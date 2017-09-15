Новая Зеландия: закрытая зона чистоты

Сегодня новости “Яндекса” ввергли меня в шоковое состояние. Многие слышали о парке “Зарядье”, который только-только открылся для посетителей и функционирует буквально несколько дней. И за каких-то трое суток парк лишился 30% зелёных насаждений, в том числе — краснокнижных растений. Почти 10000 ростков понадобится для восстановления флоры. Это не результат какого-нибудь природного катаклизма, а итог “работы” жителей столицы, которые практически открыто выкапывали и уносили представителей зеленого мира. Я обычно не лезу в карман за словом, но тут откровенно растерялась. В создание парка вложены огромные средства, сравнимые с годовым бюджетом многих городов. Вместо гостиницы, которых и так хватает, выстроена великолепная парковая зона, со всеми условиями для досуга на природе. Но разве вандалам и безмозглым людям, действующим под лозунгом “После меня — хоть потоп”, можно это объяснить? Вряд ли. А ведь есть города, и целые страны, в которых за подобное обращение с культурными объектами и природой в целом грозит серьезное наказание, не заканчивающееся на общественном порицании. Настоящим примером отношения к планете может стать Новая Зеландия, которая по праву зовётся экологической столицей мира.

Правительство этой страны не просто организовало тщательную охрану имеющихся природных богатств: законодательство составлено таким образом, чтобы чужеродные организмы никак не могли повлиять на эндемичные виды растений и животных, обитающих в Новой Зеландии.

Это отношение ощущается уже по прибытии в страну, как только вы сходите с трапа самолета. Где еще могут запретить ввозить ношеную спортивную обувь вроде кроссовок, потому что на протекторе подошвы остались частицы инородной почвы, которая, в свою очередь, может быть заражена каким-нибудь микроскопическим организмом, способным навредить эндемикам? Поэтому ввозимая одежда и обувь должна быть либо новой, либо идеально чистой, буквально стерильной. В обратном случае еще на таможне сомнительные вещи либо отправляют в карантин, либо конфискуют с последующей утилизацией. При благоприятном стечении обстоятельств багаж просто отправят в страну, из которой он прибыл, либо в санитарный отдел, где он пройдет тщательную очистку от всего, что найдется.

Для новозеландцев чистота стала неотъемлемой частью жизни. Это вовсе не значит, что все остальные зарастают грязью, но там на чистоте делают особый акцент. Неважно, кто бросил бумажку на улице — проходящий мимо местный житель обязательно поднимет ее и отправит в ближайшую урну. Конечно, у нас тоже встречаются сознательные граждане (те, которым не зазорно убрать за поросятами, а не те, что не мусорят — это должно быть нормой), но не в таком количестве. Каюсь — не сортирую отходы при отправке в мусорку. До моего города разделение на бумагу, пластик, стекло и т.д. ещё не добралось, поэтому — по старинке. А в Новой Зеландии все иначе: там не просто готовят отходы к переработке, раскладывая их на несколько контейнеров, но и моют пустую тару, чтобы упаковка от любимых котлеток отправлялась в бак идеально чистой.

Результат защиты эндемиков

Благодаря своей длительной изоляции природа страны стала уникальной. Экзотические виды животных и растений долгие годы сосуществуют бок о бок, и горя не знают… ровно до тех пор, пока чужеземцы не привозят какой-нибудь новый вид, который с энтузиазмом начинает ущемлять “аборигена”. Когда-то давно на островах почти не было млекопитающих, и это не устраивало переселенцев — они привозили тех животных, которых считали нужными. Раньше это никого особенно не волновало, однако сегодня правительство Новой Зеландии считает завезенные виды настоящей проблемой, потому что из-за них страдает уникальная флора и фауна.

То, что крысы объявлены персонами нон грата, еще можно понять: от этих зверьков одни проблемы. Но наряду с этими грызунами врагами объявили горностаев и опоссумов: было решено, что к 2050 году ни одного представителя этих трех видов на территории островов быть не должно. Может, это и правильно? Если эти животные никогда ранее не участвовали в естественной жизни Новой Зеландии, то нет нужды держать их там, опасаясь нарушить природный баланс. Оправданием для пушистого геноцида становится цифра в 25 миллионов: именно такое количество эндемиков уничтожается ежегодно в пользу питания чужеземных “захватчиков". Лозунг тоже соответствующий — защита окружающей среды: $28 млн выделяется на закупку фторацетата натрия, мощнейшего токсичного яда, предназначенного для уничтожения 100 млн неродных особей.

Кошачья участь

В Новой Зеландии нет серпентариев. Собственно, змей тоже нет, поэтому необходимость в подобных вольерах отпадает. В законодательстве прописаны определенные суммы штрафов за “укрывательство”: наказание ждет тех, кто не сообщит о встрече с ползучими гадами. Здесь надо уточнить: в этой местности водятся несколько видов змей, но только морских. Они никогда не приближаются к побережью, соответственно, на суше их тоже никто не видел. Некоторые из них ядовиты, но человеку не стоит опасаться — они такие малыши, что даже кожу не могут прокусить.

Правда, когда-то в Новой Зеландии змеи все же водились. Но это было так давно, что об их присутствии на островах напоминают лишь окаменевшие останки, найденные в 2000 году. Единожды поддавшись влиянию внешних факторов, змеи вымерли, а так как острова изолированы (плюсуйте сюда строгий таможенный контроль), то и восстановиться их численность никак не могла.

Примечательно отсутствие комаров — настоящий рай для любителей вечерних прогулок. Предположительно это связано с огромным количеством птиц, да и климат неподходящий. Насекомые, обитающие на островах, безвредны для человека, но могут напугать неподготовленного туриста приличными размерами.

Но все, сказанное выше, относится к диким животным. К домашним поблажек не больше. Бродячих, выброшенных на улицы, здесь просто нет: их отлавливают, и отвозят в приют. Там пушистиков подкармливают и лечат в течение определенного времени. За этот период животному должен найтись хозяин. Если такового не нашлось — найденыша усыпляют. Я долго думала над этим законом, и мне кажется, что он вполне справедлив. Это не бездумный отстрел: животному дается шанс на обретение дома. Приюты не в состоянии вместить и содержать всех брошенных питомцев, поэтому, как бы цинично это не звучало, усыпление — самое гуманное в этой ситуации решение проблемы. Примечательно, что новозеландцы содержат больше домашних кошек, чем жители любой другой страны, а представители власти все равно обвиняют мурлык в нанесении вреда окружающей природе.

В местном телевизионном шоу идут жаркие дебаты о судьбе кошек. Оба оппонента считают, что они вредят природе, в частности — редким видам птиц, коих с аппетитом уплетают при случае. Один уверен, что лучший способ — физическое уничтожение кошачьего поголовья, другой предлагает повесить им на шею колокольчики, чтобы птицы заблаговременно слышали их приближение и успевали улететь, а также вживить чипы. Последнее новшество должно помогать в идентификации кошек: нет чипа — нет дома, и животное можно отправлять в приют. Благо, что правительство ни в грош не ставит оба мнения, так что пока новозеландским муркам ничего не грозит.

Интересные факты

Парламент страны приравнял права животных к правам человека, так что теоретически в его состав может войти симпатичная игуана. Конечно, это только теория, но зато любой, кто дурно обращается с “дикарем" или домашним питомцем, будет сурово наказан по букве закона.

Новая Зеландия планирует закрыть в 2018 году две последних электростанции, работающих на угле. От остальных уже отказались в пользу ветряных и геотермальных. Первые нестабильны, однако при сильном ветре, который бывает часто, они тоже хорошо служат. Но основная работа лежит на геотермальных станциях, так как их функциональность не зависит от погоды.

Правительство не поскупилось на финансирование, и вложило в проект более полумиллиарда долларов. Итогом стало сокращение выбросов углекислого газа на 3 млн тонн в год. Полагаю, нам есть, к чему стремиться.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru