Некоторые признаки и симптомы внутреннего покоя

* Тенденция мыслить и действовать искренне, а не вследствие страхов, основанных на прошлом опыте* Способность наслаждаться каждым мгновением бытия* Потеря интереса к осуждению других людей* Потеря интереса к обсуждению поступков других* Потеря интереса к конфликтам* Чистая потребность ценить и хвалить* Чувство удовлетворенности связанностью с другими и с природой* Улыбчивость* Возросшая восприимчивость к любви, выражаемой другими, и непреодолимая потребность выражать любовьВот что вам нужно. Жизнь станет волнующим путешествием, наполненным радостью и благоговением. Та часть вас, которая так долго была в тисках ограничений, наложенных вами на самого себя существованием исключительно в форме, освободится, чтобы увидеть совершенно новую панораму… если и когда вы поверите в это.Вы обнаружите, что как бы замедляете темп жизни и начинаете жить в том безмятежном внутреннем пространстве, где можете ценить то что встречается на пути. Вы будете знать в своем сердце, что вам не нужно бояться взглядов и действий других людей. Вы будете получать больше радости от жизни, потому что именно радость вы будете раздавать другим. Вы обнаружите, что вам легче принимать противоположные взгляды, зная, что вы не обособлены от чего-то или от кого-то внешнего по отношению к вам. Вы обретете большую радость в безмятежности, которая заменит злобу и боль. Вы устраните конфликты и конфронтацию, находя бессмысленным доказывать свою правоту другим. Вы соприкоснетесь с безграничной мощью своего разума. Вы будете безмятежно медитировать, даже когда другие вокруг вас в бешенстве. Вы познаете силу спокойного разума и будете всё чаще обращаться к ней. Вы откроете в себе вещи, о которых прежде не могли и догадываться.Вы окажетесь внутри того совершенного интеллекта, который наполняет всякую форму, в том чудесном внутреннем пространстве, где возможно все, что вы способны визуализировать.Уэйн Дайер. «Когда поверишь, тогда и увидишь».

Источник: nashaplaneta.su