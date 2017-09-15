Притча о алкоголе и монахе
19:29. 15 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
«Притча».
Монах, бездомный странник и аскет,
Шёл по земле, в молитвах прославляя Бога.
Нужду, познав и много других бед,
Он людям, Слово Божье, нёс и свет.
Трудна, но радостна была его дорога.
Раз шёл он, по пустынной местности, безлюдной.
Суровой к человеку в это время года.
С растительностью чахлой, скудной,
Скитальческой судьбой, измучен, трудной,
К тому ж, в пути, его застала непогода.
Ему казалось, не было конца пути,
Мела метель и падал мокрый снег,
Но он упорно продолжал идти!
Надеясь, кров над головою обрести,
Найдя к закату пищу и ночлег.
И вот, едва земля покрылась ночной тьмой,
На произвол судьбы не бросил его Бог.
Он к хижине привёл его вдовы одной,
Восславив Господа, монах к ней попросился на постой: –
«Ночуй, но выполни одно желание из трёх!»
Приди ко мне, люби меня,
Но твёрдо он ответил: – «Нет»
Монахов не влечет семья,
Тому назад уж много лет,
Я дал безбрачия обет.
– Тогда зарежь мою козу,
– Но Бог дал заповедь святую – Не убий!
– Я вырастила виноградную лозу,
И есть вино, налей и пей
– Грех выбираю меньший – лей!
О, Алкоголь! Ты ключ!
Из недр животных открываешь двери зверю!
Смывая боль, с небесных круч,
Я падаю и ни во что не верю!
Ты мёртвый, дикий жар!
Испепеляя радостным безумьем,
Дар жизни, обращая в пар,
Несёшь забвенье, от безрадостных, раздумьвьев.
Он выпил, растеклось тепло по членам,
И разум, с легкостью, вмиг подавили чувства.
Зарезал козочку и насладился женским телом….
Проснулся утром, а в душе так пусто.
P.S. Таков его величество Порок,
Скромнее нет просителя,
И жестче повелителя.
И вот он господин твой и Пророк.
Монах, бездомный странник и аскет,
Шёл по земле, в молитвах прославляя Бога.
Нужду, познав и много других бед,
Он людям, Слово Божье, нёс и свет.
Трудна, но радостна была его дорога.
Раз шёл он, по пустынной местности, безлюдной.
Суровой к человеку в это время года.
С растительностью чахлой, скудной,
Скитальческой судьбой, измучен, трудной,
К тому ж, в пути, его застала непогода.
Ему казалось, не было конца пути,
Мела метель и падал мокрый снег,
Но он упорно продолжал идти!
Надеясь, кров над головою обрести,
Найдя к закату пищу и ночлег.
И вот, едва земля покрылась ночной тьмой,
На произвол судьбы не бросил его Бог.
Он к хижине привёл его вдовы одной,
Восславив Господа, монах к ней попросился на постой: –
«Ночуй, но выполни одно желание из трёх!»
Приди ко мне, люби меня,
Но твёрдо он ответил: – «Нет»
Монахов не влечет семья,
Тому назад уж много лет,
Я дал безбрачия обет.
– Тогда зарежь мою козу,
– Но Бог дал заповедь святую – Не убий!
– Я вырастила виноградную лозу,
И есть вино, налей и пей
– Грех выбираю меньший – лей!
О, Алкоголь! Ты ключ!
Из недр животных открываешь двери зверю!
Смывая боль, с небесных круч,
Я падаю и ни во что не верю!
Ты мёртвый, дикий жар!
Испепеляя радостным безумьем,
Дар жизни, обращая в пар,
Несёшь забвенье, от безрадостных, раздумьвьев.
Он выпил, растеклось тепло по членам,
И разум, с легкостью, вмиг подавили чувства.
Зарезал козочку и насладился женским телом….
Проснулся утром, а в душе так пусто.
P.S. Таков его величество Порок,
Скромнее нет просителя,
И жестче повелителя.
И вот он господин твой и Пророк.
Алдр Савицкий
Источник: nashaplaneta.su