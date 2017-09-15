Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

Монах, погребенный заживо, дышал в трубку

19:24. 15 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Ученые через века открыли удивительную тайну

Статуи Будды стали в последнее время чрезвычайно популярны. Они необычайно украшают интерьер, даря ему гармонию и уют. Но эта китайская тысячелетняя скульптура заинтересовала ученых по другой причине.

527_original

Исследователи старинного искусства решили подвергнуть самого древнего «пациента» томографии. Увидев такое внутри, они не поверили своим глазам.

527_original

После тщательной проверки томографа специалисты все-таки убедились в том, что внутри статуи был скрыт скелет буддийского монаха. В целости и сохранности он пережил там не одно столетие.


527_original

В ходе исследований ученые также выяснили, что монах был подвергнут очень сложной процедуре мумификации, состоящей из нескольких шагов. Послушник буддийского монастыря должен был пить специальный ядовитый чай, после чего его заживо хоронили в каменной гробнице.

527_original

Монах продолжал медитировать, пытаясь достигнуть просветления.

Он дышал через специальную трубочку, проходя через которую, поток воздуха задевал колокольчик. Когда он однажды перестал звонить, все поняли, что монаха больше нет. Согласно историческим сведениям, этого буддийского послушника звали Лиукуан.

527_original

Лиукуан — очень известная фигура в буддизме. Возможно, именно поэтому он был перемещен из гробницы в статую. Ученых также поразило, что все внутренние органы Лиукуана были удалены. На их месте исследователи обнаружили кусочки пергамента с мистическими китайскими символами, значение которых до сих пор выясняется.

527_original

На самом деле явление мумификации буддийских монахов было очень распространено. В январе 2015 года в Улан-Баторе археологи нашли тело медитирующего в позе лотоса человека. Как выяснилось, им был монах, живший около 200 лет назад. Казалось, что он не умер, а просто спит.

527_original

Буддисты верят, что монах, достигнувший просветления, никогда не умирает. Душа Лиукуана, как и его тело, останется жить навечно. Проезжая мимо Голландии, ты даже можешь навестить его в музее Дренте. Там вечная улыбка этого монаха до сих пор дарит покой. Поделись историей бессмертного Лиукуана со своими друзьями!

Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: буддизм, монахи, тайна
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Монах Неофит: «Христианская кровь в обрядах современной синагоги»
...как книга Неофита. Этот монах был первоначально раввином и был... пусть земля откажется от погребения твоего тела и от .... Да будет так!    _____________________ [*] Монах Неофит, «О Тайне крови у...51   Автор: крещеный жид, монах Неофит Источник: communitarian.ru
Лёша из лавры
...стала расширяться — старушки, которым помогал монах, тоже имели свойство умирать. Уже... городским властям пришлось выделить на погребение данного контингента особую статью расходов...подвыпивший трудник пытался устроить дебош. Монах молча подошел, навис над ним...
Осторожно — Европа! 18+
...покоились в Сен-Этьен-дю-Мон). Патрулирует катакомбы специальная спортивная бригада...до 1739 года разрешение на погребение в Катакомбах выдавали архиепископы Палермо...были титулованными королями Иерусалима). Последнее погребение в склепе Капуцинов произошло 16...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...жизни, не изымалось, а при погребении хоронилось с ритуалом загиба. Показывая...Руси. Но был забыт смысл погребения, как и у викингов .... Вы только представьте себе – монах и созвездия РА. Вы можете... Русь! Реформатор. Это если монах и созвездия РА четыреста лет...
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА Видео
... названы ОРДОЙ, как и мон­голо-татарские. Это в ... и Осляби были без погребения? Неужели их не хоронили... могилу и приготовленный к погребению. На наших глазахрабочий начал...Куликовской битвы (1380). Это погребение находилось вблизи от позднейшего памятника...
Аэропорт Донецка — АД на земле (ФОТО, ВИДЕО)
...? — На украинском нэмае, — смеется ополченец. Погребенные В минувший вторник во время.... Впереди на растяжке — противопехотная мина МОН-50. Со знанием дела Щелкун... обнаруживает растяжку из противопехотной мины МОН-50. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>