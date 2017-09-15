Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 сентября 2017
- 08:18 Разгром ИГИЛ в котлах: Стал известен секрет больших побед Армии Сирии и какую роль в них играет Россия (ВИДЕО).
- 07:16 Битва за Дейр эз-Зор: Армия Сирии и ВКС РФ громят ИГИЛ и пытаются опередить коалицию США (+КАРТА).
- 03:45 Идлиб: Как сирийская «Аль-Каида» зомбирует боевиков и вербует смертников с помощью курсов шариата.
- 00:14 ВКС РФ и Армия САР отбили у ИГИЛ 14 городов и 6 гор в Центральной Сирии.
- Вчера 22:58 Дейр-эз-Зор. 14.09.2017.
- Вчера 20:46 Более 1000 боевиков согласились перейти на сторону Сирийской армии — репортаж РВ (ФОТО).
Разгром ИГИЛ в котлах: Стал известен секрет больших побед Армии Сирии и какую роль в них играет Россия (ВИДЕО)
Сирийская арабская армия достигла больших успехов в борьбе с ИГИЛ в центре и на востоке страны.
Большая роль в этих победах принадлежит и российским военным. Не только самолеты ВКС России наносят ежедневно удары по террористам, но и на земле российские военные советники готовят сирийские отряды к борьбе с боевиками ИГИЛ*.
В частности, наши военные готовят сирийских военнослужащих для 5 добровольческого штурмового корпуса, который был создан совсем недавно и уже прославился множеством громких побед над террористами в этом году. О том, что бойцов 5-го корпуса готовит Россия не раз сообщалось, но никогда не публиковались кадры из главного учебного центра.
«Русская Весна» предлагает своим читателям эксклюзивный ролик о подготовке новых победоносный подразделений САА.
В целях эффективного ведения боя российскими специалистами разработана система обучения пополнения и проведение с вновь образуемыми подразделениями боевого слаживания.
Подготовка проходит в учебном центре «Дрейж», на котором внедряется и проходит доработку под местные особенности новая система обучения. Срок обучения составляет до 20 суток.
Личному составу вручается штатное оружие, с которым они проходят обучение и в дальнейшем отправятся уже с пристрелянным оружием на передовую.
Вместе с тем в учебном центре готовят гранатометчиков, расчеты, ПТУР и особенности ведения боя в городских условиях. Всего в новый курс обучения входят занятия по огневой, специальной, тактической, физической, строевой, разведывательной и военно-медицинской подготовке.
Выпускники этого учебного центра уже показали свою боевую выучку при окружении большой группировки террористов на востоке провинции Хама и штурме оплота ИГИЛ в Центральной Сирии — Акербата.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Битва за Дейр эз-Зор: Армия Сирии и ВКС РФ громят ИГИЛ и пытаются опередить коалицию США (+КАРТА)
Сирийская арабская армия и поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) добились ряда успехов в течение последних 24 часов в провинции Дейр-эз-Зор, прижав террористов ИГИЛ с двух сторон вдоль долины реки Евфрат.
Во главе со своими элитными силами — Республиканской гвардией и «Тиграми» Сирийская арабская армия накануне совершила важное продвижение к югу от военного аэродрома Дейр-эз-Зор, освободив базу ПВО № 1082, одновременно войдя с боями в стратегически важный город Аль-Мурия.
Затем Вооруженные силы САР начали освобождение холма Кроум-Хилл и юго-восточного пика горы Тарда, взяв под контроль всю эту горную цепь, которая выходит на западный периметр авиабазы Дейр-эз-Зор.
Силы ИГИЛ были связаны боями у военного аэродрома и армейцы воспользовались возможностью, чтобы окончательно очистить северный городской район Аль-Багилия. Этот план был практически полностью реализован, когда солдаты Асада освободили большую часть упомянутого района после ожесточенных боев с террористами.
«Тигры» под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана атаковали оборону «игиловцев» вокруг университета Аль-Джазира, где завязались интенсивные боестолкновения.
В ходе сражения САА освободила университетский городок Аль-Джазира и двинулась глубже в район Аль-Багилия.
Это мощное продвижение правительственных войск заставляет террористов, пытающихся удержаться в городе, испытывать большое напряжение.
Проамериканские SDF захватывают важный район в Дейр эз-Зор
В это же время на противоположной стороне Евфрата поддерживаемая США курдо-арабская коалиция «Сирийские демократические силы» сумела захватить важный район Аль-Хусейния.
Аль-Хусейния долгие годы являлся одним из основных пунктов снабжения ИГИЛ, который использовался для перевозки провизии боевикам, сражающимся с Сирийской армией в западных районах города Дейр-эз-Зор.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Идлиб: Как сирийская «Аль-Каида» зомбирует боевиков и вербует смертников с помощью курсов шариата
Лидеры террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» дали указание командирам отрядов не платить жалование боевикам, отказавшимся посещать курсы шариатского права.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.
С недавнего времени «исламское правительство», действующее на территории, подконтрольной группировке «Джебхат ан-Нусра» (сирийская «Аль-Каида»*) в провинции Идлиб, организовало и запустило работу курсов ознакомления с нормами шариатского права. Курсы рассчитаны на боевиков, присоединившихся к группировке, так как многие из них не знают правил поведения и обязательных для сторонников радикального течения «Хайят Тахрир аш-Шам» норм.
Судя по тому, что руководителям этой организации приходится прибегать к таким мерам как лишение довольствия за отказ от посещения курсов, уклонение от них среди боевиков носит массовый характер. Причина этого, вероятно в том, что на этих занятиях, помимо знаний о правилах поведения в радикальном мусульманском обществе, в головы обучающихся учителя стремятся заложить собственное толкование Корана, потому многие и отказываются проходить эти курсы.
Кроме того такие курсы нужны террористам для того, чтобы поддерживать морально-психологическое состояние террористов, состоящих в группировке в приемлемом состоянии. Причин для паники у боевиков предостаточно. ИГИЛ на грани поражения, его разрозненные отряды пытаются прорваться сквозь окружение и лишь небольшие группы террористов в результате добираются до относительно безопасного для них идлибского анклава, чтобы за взятку имаму вступить в «Джебхат ан-Нусру»*.
В этой террористической группировке и в созданном ей административном органе управления («исламское правительство») свое, экстремистское толкование священной мусульманской книги и представление о нормах поведения. Руководители группировки понимают, что многие из недавно присоединившихся к «Нусре» бандитских группировок к религиозной подоплеке войны относятся пренебрежительно и в качестве главного мотива, побуждающего их, предпочитают деньги.
Содержание в своих рядах идеологически обработанных сторонников, наиболее выгодно руководству «Хайят Тахрир аш-Шам», ведь воюющему фанатику и платить не обязательно, и вероятность того, что его может завербовать противник ниже.
С наемниками же ситуация куда хуже: те и денег требуют в разы больше и ведут себя слишком независимо, и суицидальные приказы выполнять отказываются. Кроме того из таких солдат, приземленно меркантильных, совершенно не получается сделать террориста смертника, сколько бы ему денег не обещали. А, между делом, и ИГИЛ*, и «Хайят Тахрир аш-Шам» если и имеют успех в сражениях, то, как правило, за счет применения заминированных автомобилей, под управлением смертников.
Не сложно догадаться, что курсы по изучению шариатского права — на самом деле не просто занятия, а отличная возможность воздействовать на сознание обучаемых.
Опиаты, которые используют террористы, в комбинации и проповедями имамов-радикалов дают группировке множество сторонников, готовых служить за еду, жилье и возможность умереть во имя высших идей. Судя по всему, лишением жалования лидеры террористов пытаются загнать на такие «курсы» как можно больше боевиков, чтобы на выходе получить большее количество фанатичных бойцов, готовых сесть в заминированный автомобиль или взорваться в толпе.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ВКС РФ и Армия САР отбили у ИГИЛ 14 городов и 6 гор в Центральной Сирии
ИГИЛ потерпело крупное поражение, потеряв более десятка городов и ряд стратегических высот в Центральной Сирии в среду после наступления Сирийской Арабской Армии на востоке сельской местности провинции Хомс.
Опираясь на силы 18-й танковой дивизии, обученные российскими военными бойцы 5-го Армейского Корпуса САА начали широкомасштабное наступление в восточной части Хомса в среду, нацелившись на последние позиции «игиловцев» в этом крупном центральном сирийском кармане.
Сообщается, что САА освободила по меньшей мере 14 городов и полдюжины холмов, взяв под свой контроль более 70 квадратных километров территории.
Среди нескольких названных районов, освобожденных правительственной армией, были города: Умм Радж, Мазраа Низал, Шалилах, Аль-Амудиях, Аль-Хавиях, Расм Аль-Суваннех и Аль-Алаф.
Теперь САА попытается полностью зачистить последние районы в кармане ИГИЛ* в ближайшие дни, продолжая наступление в Центральной Сирии.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Дейр-эз-Зор. 14.09.2017
К вечеру 14 сентября, САА продолжает расширять сферу контроля вокруг Дейр-эз-Зора.
После того, как были решены задачи по соединению частей рассеченного в январе анклава и была установлена прочная связь с авиабазой на юге города, была также решена и задача по взятию под контроль ключевой трассы Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор. Боевики были оттеснены южнее, где и продолжаются бои, которые с каждым днем все меньше влияют на возможность САА обеспечивать надежное сухопутное снабжение деблокированного анклава.
Сама операция в районе города сейчас условно разделяется на 3 части:
1. В первую очередь, это зачистка южного берега Евфрата в районе города, что связано как с зачисткой жилых кварталов, так и занятием прилегающих поселков, а также взятием под контроль всего южного берега Евфрата в районе Дейр-эз-Зора.
Несмотря на преждевременные сообщения, полноценного плацдарма САА на северном берегу Евфрата пока нет https://eadaily.com/ru/news/2017/09/14/s
проскочить к расположенным к востоку от города месторождениям нефти раньше САА. Часть сирийских войск и ополченцев занята боями в самом городе и пригородах. Там продвижение достаточно умеренное, в силу трудностей городских боев.
Противник не изъявляет особого желания сдавать город и как обычно будет упираться до самого конца.
2. Во вторую очередь, САА развивает наступление в районе Багилии (поселок был потерян САА более полутора лет назад) вдоль Евфрата на север, где существует фактический котел с центром Маадане. Так как на данный момент территория Халифата в Сирии рассечена в районе Дейр-эз-Зора, то противник к северо-западу от города ограничен в силах и не может задействовать серьезные резервы для принятия действенных контрмер. Ввиду этого САА преодолевая умеренное сопротивление, расширяют зону контроля к северо-западу от города, что будет иметь значение для еще предстоящих операций по разгрому боевиков в районе Маадана и взятия этого города. Но это скорее среднесрочная задача. На данном этапе мы наблюдаем скорее расширение протянувшийся к городу оперативной кишки, которая теперь обретает необходимую оперативную плотность, дабы ликвидировать риски набегов из пустыни перерезающих снабжение. 137-я база уже скоро окажется фактически в глубоком тылу наступающих войск. Впрочем, возможность контрудара "черных" с юга, я бы не недооценивал.
3. Ну и в третьих, сирийские войска расширяют зону контроля к востоку от авиабазы Дейр-эз-Зор, беря под контроль прилегающие холмы, дабы обеспечить все возможности для возобновления полноценной работы аэродрома, через который в район города польется поток грузов и подкреплений. Помимо этого САА стараются использовать тот факт, что войска Халифата потрепаны в прошедших боях и имеют крайне мало тяжелой техники, поэтому налицо стремление занять как можно более обширную территорию к юго-востоку от города, дабы обеспечить более выгодные стартовые позиции, когда после необходимой перегруппировки, механизированные части САА при поддержке российской авиации и военных специалистов, рванут брать Маядин и Абу-Кемаль, что должно поставить жирную финальную точку в разгроме Халифата на территории Сирии.
На данный момент САА решают текущие рутинные задачи, которые как способствуют освобождению Дейр-эз-Зора в среднесрочной перспективе, так и подготавливают почву для наступательных операций с целью захвата Маадана, Маядина и Абу-Кемаля, являющимися последними существенными форпостами Халифата в САР. В перспективе, САА сможет задействовать для операций в Восточной Сирии часть сил, которые освободятся после ликвидации Акербатского котла (который сейчас достаточно уверенно "доваривают") и за счет которых можно нарастить группировку в районе Дейр-эз-Зора (или же использовать для удара на Маадан). Также скорее всего в рамках развития комбинированных операций, будут приведены в движение иранские "прокси" в районе сирийско-иракской границы, дабы форсировать продвижение от Т-2 к Абу-Кемалю. Халифат на это может ответить лишь локальными контрударами с использованием оставшихся немногочисленных резервов сосредоточенных в районе Маядина, а также попробовать вытащить часть сил из провинции Анбар в Ираке, чтобы затормозить развитие наступления САА и ее союзников на Маядин и Абу-Кемаль. Но это лишь затянет неизбежный конец.
Сводка по Сирии за 14.09.2017 – https://mediarepost.ru/online/online-sir
А-50 на авибазе Хмеймим – https://colonelcassad.livejournal.com/36
"Великий Новгород" и "Колпино" наносят удары по Халифату – https://colonelcassad.livejournal.com/36
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Более 1000 боевиков согласились перейти на сторону Сирийской армии — репортаж РВ (ФОТО)
Созданные в зонах деэскалации Сирийской Арабской Республики Комитеты национального примирения продолжают свою эффективную работу совместно с российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС).
Более 1 000 сирийских боевиков согласились перейти на сторону Вооруженных сил САР, об этом сегодня сообщили в ЦПВС.
«Достигнуто соглашение о переходе на сторону сирийских правительственных войск 7-ми полевых командиров незаконных вооружённых формирований и более 1 тысячи подконтрольных им боевиков», — уточняют российские военные.
«Русская Весна» не раз рассказывала о национальном примирении в САР, предлагаем вашему вниманию небольшой свежий фоторепортаж с места событий и последние новости о процессе восстановления мира в стране.
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За последнюю неделю при посредничестве членов Комитета национального примирения и сотрудников российского Центра примирения враждующих сторон сложили оружие несколько десятков боевиков из состава НВФ в зоне деэскалации в провинции Хомс. На севере провинции Алеппо ежедневно комиссией Комитета обследуются дома в районах возвращения беженцев. В начале учебного года во многих школах были организованы и проведены гуманитарные акции.
Напомним, что Комитеты национального примирения были сформированы в целях укрепления суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также возвращения зон деэскалации к мирной жизни. В состав Комитетов вошли представители различных политических, этнических, конфессиональных и социальных групп.
На Комитеты, работающие в тесной взаимосвязи с российским Центром примирения, возложены задачи по обеспечению режима прекращения боевых действий, улучшения гуманитарной обстановке в зонах деэскалации, беспрепятственной доставки гуманитарных грузов населению, возвращению беженцев в свои дома и освобождению насильственно удерживаемых лиц.
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