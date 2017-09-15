Против России началась гибридная атака

В России несколько дней подряд процветает телефонный терроризм. Он совпал с началом российско-белорусских совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2017"

Слава богу, звонки о минировании десятков объектов по всей России оказались ложными. Но они дестабилизировали обстановку во многих городах, в том числе в Москве. По подсчетам СМИ, из-за звонков в Омске, Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске, Якутске, а также других городах были эвакуированы люди из более 200 гражданских объектов.

Только во вторник телефонные злоумышленники подорвали планы 45 тыс. человек. Еще больше, около 50 тыс., было эвакуировано в Москве в среду. А в четверг в Москве и Санкт-Петербурге пришлось эвакуировать более 100 тыс. человек. В итоге ущерб составляет миллионы рублей.

Не исключено, что к попыткам запугать население и заставить работать силовые ведомства страны в авральном режиме причастны внешние силы. Как пояснил источник в правоохранительных органах, "имеется оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины". При этом эксперты утверждают, что телефонные террористы действовали с помощью многочисленных сервисов IP-телефонии, поэтому определить точное происхождение звонка очень трудно.

По сути, с помощью интернет-технологий предпринята попытка массово повлиять на население и местные власти в тех или иных регионах страны. Некоторые СМИ процитировали специалиста в области информационной безопасности, ведущего эксперта по конкурентной разведке Андрея Масаловича, который считает, что звонки о бомбах — новый вид хакерской атаки, направленной на дестабилизацию обстановки в стране.

По его словам, в ближайшие годы подобные действия усилятся и достигнут пика "в 2018 году, когда состоятся выборы президента России". Другой специалист в области кибербезопасности, подполковник запаса Александр Овчинников уверен, что массовые звонки о заложенных бомбах — «элемент гибридной войны Запада». Звонки, полагает эксперт, были спровоцированы спецслужбами недружественных государств, чтобы сорвать работу местных органов власти, МВД и других силовых ведомств. Цель атаки, по его мнению, помешать организации ССУ "Запад-2017".

"Эти маневры называются стратегическими, потому что они охватывают многие регионы России. И в них, по официальным данным Минобороны, принимают участие высшее военно-политическое руководство и оперативные группы других силовых ведомств — МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС России", — отметил Овчинников.

Он также напомнил, что в Эстонии действует Центр кибербезопасности НАТО, в Латвии — Центр альянса по вопросам стратегических коммуникаций. Накануне маневров "Запад-2017" премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна вместе с союзниками внимательно следит за ними "и при необходимости готова реагировать". С учетом того, что у натовских стратегов кибервойны стоят на первом плане, такая идея вовсе не кажется надуманной.

Сообщается, что летом этого года НАТО передало Украине оборудование для создаваемых в этой стране центров реагирования на компьютерные инциденты для ключевых государственных институтов, в том числе для Службы безопасности (СБУ) и Службы внешней разведки (СВР). Любопытно, что назначенный на днях новый глава СВР Украины Егор Божко долгое время исполнял обязанности главы миссии страны при НАТО.

Напомним, что после событий 2014 года в Украине при поддержке США и НАТО были развернуты подразделения информационно-психологических операций, главная цель которых "подрыв основ государственного строя России". С ними взаимодействуют уже упоминавшиеся Центр НАТО по вопросам стратегических коммуникаций (Рига), Киберцентр НАТО (Таллин), Командование специальных операций и 4-я группа операций информационного обеспечения Пентагона, 77-я бригада и 15-я группа психологических операций Великобритании.

Вчера появилась информация о том, что шквал звонков о ложном минировании зданий стоят люди, связанные с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). По данным тправоохранительнх органов все звонившие находятся за границей и в ближайшее время их объявят в международный розыск.

По факту массовых ложных сообщений возбудили уголовное дело. Расследованием занимаются спецслужбы.

Источник: nnm.me