зрелости, Никола решает вернуться к родителям. В Госпиче свирепствовала эпидемия холеры, и Никола заболел. К этому времени юноша вполне созрел для принятия ответственного решения: пойти не по отцовским стопам, а выучиться на инженера.

В Карловаце Никола много занимался математикой и физикой. Особенно его впечатлил профессор Мартин Секулич, преподававший физику. Этот профессор показывал в действии собственное изобретение – покрытую оловянной фольгой лампочку, которая быстро вращалась, будучи подключенной к статической машине. “Невозможно передать чувство, которое я испытал, глядя на демонстрацию этого удивительного явления. Каждый показ эхом отзывался в моем сознании”, – вспоминал позднее великий серб.

Именно нежелание Николы становиться священником и вызвало достаточно серьезный спор между отцом и сыном. Некоторые источники даже связывают болезнь Николы с резким неприятием Милутина сыновьего решения, якобы, Никола так впечатлился, что от большого огорчения слег..Ну а далее..(читать подробнее про Николу Тесла - < ![CDATA[ ]]> http://www.vitamarg.com/health…< ![CDATA[]]> ) Как знать, сделай юноша в тот момент иной выбор – как сложилась бы его жизнь?

А вот кстати, на фото ниже -Токио, 1879 год, отсталые, полудикие японцы, пользуются пещерным электричеством, перемещения вагонов ради.

А теперь (фото ниже) Токие, год 1910 – прогресс восторжествовал, и дремучее, первобытное электричество кануло в лету, как отживший этап тёмного прошлого человечества..Люди обрели более совершенный способ таскать тяжелые вагоны – с помощью лощади! Уже не вспомнить, кто придумало запрягать лошадей..Всем понравилось – и пошло и поехало!

Теперь счастливое человечество, да и лошади, наконец то вздохнули облегченно! Овес востребован, сено, фураж, конюхи, да и уборщикам (за лошадьми) занятость обеспечена! Ну и лошади почет и уважение..

Но так недолго продолжалась эта идиллия, электричество снова вклинилось между человеком и конем, но уже более коварное, проводное – заменило доброго и живого коня, на бездушное и опасное нечто (УЧЕНЫЕ ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО)..

И вспомнили было, про беспроводную передачу (Никола Тесла) но и последнего обладателя утраченного знания, свели в могилу ненасытные акулы бизнеса..На данном снимке (ниже) зафиксирован момент перехода лошадиного трамвая, на привычный нам классический трамвай, с пантографом, воздетым к проводам:

По материалам сайта - midgard-edem.org/?p=3796