Порошенко опять замахнулся на Крым

Крымская тематика усиленно муссируется окружением Петра Порошенко, националистами и оппозиционными политиками Незалежной. О чем бы нам поговорить? С такого вопроса, вероятно, и начинается каждый их день. Кредиты МВФ, Донбасс неблагодарный, «голубые каски» и, наконец, Крым-отступник, вернувшийся на родину со всеми своими богатствами и возможностями. Но Порошенко продолжает твердить: Крым будет наш!

Твердолобость, глупость или попытка удержать под собой президентское кресло, которое раскачивают со всех сторон, желая скинуть его поскорее в утиль? Порошенко не знает, что делать и как реагировать на внешние и внутренние вызовы. Мечется из стороны в сторону, подыгрывая и вашим, и нашим. Пример таких метаний - форум «Ялтинская европейская стратегия», на котором он заявил, что создаст «группу друзей деоккупации Крыма».

Предложение озвучено, овации сорваны. Теперь осталось донести эту информацию до участников Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы скоординировать совместные действия Украины с «партнерами во всем мире». Сами не можем захватить полуостров, значит, попросим помощи на стороне. Ну, камикадзе, в шеренгу становись! На вопли Киева отзовись!

Желательно, чтобы Крым вернулся в состав Украина уже в 2018 году. Если получится, то Порошенко сможет победить на следующих президентских выборах. Во всяком случае, именно так ему видится его судьба в 2019 году.

Одними реформами сыт не будешь, как говорится. Требования Запада еще выполнить нужно, а вот если Крым продать-перепродать, то и средства найдутся для сытой жизни… олигархов.

Заявление Порошенко на киевском форуме просто образец красноречия по-хохляцки. Чего стоят его слова о том, что Киев желает вернуть Донбасс миром? Это артиллерийскими обстрелами по жилым кварталам народных республик? С такими мирными начинаниями Гитлер вторгался в Европу. Правда, Порошенко с Гитлером не стоит сравнивать. Все же мелковата фигура да глуповата. Разве акулу с пиявкой сравнишь?

Да и перспективы у Порошенко на 2018 году весьма и весьма туманные. Прибежал Саакашвили из зарубежного турне, оппозиция начала кампанию против него по всей стране. Так, Ивано-Франковский облсовет принял решение «о поддержке обращения против политики» Порошенко.

Проблем ему хватает, причем с избытком. Про Крым вообще лучше не заикаться. Пора смириться с тем, что Крым с Украиной больше ничего не связывает. Его судьба с Россией, как было всегда.