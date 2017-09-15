Наши ракеты не для неважных марионеток
13:47. 15 сентября 2017 Просмотров - 266 Один комментарий Опубликовал: brahman
В дополнение к .https://colonelcassad.livejournal.com/36
Южнокорейские военные провели учения, в ходе которых произвели пуск двух баллистических ракет «Хёнму-2». Это стало ответом на испытания со стороны Пхеньяна. Одна из южнокорейских ракет пролетела 250 км — на таком же расстоянии от района учений расположен международный аэропорт Пхеньяна, откуда свою ракету запустила КНДР. Пуск второй южнокорейской ракеты был неудачным, и после старта она упала в море.
Комментарий посольства КНДР в России на основе материалов ЦТАК относительно санкций, угроз США и планов на будущее.
МИД КНДР 13-го числа огласила сообщение о ниже следующем.
12-го числа США и их сателлиты на заседании СБ ООН придираясь к нашему испытанию водородной бомбы для оснащения МБР как «угрозе» мира и безопасности мира, снова сфабриковали небывалую в истории злейшую анти-Республиканскую «резолюцию о санкциях». Мы решительно осуждаем и обвиняем в сфабрикованной резолюции США, которые мобилизовав всякие гнусные и злобные средства и методы для принятия «резолюции о санкциях» №2375 в СБ ООН, которая является продуктом зверской провокации, нацеленной полностью задушить наше государство и народ, лишая справедливое самооборонное право нашей Республики и применяя всестороннюю экономическую блокаду.
Незаконные игры с принятием «резолюции о санкциях» снова совершенные по инициативе США дает нам возможность утверждать, что путь, выбранный нами, являлся сто и тысячекратно правильным, и это стало поводом для крепкого укрепления нашего решения, что нужно неизменно идти по этим дорогам до конца и как можно скорее.
Так как попытки США, с небывалыми антиреспубликанскими происками санкций и давления пытаются преградить наше развитие, разоружить и задавить нас ядерными силами, теперь стали ясны, мы, создавая действительный паритет военных сил, будем защищать наше суверенитет и право на существование и еще более укреплять силу для обеспечения мира и безопасности региона.
Разве возможно ли увеличением веса боеголовки искать средства к существованию: Комментарии ЦТАК
Южнокорейские марионетки, придираясь к нашим самозащитным мерам, бешенствуют в реформе «руководства к ракетам» с США.
Говорят, что недавно правитель Южной Кореи вымолил у Трампа возможность реформировать «руководство к ракетам», позволяющее увеличить вес боеголовки баллистической ракеты марионеточной армии и получил «устное согласие».
Также в октябре этого года в Сеуле будет по настоящему обсужден этот вопрос.
Марионетки шумят, хотя они через 2 реформы уже продлили дальность баллистической ракеты для того, чтобы взять на прицел всю территорию Республики, но из-за меньшего веса боеголовки ограничена ее разрушительная сила, и поэтому нужно увеличить ее тяжелее одной тонны
Они бахвалятся тем, что если увеличить вес боеголовки больше одной тонны, то могут « вполне уничтожать командование и подземное сооружение Севера, превращенные в крепость» и вооружиться «военной силой сдерживания, позволяющей противостоять угрозе Севера».
Наверно, у марионеток, потерявших разум от сенсационых успехов совершенствования наших государственных ядерных вооруженных сил и непрерывного сверхжесткого наступления в отношении США, совсем отсутствует элементарная способность анализа обстановки и осознания действительности.
Сейчас наши межконтинентальные баллистические ракеты пролетают через материк и океан и поднимаются в космос, и величавый звук взрыва сверхмощного термоядерного оружия – водородной бомбы сотряс Землю.
Наши стратегические вооружения модернизированы на высшем уровне, чтобы точно нанести удар на любую цель врагов, независимо от того, где она находится или с какой стороны летит.
В такое время, опираясь на хозяина, они пытаются искать выход из наращивания веса боеголовки ракеты, – это действительно смехотворно.
Это лишь подчеркивает жалкое положение колониального раба, сам собой не решающего даже проблему веса боеголовки ракеты и находящегося под каблуком у США.
Каждый раз, когда предпринимаются наши меры по укреплению ядерных вооруженных сил, нацеленные на США, южнокорейские марионетки орут и прибегают к безрассудным военным провокациям.
США обуздали марионеток «руководством к ракетам», чтобы марионетки ни на шаг не двигались без их согласия. То, что именно США дали «устное согласие», направлено на то, чтобы использовать приспешников в качестве пушечного мяса для конфронтации с соотечественниками, войны против Севера и осуществления господства над Северо-восточной Азией.
Не понимающие этого марионетки радуются, будто обязаны им. Не можем даже смотреть на их безобразие.
Что же сможет измениться при наращивании веса боеголовки ракеты?
Честно говоря, наши ядерные оружия и стратегические баллистические ракеты предназначены не для неважных южнокорейских марионеток.
Южнокорейским властям нельзя развязно суетиться.
Мы уже предупредили, что, если они будут бешенствовать, надеясь на силы хозяина США, то это принесет им невообразимые бедствия.
Спасибо товарищу schneider_krieg
Как видим из сегодняшнего запуска, слова у северных корейцев с делом не расходятся.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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По существу всё правильно. Маленькая КНДР имеет смелость назвать всё своими именами, а большие РФ и КНР поддерживают санкциями агрессора США. Хотя санкции против себя РФ считает в принципе не правильным методом. Наверное, политически всё правильно, война хуже всего, но всё равно осадок остался. Могли бы воздержаться при голосовании по санкциям.