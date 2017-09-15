Монах, погребенный заживо, дышал в трубку

Ученые через века открыли удивительную тайну

Исследователи старинного искусства решили подвергнуть самого древнего «пациента» томографии. Увидев такое внутри, они не поверили своим глазам.После тщательной проверки томографа специалисты все-таки убедились в том, что внутри статуи был скрыт скелет буддийского монаха. В целости и сохранности он пережил там не одно столетие.В ходе исследований ученые также выяснили, что монах был подвергнут очень сложной процедуре мумификации, состоящей из нескольких шагов. Послушник буддийского монастыря должен был пить специальный ядовитый чай, после чего его заживо хоронили в каменной гробнице.Монах продолжал медитировать, пытаясь достигнуть просветления.Он дышал через специальную трубочку, проходя через которую, поток воздуха задевал колокольчик. Когда он однажды перестал звонить, все поняли, что монаха больше нет. Согласно историческим сведениям, этого буддийского послушника звали Лиукуан.Лиукуан — очень известная фигура в буддизме. Возможно, именно поэтому он был перемещен из гробницы в статую. Ученых также поразило, что все внутренние органы Лиукуана были удалены. На их месте исследователи обнаружили кусочки пергамента с мистическими китайскими символами, значение которых до сих пор выясняется.На самом деле явление мумификации буддийских монахов было очень распространено. В январе 2015 года в Улан-Баторе археологи нашли тело медитирующего в позе лотоса человека. Как выяснилось, им был монах, живший около 200 лет назад. Казалось, что он не умер, а просто спит.Буддисты верят, что монах, достигнувший просветления, никогда не умирает. Душа Лиукуана, как и его тело, останется жить навечно. Проезжая мимо Голландии, ты даже можешь навестить его в музее Дренте. Там вечная улыбка этого монаха до сих пор дарит покой. Поделись историей бессмертного Лиукуана со своими друзьями!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com