Про “избавление” от сталинизма
19:21. 15 сентября 2017 Просмотров - 41 Один комментарий Опубликовал: brahman
Алексей Зотьев про недавние предложения Горбачева "избавиться от Сталина" и уже несмешную клоунаду вокруг Николая II.
России необходимо избавляться от сталинизма
России необходимо избавляться от сталинизма. Нет, это не мое мнение. Так считает «легендарный» экс-президент СССР Михаил Горбачев. "Я хотел бы тех поддержать, кто считает правильным, что надо избавляться от сталинизма", – сказал он на встрече с журналистами в связи с предстоящим выходом в свет его новой книги "Остаюсь оптимистом". Политик признался, что в молодости был сталинистом. Про свой отказ от этой идеологии он вспоминает так: "Это был процесс".
Удивительно наблюдать за тем, как один патологический предатель призывает все остальное население России последовать его примеру. Удивительно наблюдать за тем, как сумасшедшими темпами происходит подмена понятий. И не менее удивительно наблюдать за тем, как население никоим образом не реагирует на происходящее.
День за днем нам качественно, и местами даже фактурно, вдалбливают в голову простую и понятную идеологическую модель, которая говорит о том, что Иосиф Сталин, во главе с которым советский народ не только выиграл Великую Отечественную войну, но и совершил индустриальный и экономический прорыв, равного которому не знала история, был деспотом, тираном и неумелым руководителем. В то же время нам «дарят» Николая Романова, который не только проиграл Первую мировую войну, но еще и довел Российскую Империю до развала, но при этом почему-то считается у определённых групп граждан крайне эффективным управленцем и добрым и справедливым государем. И более того, мы, все ныне живущие, еще и автоматически оказались виновными в его гибели, и теперь нам предстоит покаяться и попросить прощения за данное преступление, иначе нам удачи не видать. Что вообще происходит? Почему мы позволяем так нагло перевирать нашу историю, очернять одних и обелять других?
Наверняка кто-то из вас скажет, что Ленин и Сталин, которых некоторые властьимущие сегодня не стесняются ставить в один ряд с Гитлером, свергли царя и погрузили Россию в пучину гражданской войны? И это будет неправдой, потому что царя свергли именно «господа офицеры, голубые князья», в ходе Февральской революции. Те, кто «За веру, царя и отечество». Ленин, Сталин и все прочие пришли к власти гораздо позже, когда Россия уже находилась на грани пропасти, а наши западные соседи делили города и вотчины павшей жертвой неправильной внутренней политики и заговоров Российской Империи.
Будите говорить мне о том, что Сталин привел СССР к Победе лишь ценой неимоверных жертв, буквально засыпая поля сражений трупами наших солдат? Посмотрите статистку потерь Первой мировой войны, когда Россия находилась под правлением восхваляемого нынче Николая Романова. Среднемесячные потери русской армии – убитыми, ранеными и попавшими в плен, в 1914 году составляли 65 тысяч человек, в 1915 году – 207 тысяч человек, в 1916 году – 224 тысячи человек. Еще раз повторюсь – это потери среднемесячные. Как вы уже, наверное, догадались, потери немцев были существенно меньшими. И при всем при этом, войну мы так и не выиграли.
Скажите о неимоверном количестве заключенных, которые отбывали наказание при сталинском режиме? Не соглашусь и здесь, призвав на помощь статистику, которая по сути своей лишена эмоций, но не лишена объективности. Есть такой показатель, в статистике, называется «Среднегодовая численность заключенных на 100 тысяч человек населения». С 1930 по 1935 годы, начальный период правления Сталина, данный коэффициент составлял 235. Существенный рост наблюдался с 1936 по 1955 год. В данный период коэффициент составил 1064, но не стоит забывать о существенном росте уголовных и военных преступлений в период Великой Отечественной войны. Это много? Разумеется. Но в период правления того же Горбачева, который сегодня призывает нас отказаться от сталинизма, коэффициент составлял 721. А в период с 1993 по 2011 годы коэффициент составлял 625. Это очень много для мирного времени, но мы не спешим называть «душегубами» Горбачева и Ельцина, хотя стоит над этим задуматься, а воспринимаем это как само собою разумеющееся. Ельцину даже музей построили, Ельцин-центр, стремимся передать его опыт потомкам.
Теперь, что касается Николая Романова, который в последнее время неожиданно «затмил» всех православных святых в пантеоне РПЦ. Не лишним будет заметить, что его канонизация является продуктом деятельности Русской православной церкви заграницей, иерархи которой озадачились этим вопросом еще в 1967 году. Разумеется, канонизация Николая Второго в тот момент рассматривалась исключительно как часть идеологической борьбы с Советским Союзом и правящим в стране коммунистическим режимом. В 1981 году Архиерейский собор Русской зарубежной церкви причислил к лику святых Николая и всю царскую семью и их слуг. Для того чтобы понять анатомию данного процесса, необходимо разобраться, что же в те времена представляла собой РПЦЗ. Не буду долго и кропотливо описывать мытарства иерархов РПЦЗ в послереволюционный период, перейду сразу к самому интересному. В начале 30-х годов у РПЦЗ появился интересный покровитель, который способствовал росту влияния Русской православной церкви заграницей. Имя этому благодетелю – Адольф Гитлер. Уже в середине 30-х годов на территории Пруссии начинают строить храмы РПЦЗ, примечательно, что деньги на строительство выделяет Рейхсминистерство церковных дел Германии. Митрополит Антоний в благодарственном письме писал министру Гансу Керлу: «В то время, когда Православная Церковь на нашей Родине подвергается беспрецедентным преследованиям, нас особенно трогает внимание Германского правительства и ваше лично, пробуждает в нас чувство глубокой благодарности германскому народу и его славному вождю Адольфу Гитлеру и побуждает нас к сердечной молитве за его и германского народа здоровье, благополучие и о Божественной Помощи во всех их делах». Молились в общем они за Гитлера и просили у Господа Бога помочь ему в его делах. Молодцы, чего уж тут скажешь.
Поход на Советский Союз, предпринятый Гитлером 22 июня 1941 года так же не остался без внимания иерархов РПЦЗ. Митрополит Западно-Европейский Серафим (Лукьянов) в своём послании от 22 июня 1941 года, а также Архиепископ (впоследствии Митрополит) Берлинский и Германский Серафим (Ляде), как и некоторые другие клирики РПЦЗ поддержали «освободительный поход» вермахта против СССР, полагая коммунистический режим гораздо большим злом для России. Не промолчал по данному вопросу и архиепископ Североамериканский и Канадский (РПЦЗ) Виталий (Максименко), который подписал письмо, составленное представителями Русско-Американского комитета, в котором они обратились с заявлением к президенту США Ф. Д. Рузвельту, прося его помочь русскому народу, но не помогать в войне красной диктатуре в лице Сталина. В общем, основной посыл данного письма вам понятен.
Кстати, есть интересный момент в истории РПЦЗ, который сегодня сознательно замалчивается. На территории Потсдама располагался русский поселок Александровка. Само собой, разумеется, стоял храм, находившийся в ведении РПЦЗ. Рядом располагалась разведшкола Абвера и спецэскадрилья Абвера, которая забрасывала диверсантов на территорию СССР. Как вы думаете, где офицеры Абвера вербовали русскоговорящих диверсантов для работы на территории СССР? Правильно! На территории русской слободы среди прихожан Александро-Невского православного храма. Вы наверняка удивитесь, но именно там же был сформирован 800-й полк особого назначения «Бранденбург», оставивший свой кровавый след на территории республик СССР в годы Великой Отечественной войны. Сформирован еще в 1940 году, не без участия иерархов РПЦЗ призывающих всех русских на борьбу с «проклятыми коммунистами», опять же из русскоговорящих жителей Германии. Вот такой небольшой экскурс в историю РПЦЗ.
В начале 90-х, приближая слияние двух ветвей РПЦ, Московская патриархия начинает предпринимать ряд действий, направленных на налаживание отношений с иерархами РПЦЗ. Разумеется, остро встал вопрос о канонизации царской семьи, расстрелянной в Екатеринбурге. С 1992 по 1997 год комиссия, возглавляемая митрополитом Ювеналием, посвятила рассмотрению этой темы 19 заседаний, в перерывах между которыми члены комиссии углублённо изучали жизнь Царской семьи. На Архиерейском соборе 1994 года в докладе председателя комиссии была изложена позиция по ряду завершенных к тому времени исследований. Самое главное, что вы должны услышать – комиссия отметила, что в жизни Николая II было два неравных по продолжительности и духовной значимости периода — время царствования и время пребывания в заключении. В первом периоде (пребывания у власти) комиссия не нашла достаточных оснований для канонизации, второй период (духовных и физических страданий) для Церкви является более важным, и поэтому она сосредоточила своё внимание на нём. То есть, при жизни, Николай Романов не был примером для подражания и образцом бескорыстного служения делу Господа. Это крайне важное заключение сегодня сознательно замалчивается, но именно оно является той причиной, по которой иерархи РПЦ не вмешиваются в конфликт между так называемыми «православными активистами» и режиссером Учителем, снявший еще не вышедший в прокат, но уже нашумевший фильм «Матильда».
Но самое главное, о чем сегодня не пишет пресса, и о чем не говорят с высоких трибун, то, что способно перевернуть ваше мировоззрение и вернуть его в реальность, это слова Святейшего Патриарха Алексия II. 24 декабря 2007 года, выступая на Епархиальном собрании Москвы, Святейший Патриарх Алексий осудил так называемый «чин всенародного покаяния», который проходит в с. Тайнинское, и отметил, что этот «чин» нельзя считать подлинным церковным делом, так как он носит ярко выраженный агитационный характер. Духовенство, принимающее участие в этих действиях, совершает это или вопреки, или без благословения священноначалия. «Мы не можем согласиться с текстом "мытищинского чина", — сказал Святейший Патриарх Алексий, — так как особое место в нем занимает призыв покаяться "за недостаточность" прославления новомучеников и Царской семьи». По словам Его Святейшества, «искупительный подвиг один — Господа нашего Иисуса Христа, и сравнивать расстрел императора и его семьи с искупительной жертвой Спасителя невозможно».
«Со всей ответственностью заявляю, что этот "покаянный акт" недопустим и душевреден, — подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. — Недопустимо участие священнослужителей и мирян в чинах, подобных тайнинскому». Тех священнослужителей, которым не хватает Таинства Покаяния, совершаемого в храмах, необходимо лишать сана, ведь они сеют раздор и смуту внутри Церкви, подчеркнул Святейший Патриарх Алексий. Так в церковном лексиконе появилось понятие «Ересь цареискупительская или ересь царебожия». Теперь вам все понятно?
Говоря разговорным языком, те люди, которые продвигают идеологию искупительной жертвы Николая Романова, по сути своей сеют в массах смуту и провоцируют раскол среди православных прихожан РПЦ. Данная идеология признана ересью, и следование ей преступно, а для служителя РПЦ может даже закончиться лишением церковного сана.
Те, кто сегодня рассказывают населению об искупительной жертве Николая Второго, призывая нас всех покаяться за его убийство, попутно очерняя советскую эпоху, которая при очевидных минусах имела колоссальное количество положительных моментов, о которых сегодня бесстыдно умалчивают, действуют отнюдь не в интересах русского народа и Русской православной церкви. Наоборот, эти люди пытаются втянуть население России в очередную кровавую смуту, и всячески дискредитируют РПЦ, которая старается дистанцироваться от данного конфликта. И если мы с вами поддадимся на их елейные речи и вновь превознесём Николая Романова, признав его смерть искупительной жертвой, и позволим втоптать в грязь все заслуги советского народа, сломавшего хребет так почитаемому РПЦЗ Адольфу Гитлеру, то уже в ближайшее время мы получим внутренний конфликт, от масштабов и последствий которого ужаснуться многие. Кто имеет уши слышать, да слышит!
https://russiancommun.livejournal.com/32
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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=России необходимо избавляться от сталинизма.= Нет господа,России нужно избавляться от “горбачевизма”и прочих упырей и паразитов,комфортно присосавшихся к нашей стране и людям. Сколько же нечисти оккупировало нас….Просто жуть..((