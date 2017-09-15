Не только ИГ: деблокирование Дейр-эз-Зора выбивает легионы НАТО из Сирии

Стремительное освобождение города Дейр-эз-Зор, последней «столицы» террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) в Сирии, спровоцировало массовое бегство боевиков с территории терпящего поражения «халифата». Вместе с ними юго-восточные районы сирийской пустынипокидают иностранные инструкторы, заметая следы своего былого сотрудничества с террористами. Тем не менее, в условиях паники перед наступающей сирийской армии и ударами российских ВКС часть военной тайны выдали сами отступающие боевики.

На фоне побед правительственных войск в Дейр-эз-Зоре британское агентство Reuters сообщило недавно о просьбе ЦРУ к подконтрольным группировкам прекратить сопротивление на юго-востоке Сирии. Об этом рассказали сами боевики из состава так называемой «Свободной сирийской армии» (ССА). Ещё недавно они прикрывали южные тылы ИГ, а теперь лидеры группировок «ДжейшУсуд аш-Шаркия» и «Шахид Ахмад Абдо» сообщили, что они выйдут в Иорданиюпо просьбе своих западных и арабских покровителей.

В частности, высокопоставленный представитель одной из группировок ССА Бадреддин аль-Салман заявил о том, что им было предложено покинуть регион «официально». Учитывая, что это решение соответствует распоряжению президента США Дональда Трампа свернуть программу ЦРУ по поддержке сирийской вооруженной оппозиции, боевики посчитали возможным соблюдать официальный регламент. Не скрывают предоставления коридора противникам сирийских правительственных войск для отхода и в соседней Иордании.

По данным иорданской газеты Al-Ghad, «Иордания желает восстановить перемирие между сирийским правительством и вооружёнными противниками на сирийско-иорданской границе, чтобы создать зону деэскалации и, таким образом, гарантировать свои собственные интересы».

Создание зоны деэскалации соответствует российской политике замирения сирийского конфликта, и было выработано при участии России. Поэтому любые действия с перемещением боевиков американским военным следовало бы вывести в публичную сферу.

Вместе с сообщениями об отводе «умеренных» боевиков в Иорданию появились и утечки, касающиеся тайных миссий стран НАТО по разжиганию гражданской войны в Сирии. В частности, об операционном пункте «Аль-Мук», расположенном в столице Хашимитского Королевства Аммане. Его командование поставило отряды повстанцев перед выбором: вернуться со своих позиций в сирийской пустынена базу в Иорданию или пойти в наступление против превосходящих сил Башара Асада. Разумеется, на фоне массового бегства ИГ «умеренные» боевики выбрали спасение.

Таким образом, для широкой публики вскрылся ещё один факт глубоко эшелонированной инфраструктуры стран НАТО, созданной на сирийско-иорданской границе против правительственных войск. Оперативный штаб «Аль-Мук» был создан ещё в 2013 году во главе с офицерами из США, Великобритании, Франции и Иордании. По сообщению иранской разведки, он поддерживает связь со всеми вооружёнными группами, связанными с ССА, которые действуют в южных сирийских провинциях Дераа, Кунейтра, пригородах Дамаска и Алеппо.

Одновременно с выводом отрядов ССА Сирию покинул и британский спецназ, дислоцировавшийся ранее на базах «Ат-Танф» и «Аль-Закаф» на стратегическом участке соединения границ Сирии, Ирака и Иордании. Новым местом их дислокации станет база «Аль-Азрак» в Иордании. Исторический символизм этого перемещения заключается в том, что именно в крепости Аль-Азрак находилась штаб-квартира Лоуренса Аравийского во время поднятого им арабского восстания. Как признала в мае британская внешняя разведка МИ-6, проект «арабской весны» был разработан ею ещё в 2004 году на основе легендарного опыта начала ХХ века.

Какую роль сыграет новый британский форпост в новых исторических реалиях, теперь во многом будет зависеть от России, восстановившей своё присутствие на Ближнем Востоке. Очевидно, что британцы продолжат свои козни по перекройке региона, играя на противоречиях между Ираном и Саудовской Аравией, а заодно и с США. Как бы там ни было, деблокирование Дейр-эз-Зора сделало невозможным дальнейшее присутствие на юге Сирии натовских миссий и внесло существенный раскол среди бывших союзников по оккупации Сирии.

Анастасия Воронцова

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/09/14/ne-tolko-ig-deblokirovanie-deyr-ez-zora-vybivaet-legiony-nato-iz-sirii?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com