Притча о алкоголе и монахе

«Притча».



Монах, бездомный странник и аскет,

Шёл по земле, в молитвах прославляя Бога.

Нужду, познав и много других бед,

Он людям, Слово Божье, нёс и свет.

Трудна, но радостна была его дорога.



Раз шёл он, по пустынной местности, безлюдной.

Суровой к человеку в это время года.

С растительностью чахлой, скудной,

Скитальческой судьбой, измучен, трудной,

К тому ж, в пути, его застала непогода.



Ему казалось, не было конца пути,

Мела метель и падал мокрый снег,

Но он упорно продолжал идти!

Надеясь, кров над головою обрести,

Найдя к закату пищу и ночлег.



И вот, едва земля покрылась ночной тьмой,

На произвол судьбы не бросил его Бог.

Он к хижине привёл его вдовы одной,

Восславив Господа, монах к ней попросился на постой: –

«Ночуй, но выполни одно желание из трёх!»



Приди ко мне, люби меня,

Но твёрдо он ответил: – «Нет»

Монахов не влечет семья,

Тому назад уж много лет,

Я дал безбрачия обет.



– Тогда зарежь мою козу,

– Но Бог дал заповедь святую – Не убий!

– Я вырастила виноградную лозу,

И есть вино, налей и пей

– Грех выбираю меньший – лей!



О, Алкоголь! Ты ключ!

Из недр животных открываешь двери зверю!

Смывая боль, с небесных круч,

Я падаю и ни во что не верю!

Ты мёртвый, дикий жар!

Испепеляя радостным безумьем,

Дар жизни, обращая в пар,

Несёшь забвенье, от безрадостных, раздумьвьев.



Он выпил, растеклось тепло по членам,

И разум, с легкостью, вмиг подавили чувства.

Зарезал козочку и насладился женским телом….

Проснулся утром, а в душе так пусто.



P.S. Таков его величество Порок,

Скромнее нет просителя,

И жестче повелителя.

И вот он господин твой и Пророк.

Алдр Савицкий

Источник: nashaplaneta.su