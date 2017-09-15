Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 сентября 2017

Сирийская арабская армия достигла больших успехов в борьбе с ИГИЛ в центре и на востоке страны.

Большая роль в этих победах принадлежит и российским военным. Не только самолеты ВКС России наносят ежедневно удары по террористам, но и на земле российские военные советники готовят сирийские отряды к борьбе с боевиками ИГИЛ*.

В частности, наши военные готовят сирийских военнослужащих для 5 добровольческого штурмового корпуса, который был создан совсем недавно и уже прославился множеством громких побед над террористами в этом году. О том, что бойцов 5-го корпуса готовит Россия не раз сообщалось, но никогда не публиковались кадры из главного учебного центра.

«Русская Весна» предлагает своим читателям эксклюзивный ролик о подготовке новых победоносный подразделений САА.

В целях эффективного ведения боя российскими специалистами разработана система обучения пополнения и проведение с вновь образуемыми подразделениями боевого слаживания.

Подготовка проходит в учебном центре «Дрейж», на котором внедряется и проходит доработку под местные особенности новая система обучения. Срок обучения составляет до 20 суток.

Личному составу вручается штатное оружие, с которым они проходят обучение и в дальнейшем отправятся уже с пристрелянным оружием на передовую.

Вместе с тем в учебном центре готовят гранатометчиков, расчеты, ПТУР и особенности ведения боя в городских условиях. Всего в новый курс обучения входят занятия по огневой, специальной, тактической, физической, строевой, разведывательной и военно-медицинской подготовке.

Выпускники этого учебного центра уже показали свою боевую выучку при окружении большой группировки террористов на востоке провинции Хама и штурме оплота ИГИЛ в Центральной Сирии — Акербата.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.