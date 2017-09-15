„Прекрасный” новый мир

И вот Трамп говорит о необходимости брать пример с Китая в вопросах налогообложения для победы в экономической гонке (14 сентября на своей официальной странице «Твиттере»).

Трамп предлагает брать пример с Китая… Эта новость интересна уже самим своим заголовком. Дело в том, что есть два капитализма: одним, который назывался "скандинавским социализмом", с высоким уровнем дохода – нас соблазняли в "перестройку". Другой – с нищетой и адскими "прелестями" потогонных фабрик – которым никого соблазнить невозможно. Первый связан с идеологией "общества всеобщего благоденствия". Второй – с идеологией жёсткого доминирования "альфа-самцов", предполагающий массовое лишенчество, изгойство – ради садистского наслаждения "грандами" своим превосходством…



То есть страна с высоким уровнем жизни говорит, что нужно подражать стране с низким уровнем жизни.



Идеалы общественного развития перевернулись: теперь благоденствие широких масс признаётся у лидеров капитализма не целью развития, а помехой в экономической конкуренции…

Капитализм, избавившись от СССР, быстро смывает с себя розовый грим социального государства.

«В Китае налог на прибыль составляет 15%. Нам следует делать всё возможное, чтобы последовать их примеру и выиграть в нашей экономике. Работа и заработная плата!», — написал Трамп.

Напомним, Трамп в ходе предвыборной кампании обещал реализовать крупнейшую налоговою реформу. На посту президента он регулярно обещает сокращение налогов, как для частных лиц, так и для бизнеса. Чтобы в США стало как в Китае?! Это, что-ли, цель развития общества?!

Ещё одной мерой для поддержания экономики США Трамп считает необходимость возврата капиталов в страну, но, по его мнению, это не возможно без изменения налоговых ставок и налогового законодательства США. Противники налоговой реформы заявляют, что она может привести к росту дефицита бюджета.

И, конечно, к краху всех социальных программ государства, который – в погоне за конкурентоспособностью (понятно, что капиталист, платящий рабочим мало – конкурентоспособнее капиталиста, платящего много) – уже начался (отмена реформы доступности медицинских услуг и др.)

А что такое жизнь в Китае, на который предлагает равняться Трамп? Да, это напряжённый труд на "фабрике мира", где производится 1/2 всех мировых товаров. И это каторга, ад, кошмар для бесправных, как рабы, миллионов работников…

"Каждый день мы работаем при очень высоких температурах. Воздух переполнен сильным запахом химии. Многие из нас не выдерживают температуры, запаха и ужасного шума. Спим очень мало. И даже после полуночи не идем спать, потому что есть только два душа, и приходится по три часа ждать своей очереди, чтобы помыться.



Впрочем, бывает, что и воды нет, так что даже умыться не получается. Все мы истощены. Время от времени нам дают выходной, но в этот день не разрешают оставаться на месте ночлега. Так что приходится спать под деревьями.



А в одной комнате общежития живет по 16 человек", — рассказывают работницы компании по производству игрушек в Гуандуне, Китай, главные клиенты которой — корпорации "Mattel/Fisher-Price", "Hasbro", "Tommy" и "Wal-Mart".

Игрушки — это большой бизнес. В 2000 году подсчитали, что в одних только Соединенных Штатах на игрушки тратят 29,4 миллиарда долларов. В 2001 году в США было куплено 3,6 миллиарда игрушек — 76 миллионов кукол, 349 миллионов плюшевых игрушек, 279 миллионов игрушечных автомобилей и т.п.

Более половины игрушек, проданных в США, сделано в Китае. Но люди, покупающие эти игрушки, мало или вовсе ничего не знают об ужасных условиях, в которых эти игрушки произведены.

Кровь, пот и страдания рабочих игрушечных фабрик Китая становятся прибылями таких "Wal-Mart"ких корпораций, как "Mattel", "Hasb-ro", "Wal-Mart", "Disney", "Mc Donald's", и "Toys R Us".

В 1976 году к власти в КНР пришло правительство Дэн Сяо-пина, начавшее реставрацию капитализма. Сейчас в Китае пропасть между богатыми и бедными, между городом и деревней, между мужчинами и женщинами — все различия и неравенства классового общества — продолжают углубляться и расширяться. Власти Китая открыли дверь империалистическим инвесторам, которые выжимают высокие прибыли из дешевой рабочей силы и потогонной системы труда.

В 1979 году Китай принял закон о совместных акционерных предприятиях, открывший ворота широкому проникновению иностранного капитала. Были созданы экономические зоны, в которых иностранным корпорациям предоставили налоговые льготы, лучшие земли, инфраструктуру и послабления в экологических требованиях.



С 1979-го по конец 1996-го иностранные компании инвестировали в Китай 175 триллионов долларов. К 1996 году принадлежащие иностранцам предприятия производили около половины всего китайского экспорта (для сравнения, в 1985-м — всего 1%).

В 2001 году Китай вступил во Всемирную торговую организацию. Коммунно-капиталистические правители Китая утверждают, что эта политика хороша для страны, приводя в качестве доказательства цифры роста китайской экономики. Однако, взглянув на условия труда в той же китайской игрушечной индустрии, можно увидеть: в то время, как иностранные корпорации и китайские капиталисты зарабатывают на форменном убийстве своих рабочих, широкие массы китайского народа не получили от этого "роста" никаких выгод, и, пытаясь выжить, буквально умирают.

19-летняя Ли Чуньмэй умерла после 16-часовой смены на фабрике игрушек "Байнань". Она стала жертвой того, что многие китайцы называют "гуолаосы" — "смерть от переработки". Каждый день, с 8 утра до полуночи, Ли Чуньмэй делала проклятые игрушки.



Перед рождеством как раз "сезон", заказы из Японии и США достигли максимума, и рабочие фабрики два месяца работали в таком режиме без выходных. Организм Ли не выдержал.



За несколько дней до смерти Ли просила представителя администрации о выходном, потому что очень устала. Однако тот ей отказал. "Перед сном она жаловалась на усталость и плохое питание на фабрике, сильно кашляла", — вспоминают ее соседи по комнате. Ночью ее нашли на полу в луже крови, шедшей изо рта. Ли умерла до приезда скорой.

И таких случаев очень много, причем подавляющее большинство из них не документируется.

"Работать приходится долго, нормы выработки очень высокие. Моей бригаде нужно было сдавать 45 тысяч единиц каждый день. В пиковый сезон мы обычно ежедневно работаем до полуночи, и без выходных. А сейчас, из-за нового большого заказа, мы работаем в ночную смену, с 18-00 до 6 утра.



Если кто-то начинает дремать на ходу, его штрафуют. Зарплаты же очень низкие, процентов 70 от минимальной согласно законодательству. Да еще и работать приходится с ядовитыми клеями, красками и растворителями.

Многих тошнит, постоянно голова кружится от этой густой вони. Впрочем, больных и беременных без лишних слов увольняют", — рассказывает работница, делающая для "McDonald's" игрушки из комплектов "Happy Meal". По словам бывшего профсоюзника из Шэньчжэнь, когда 400 работниц подали местным властям жалобу на условия труда, чиновники приказали им заткнуться и вернуться на фабрику, "потому что такие условия везде".

Каждый год сотни рабочих гибнут на фабриках игрушек и в фабричных общежитиях от пожаров. Фабрика в Чжили производила мягкие игрушки для итальянского бренда "Chicco". На фабрике не было пожарной сигнализации, никаких пожарных лестниц, брандспойтов или огнетушителей. Окна были закрыты крепкой проволочной сеткой, а большинство выходов заперты. После пожара за запертыми фабричными воротами было найдено 50 обугленных тел работниц.

Пытаясь организоваться, рабочие на китайских фабриках игрушек сталкиваются со многими препятствиями. Их стараются разделить на местных и мигрантов, нет независимых профсоюзов, любое сопротивление и распространение информации о таковом беспощадно преследуются. Рабочих, которые протестуют, заносят в черный список, и им очень трудно найти работу и кормить семьи.

Несмотря на все это, рабочие находят способы, чтобы сопротивляться угнетению. Так, в начале апреля 2002 года сотни рабочих захватили фабрику игрушек в Гуандуне и дрались с охранниками, посланными, чтобы их оттуда выгнать. 10 работниц были ранены. Протест начался после того, как 1500 рабочих уволили, так и не заплатив за февраль и март.

Условия труда на китайских фабриках игрушек рисуют яркую и ужасную картину того, что же означают для масс китайского народа капитализм и иностранные инвестиции.



И заодно рисуют тот идеал РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, который овладел умами капиталистов-жмотов во всём мире.

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Мы, не желавшие жить при Брежневе с какими-то детскими, смешными проблемами в снабжении – имеем все шансы ради КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ оказаться в Бухенвальде.



Доигрались, называется… Причём не мы одни – американцы на всех парах спешат туда же…